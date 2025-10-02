Les îles de Guadeloupe dévoilent leurs nouveautés 2025 pour séduire les professionnels du tourisme

Lors du rendez-vous parisien du tourisme, l’archipel des Antilles Françaises a tout misé sur ses nouveautés 2025.
Objectif affiché : séduire une clientèle toujours plus exigeante en quête d’authenticité, tout en offrant aux professionnels du voyage de nouvelles opportunités de ventes.
Première étape : l’hôtellerie. Et, c'est du côté premium que les Îles de Guadeloupe ont décidé de mettre l’accent.
● Le Pullman Royal Key Wellness Resort, au Moule (Grande-Terre), qui proposera une expérience 4 étoiles entre spa, design contemporain et haute gastronomie.
● Les Voiles Bleues, villas de luxe à Saint-François (Grande-Terre).
● Le Gaëtana Hôtel La Source Écolodge, deux établissements nichés à Sainte-Rose (Basse-Terre), combinant confort et immersion nature.
● Les villas Baie du Paradis, à Terre-de-Haut (Les Saintes), pour une expérience exclusive au cœur de l’archipel.
Ces nouvelles adresses viennent renforcer l’attractivité de la destination et confirment la montée en gamme soutenue par la destination et ses partenaires.
Objectif affiché : séduire une clientèle toujours plus exigeante en quête d’authenticité, tout en offrant aux professionnels du voyage de nouvelles opportunités de ventes.
Première étape : l’hôtellerie. Et, c'est du côté premium que les Îles de Guadeloupe ont décidé de mettre l’accent.
● Le Pullman Royal Key Wellness Resort, au Moule (Grande-Terre), qui proposera une expérience 4 étoiles entre spa, design contemporain et haute gastronomie.
● Les Voiles Bleues, villas de luxe à Saint-François (Grande-Terre).
● Le Gaëtana Hôtel La Source Écolodge, deux établissements nichés à Sainte-Rose (Basse-Terre), combinant confort et immersion nature.
● Les villas Baie du Paradis, à Terre-de-Haut (Les Saintes), pour une expérience exclusive au cœur de l’archipel.
Ces nouvelles adresses viennent renforcer l’attractivité de la destination et confirment la montée en gamme soutenue par la destination et ses partenaires.
Un virage digital au service des professionnels du voyage
Autre stratégie : l’innovation numérique.
Le CTIG mise sur une plateforme dédiée, www.secretsdesilesdeguadeloupe.com, qui regroupe e-learning, webinaires, visites en agences et éductours.
Grâce au programme de certification « Secrets des Îles de Guadeloupe », les agents de voyages peuvent devenir experts de la destination, bénéficier d’une meilleure visibilité auprès du grand public et profiter de réductions exclusives chez plus de 30 partenaires locaux.
Avec ce dispositif, le CTIG transforme les distributeurs en véritables ambassadeurs de l’archipel, en leur donnant toutes les clés pour maximiser leurs ventes.
En complément, l’application mobile Hello Guadeloupe se positionne comme un véritable compagnon de voyage : cartes interactives, itinéraires hors des sentiers battus, suggestions personnalisées et anecdotes locales permettent d’explorer l’archipel de manière plus intuitive.
Le CTIG mise sur une plateforme dédiée, www.secretsdesilesdeguadeloupe.com, qui regroupe e-learning, webinaires, visites en agences et éductours.
Grâce au programme de certification « Secrets des Îles de Guadeloupe », les agents de voyages peuvent devenir experts de la destination, bénéficier d’une meilleure visibilité auprès du grand public et profiter de réductions exclusives chez plus de 30 partenaires locaux.
Avec ce dispositif, le CTIG transforme les distributeurs en véritables ambassadeurs de l’archipel, en leur donnant toutes les clés pour maximiser leurs ventes.
En complément, l’application mobile Hello Guadeloupe se positionne comme un véritable compagnon de voyage : cartes interactives, itinéraires hors des sentiers battus, suggestions personnalisées et anecdotes locales permettent d’explorer l’archipel de manière plus intuitive.
Un partenariat avec Star Clippers : les Îles de Guadeloupe mettent les voiles !
L’archipel consolide son positionnement haut de gamme grâce à un partenariat stratégique avec Star Clippers, compagnie de croisières réputée pour ses majestueux voiliers.
Dès la saison 2025, le Star Flyer, élégant quatre-mâts, effectuera des escales en dans les Îles de Guadeloupe, notamment à Terre-de-Haut (Les Saintes) et à Deshaies (Basse-Terre).
À bord, les voyageurs vivront une expérience singulière, fidèle à l’esprit de la navigation à voile. De quoi séduire les clients en quête de voyages d’exception.
En alliant atouts traditionnels, stratégie digitale renforcée et expériences inédites, Les Îles de Guadeloupe ont un objectif clair : séduire encore davantage en 2025.
Dès la saison 2025, le Star Flyer, élégant quatre-mâts, effectuera des escales en dans les Îles de Guadeloupe, notamment à Terre-de-Haut (Les Saintes) et à Deshaies (Basse-Terre).
À bord, les voyageurs vivront une expérience singulière, fidèle à l’esprit de la navigation à voile. De quoi séduire les clients en quête de voyages d’exception.
En alliant atouts traditionnels, stratégie digitale renforcée et expériences inédites, Les Îles de Guadeloupe ont un objectif clair : séduire encore davantage en 2025.
www.lesilesdeguadeloupe.com
Agence Europe
8-10, Rue Buffault
75009 Paris
infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com
+33 (0)1 40 62 99 07
Agence Europe
8-10, Rue Buffault
75009 Paris
infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com
+33 (0)1 40 62 99 07