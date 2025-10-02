Les îles de Guadeloupe dévoilent leurs nouveautés 2025 pour séduire les professionnels du tourisme

À l’occasion du salon IFTM 2025, TourMaG est allé à la rencontre du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG). L’occasion de découvrir les grandes nouveautés (secrets ?) de la destination, avec ses nouvelles adresses haut de gamme et ses outils digitaux innovants.



Rédigé par Maëlle Fontaine le Jeudi 9 Octobre 2025

