Les Charentes dévoilent leur bannière : « Les Charentes, de la vigne à l’océan »


Au Salon IFTM 2025, les Charentes ont dévoilé leur nouvelle bannière œnotouristique : « Les Charentes, de la vigne à l'océan ». À cette occasion, l’équipe vidéo de TourMaG est allée à leur rencontre et propose une vidéo pour en savoir plus sur leurs ambitions.


Rédigé par le Jeudi 2 Octobre 2025

Aer Lingus


À l’occasion du salon IFTM 2025, TourMaG est allé à la rencontre du stand des Charentes, qui présentaient pour la première fois leur offre œnotouristique commune sous la bannière « Les Charentes, de la vigne à l’océan ».

Cette initiative regroupe douze partenaires publics et privés, unis pour mettre en lumière un territoire singulier, riche de ses emblèmes : le Cognac, le Pineau des Charentes et les Vins IGP charentais.

Un territoire entre nature, vignoble et océan

Les Charentes se positionnent comme une destination immersive, où se mêlent patrimoine, savoir-faire viticole et douceur de vivre. Les visiteurs peuvent s’y aventurer à travers des itinéraires doux, rencontrer vignerons et maîtres de chai, ou encore profiter d’ateliers et d’hébergements de charme.

La gastronomie locale vient compléter une expérience sensorielle et responsable, idéale pour des courts séjours en toutes saisons.

Trois promesses pour séduire le marché français

Pour séduire les voyageurs hexagonaux, l’offre mise sur trois atouts majeurs :

✔ Un œnotourisme gourmand : dégustations, accords mets-vins et gastronomie locale.

✔ Des événements tout au long de l’année : festivals, animations et rencontres avec les producteurs.

✔ Des mobilités douces : séjours à vélo, balades à pied ou en bateau, pour une découverte au rythme du territoire.

👉 Retrouvez toutes les informations et offres sur le site

À lire aussi sur TourMaG : Les Charentes, de la vigne à l’océan

Pour en savoir plus :

Les Charentes dévoilent leur bannière : « Les Charentes, de la vigne à l’océan »
Pour toute information complémentaire et idée d’itinéraires, vous pouvez contacter Sarah Lherbier, Cheffe de projet œnotourisme. Disponible également pour vous rencontrer sur IFTM, stand S023.

Email : s.lherbier@charentestourisme.com
Téléphone : 07 61 39 92 43

https://charentesvigneetocean.ty-win.io/

