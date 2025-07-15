Les Charentes dévoilent leur bannière : « Les Charentes, de la vigne à l’océan »

Les Charentes se positionnent comme une destination immersive, où se mêlent patrimoine, savoir-faire viticole et douceur de vivre. Les visiteurs peuvent s’y aventurer à travers des itinéraires doux, rencontrer vignerons et maîtres de chai, ou encore profiter d’ateliers et d’hébergements de charme.



La gastronomie locale vient compléter une expérience sensorielle et responsable, idéale pour des courts séjours en toutes saisons.