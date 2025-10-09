Saint-Martin dévoile ses atouts et nouveautés pour séduire les voyageurs

À l’IFTM Top Resa, TourMaG est allé à la rencontre de Saint-Martin et de son partenaire Star Clippers. Entre nouvelles liaisons aériennes, hôtels de charme et festival gastronomique, l’île se prépare à une saison 2025/2026 riche en événements.



Rédigé par Maëlle Fontaine le Lundi 20 Octobre 2025

