Saint-Martin dévoile ses atouts et nouveautés pour séduire les voyageurs

À l’occasion de l’IFTM Top Resa, nous sommes allés à la rencontre des représentants de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, accompagnés de leur partenaire Star Clippers.
Ensemble, ils ont présenté une destination caribéenne incontournable qui s’apprête à vivre une saison particulièrement riche en nouveautés.
Et, en ce moment même, l'Office de Tourisme se prépare pour un évènement incontournable : du 11 au 22 novembre 2025, Saint-Martin accueillera une nouvelle édition de son Festival de la Gastronomie.
Cette année, le fruit de la Passion sera mis à l’honneur, invitant chefs et visiteurs à partager des expériences culinaires uniques et à célébrer l’art de vivre saint-martinois.
Accessibilité renforcée depuis la France vers Saint-Martin
La desserte aérienne s’étoffe dès le 12 décembre 2025 avec l’ouverture d’une liaison directe opérée par Air Caraïbes entre Paris-Orly et Saint-Martin, trois fois par semaine en Airbus A330-200.
Une offre qui vient compléter les deux vols quotidiens opérés par Air France de décembre à avril, renforçant encore la connectivité de l’île avec l’Europe.
Entièrement rénové, l’aéroport international Princess Juliana est désormais 100 % opérationnel. Les voyageurs doivent toutefois remplir en ligne un formulaire d’entrée gratuit et obligatoire pour accéder au territoire.
De nouvelles adresses hôtelières
Le secteur de l’hébergement connaît également une belle dynamique.
Deux nouveaux établissements, Aura et The Forest, ont ouvert leurs portes à Anse Marcel.
En 2026, le Whimsy (MGallery Collection), premier hôtel de l’enseigne dans la Caraïbe, viendra enrichir cette offre haut de gamme.
L’ancien Secrets Anse Marcel, quant à lui, se transforme en The St. Martin Beach Resort & Spa, un resort all inclusive désormais ouvert aux familles.
