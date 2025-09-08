TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Saint-Martin : une île qui bouge, un art de vivre à découvrir


À Saint-Martin, le quotidien rime avec authenticité, sourires et partages. Loin des clichés, la Friendly Island cultive un art de vivre caribéen unique, qui séduit les visiteurs en quête d’expériences vraies.


Rédigé par Office de Tourisme de Saint-Martin le Lundi 15 Septembre 2025

Baie de Marigot, Saint-Martin © Office de Tourisme de Saint-Martin
Baie de Marigot, Saint-Martin © Office de Tourisme de Saint-Martin
CroisiEurope
Ces derniers mois, l’île ne cesse d’évoluer : entre événements festifs, croisières de prestige, initiatives durables et vie locale foisonnante, il y a mille et une raisons de (re)découvrir Saint-Martin.

Ici, tout invite à ralentir, à prendre le temps d’écouter les histoires que racontent les anciens, à goûter un plat local préparé avec amour ou simplement à s’émerveiller devant un coucher de soleil. Dans cette atmosphère chaleureuse, les nouveautés viennent enrichir sans dénaturer, la promesse d’un séjour ancré dans l’humain, dans le vrai.

Des saveurs locales à l’honneur

Impossible de parler de Saint-Martin sans évoquer sa gastronomie. Véritable pilier de l’identité locale, elle s’exprime dans les lolos fumants de Grand-Case, les marchés colorés de Marigot ou les assiettes audacieuses des chefs caribéens. Entre accras, ribs marinés, whelks, conch soup, pâtés salés ou crèmes de fruits locaux, chaque plat raconte une histoire, souvent transmise de génération en génération.

L’année dernière, le Festival de la Gastronomie a une fois de plus séduit les papilles des habitants comme des visiteurs. Pendant près de deux semaines, les restaurants partenaires se sont surpassés pour mettre en valeur les produits du terroir et l'excellence culinaire locale. L’édition 2025, prévue du 11 au 22 novembre, promet déjà de belles surprises, avec un nouveau pays invité, des démonstrations culinaires, des dîners à thème, et des concours réunissant jeunes talents et chefs confirmés.

Mais la gastronomie à Saint-Martin ne s’arrête pas aux grands événements : tout au long de l’année, les établissements, du food truck au restaurant gastronomique, valorisent les produits frais, les recettes traditionnelles, et ce savoir-faire si typique de l’île. C’est une invitation constante à savourer l’instant.

De croisières de prestige au départ de Saint-Martin à bord de Star Clippers, le spécialiste de la croisière à la voile

Juste après la clôture du festival, Saint-Martin accueillera un hôte d’exception : le voilier Star Flyer, majestueux voilier de croisière, qui propose de magnifiques croisières de 7 nuits en alternant deux itinéraires aussi emblématiques qu’enchanteurs : « Îles sous le vent » et « Îles au trésor ». Avec ses allures de clipper du XIXe siècle et ses quatre mâts spectaculaires, ce navire offre une expérience de voyage hors du temps, alliant élégance, intimité et découverte.

La première escale de la saison d’hiver, prévue pour le week-end suivant le Festival de la Gastronomie, marquera le retour tant attendu de ces croisières à taille humaine qui privilégient les itinéraires hors des sentiers battus. C’est aussi un signal fort pour la destination, qui se positionne de plus en plus comme un port d’attache pour les croisiéristes en quête d’exclusivité et d’authenticité, privilégiant de navires de petite taille, haut de gamme et plus respectueux de l’environnement.

La collaboration avec Star Clippers s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification de l’offre touristique maritime de l’île. Star Clippers sera exposant au Salon IFTM sur le stand G.024 chez l’Office de Tourisme de Saint-Martin.

Une programmation riche toute l’année

À Saint-Martin, la fête ne connaît pas de saison. Chaque mois, l’île propose des événements qui célèbrent la culture, la musique, la gastronomie, ou encore le sport. Les Mardis de Grand-Case, qui animent le village tous les débuts d’année, mêlent artisans locaux, concerts live, danses folkloriques et dégustations en plein air. À Marigot, les marchés du samedi matin sont une véritable immersion dans la vie locale : épices, confitures, punchs artisanaux, fruits tropicaux et sourires à volonté.

L’agenda est aussi marqué par des événements majeurs comme le Carnaval, la Heineken Regatta, les festivités du 14 juillet ou encore la Saint-Martin’s Day, célébrée le 11 novembre avec des défilés, concerts et animations des deux côtés de l’île. À chaque événement, c’est une facette différente de l’île qui se dévoile, entre modernité et traditions vivantes.

Un engagement pour un tourisme plus responsable

Baie rouge © Donovane Tremor / Office de Tourisme de Saint-Martin
Baie rouge © Donovane Tremor / Office de Tourisme de Saint-Martin
Consciente de la richesse mais aussi de la fragilité de son environnement, Saint-Martin s’engage de plus en plus vers un tourisme respectueux et durable. La revalorisation des sentiers de randonnée, notamment ceux de la partie nord de l’île, permet de découvrir autrement les paysages sauvages de l’île, entre forêt sèche, falaises et points de vue spectaculaires.

De nombreuses initiatives de sensibilisation à la biodiversité marine sont également menées en partenariat avec les écoles, les clubs de plongée et les ONG locales. Les visiteurs sont invités à adopter des gestes simples mais essentiels : ne pas toucher les coraux, limiter l’usage de plastique, consommer local.

Cette dynamique verte est portée par l’ensemble des acteurs du territoire, avec un objectif commun : protéger ce petit coin de paradis pour les générations futures.

Un quotidien rythmé par la vie locale

Au-delà de la carte postale, Saint-Martin se vit dans les gestes simples et sincères du quotidien. Une partie de dominos dans un quartier de Sandy Ground, un plat partagé entre voisins à Quartier d’Orléans, un café pris face au lagon à la marina de Fort Louis… Ici, le temps s’écoule autrement.

Ce métissage culturel unique – entre influences françaises, caribéennes, créoles, anglo-saxonnes et néerlandaises, façonne une société ouverte, tolérante et fière. Et c’est sans doute ce qui fait tout le charme de Saint-Martin : une île à taille humaine, riche de son passé, dynamique dans son présent, et tournée vers l’avenir avec le sourire.

Saint-Martin : une île qui bouge, un art de vivre à découvrir
Office de Tourisme de Saint-Martin

www.st-martin.org

facebook instagram


Saint-Martin : une île qui bouge, un art de vivre à découvrir
Site web : www.starclippers.com

Star Clippers est en vente chez les Tour Operateurs et agences de voyages partenaires.
Services réservations Star Clippers Monaco :
00 377 97 97 84 00
info.monaco@starclippers.com

Pour tout renseignement complémentaire :
Béatrice Frantz-Clavier, Sales Manager France
beatrice.frantz@starclippers.com

Eliana Bouvet, Sales & Marketing Manager France, Benelux & Southern Europe
Eliana.bouvet@starclippers.com

facebook instagramyoutube



Lu 225 fois

Tags : Saint-Martin, Star Clipper, Star Clippers
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 8 Septembre 2025 - 00:05 Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable

Lundi 21 Juillet 2025 - 06:18 Quartier Libre créateur de voyages en Irlande

Brand News DestiMaG

Saint-Martin : une île qui bouge, un art de vivre à découvrir

Saint-Martin : une île qui bouge, un art de vivre à découvrir
À Saint-Martin, le quotidien rime avec authenticité, sourires et partages. Loin des clichés, la...
Playa Hotels & Resorts
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Top Resa 2025 : Easia Travel dévoile ses nouveautés, du Laos au Japon

Top Resa 2025 : Easia Travel dévoile ses nouveautés, du Laos au Japon
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Saint-Martin : une île qui bouge, un art de vivre à découvrir

Top Resa 2025 : Easia Travel dévoile ses nouveautés, du Laos au Japon

Vibrez au rythme de l’Ouest canadien : l’Alberta à l’IFTM Top Résa 2025 (Stand A67)

Terres Métisses rejoint ATR et valorise son engagement à l’IFTM Top Résa 2025

"Cuba on the road" - Top Resa : venons échanger à Paris

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
AirMaG

AirMaG

De Toulouse à Palma de Majorque : Air Canada trace la première route européenne en A321XLR

De Toulouse à Palma de Majorque : Air Canada trace la première route européenne en A321XLR
CruiseMaG

CruiseMaG

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières
Distribution

Distribution

Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !

Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyages : ce que nous apprend Google et les réseaux sociaux sur les recherches des Français !

Voyages : ce que nous apprend Google et les réseaux sociaux sur les recherches des Français !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique

W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique
Partez en France

Partez en France

Saumur : une perle en bord de Loire

Saumur : une perle en bord de Loire
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias