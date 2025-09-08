Saint-Martin : une île qui bouge, un art de vivre à découvrir

À Saint-Martin, le quotidien rime avec authenticité, sourires et partages. Loin des clichés, la Friendly Island cultive un art de vivre caribéen unique, qui séduit les visiteurs en quête d’expériences vraies.

Ces derniers mois, l’île ne cesse d’évoluer : entre événements festifs, croisières de prestige, initiatives durables et vie locale foisonnante, il y a mille et une raisons de (re)découvrir Saint-Martin.



Ici, tout invite à ralentir, à prendre le temps d’écouter les histoires que racontent les anciens, à goûter un plat local préparé avec amour ou simplement à s’émerveiller devant un coucher de soleil. Dans cette atmosphère chaleureuse, les nouveautés viennent enrichir sans dénaturer, la promesse d’un séjour ancré dans l’humain, dans le vrai.

Des saveurs locales à l’honneur Impossible de parler de Saint-Martin sans évoquer sa gastronomie. Véritable pilier de l’identité locale, elle s’exprime dans les lolos fumants de Grand-Case, les marchés colorés de Marigot ou les assiettes audacieuses des chefs caribéens. Entre accras, ribs marinés, whelks, conch soup, pâtés salés ou crèmes de fruits locaux, chaque plat raconte une histoire, souvent transmise de génération en génération.



L’année dernière, le Festival de la Gastronomie a une fois de plus séduit les papilles des habitants comme des visiteurs. Pendant près de deux semaines, les restaurants partenaires se sont surpassés pour mettre en valeur les produits du terroir et l'excellence culinaire locale. L’édition 2025, prévue du 11 au 22 novembre, promet déjà de belles surprises, avec un nouveau pays invité, des démonstrations culinaires, des dîners à thème, et des concours réunissant jeunes talents et chefs confirmés.



Mais la gastronomie à Saint-Martin ne s’arrête pas aux grands événements : tout au long de l’année, les établissements, du food truck au restaurant gastronomique, valorisent les produits frais, les recettes traditionnelles, et ce savoir-faire si typique de l’île. C’est une invitation constante à savourer l’instant.

De croisières de prestige au départ de Saint-Martin à bord de Star Clippers, le spécialiste de la croisière à la voile Juste après la clôture du festival, Saint-Martin accueillera un hôte d’exception : le voilier Star Flyer, majestueux voilier de croisière, qui propose de magnifiques croisières de 7 nuits en alternant deux itinéraires aussi emblématiques qu’enchanteurs : « Îles sous le vent » et « Îles au trésor ». Avec ses allures de clipper du XIXe siècle et ses quatre mâts spectaculaires, ce navire offre une expérience de voyage hors du temps, alliant élégance, intimité et découverte.



La première escale de la saison d’hiver, prévue pour le week-end suivant le Festival de la Gastronomie, marquera le retour tant attendu de ces croisières à taille humaine qui privilégient les itinéraires hors des sentiers battus. C’est aussi un signal fort pour la destination, qui se positionne de plus en plus comme un port d’attache pour les croisiéristes en quête d’exclusivité et d’authenticité, privilégiant de navires de petite taille, haut de gamme et plus respectueux de l’environnement.



La collaboration avec Star Clippers s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification de l’offre touristique maritime de l’île. Star Clippers sera exposant au Salon IFTM sur le stand G.024 chez l’Office de Tourisme de Saint-Martin.



Une programmation riche toute l’année À Saint-Martin, la fête ne connaît pas de saison. Chaque mois, l’île propose des événements qui célèbrent la culture, la musique, la gastronomie, ou encore le sport. Les Mardis de Grand-Case, qui animent le village tous les débuts d’année, mêlent artisans locaux, concerts live, danses folkloriques et dégustations en plein air. À Marigot, les marchés du samedi matin sont une véritable immersion dans la vie locale : épices, confitures, punchs artisanaux, fruits tropicaux et sourires à volonté.



L’agenda est aussi marqué par des événements majeurs comme le Carnaval, la Heineken Regatta, les festivités du 14 juillet ou encore la Saint-Martin’s Day, célébrée le 11 novembre avec des défilés, concerts et animations des deux côtés de l’île. À chaque événement, c’est une facette différente de l’île qui se dévoile, entre modernité et traditions vivantes.

Un engagement pour un tourisme plus responsable Consciente de la richesse mais aussi de la fragilité de son environnement, Saint-Martin s’engage de plus en plus vers un tourisme respectueux et durable. La revalorisation des sentiers de randonnée, notamment ceux de la partie nord de l’île, permet de découvrir autrement les paysages sauvages de l’île, entre forêt sèche, falaises et points de vue spectaculaires.



De nombreuses initiatives de sensibilisation à la biodiversité marine sont également menées en partenariat avec les écoles, les clubs de plongée et les ONG locales. Les visiteurs sont invités à adopter des gestes simples mais essentiels : ne pas toucher les coraux, limiter l’usage de plastique, consommer local.



Cette dynamique verte est portée par l’ensemble des acteurs du territoire, avec un objectif commun : protéger ce petit coin de paradis pour les générations futures.

Un quotidien rythmé par la vie locale Au-delà de la carte postale, Saint-Martin se vit dans les gestes simples et sincères du quotidien. Une partie de dominos dans un quartier de Sandy Ground, un plat partagé entre voisins à Quartier d’Orléans, un café pris face au lagon à la marina de Fort Louis… Ici, le temps s’écoule autrement.



Ce métissage culturel unique – entre influences françaises, caribéennes, créoles, anglo-saxonnes et néerlandaises, façonne une société ouverte, tolérante et fière. Et c’est sans doute ce qui fait tout le charme de Saint-Martin : une île à taille humaine, riche de son passé, dynamique dans son présent, et tournée vers l’avenir avec le sourire.

