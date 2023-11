Star Clippers au départ de Nice dès 2025

A bord, le décor est raffiné, élégant, mais dispose de toute la technologie moderne. Les cabines sont équipées comme des chambres d'hôtels 4 ou 5 étoiles. Ce qui étonne parfois nos passagers qui montent à bord d'un voilier d'une autre époque avec la technologie d'aujourd'hui

Tandis que certains croisiéristes se tirent la bourre à coups de chiffres et de performances record, la compagnie Star Clippers, elle, continue de surfer sur la vague duAvec ses trois voilierspouvant accueillir entre 166 et 227 passagers, elle cultive cet esprit de convivialité et de proximité pour une clientèle de couples, de familles, ou encore de groupes et d'incentives.», commente Eliana Bouvet, la directrice ventes et marketing de Star Clippers.Une fois embarqués, les croisiéristes peuvent notamment visiter la passerelle et discuter avec le commandant, ou encore grimper sur le mât à 20 mètres de hauteur ou s'allonger sur les filets au-dessus de la mer.Les activités et les sports nautiques sont aussi compris dans le prix de la croisière, permettant aux passagers de s'initier à la planche à voile, au kayak, au paddle, au ski nautique ou encore à la plongée dans les Caraïbes, encadrés par des membres d'équipage.