Star Clippers : le Royal Clipper reprend le large !

Nous visitons, lors de la 2ème journée, la citadelle de Calvi et goûtons aux plaisirs de la baignade sur la longue plage aux eaux claires du golfe de la belle cité corse.



Le temps d'un passage au spa du bord et d'un dîner langouste, nous reprenons la mer pour une nouvelle traversée nocturne, à la voile cette fois, cap 285 vers Saint Tropez.



Sans pollution nocturne, le ciel de nuit, au-dessus de la voilure, offre une multitude d'étoiles à notre contemplation : l'étoile polaire à tribord, la voie lactée au-dessus de nos têtes, la ceinture d'Orion à bâbord ...



C'est la plus belle et la meilleure des animations (avec les possibles participations aux manœuvres), la seule de cette soirée, si l'on excepte les cocktails et le romantisme du piano-bar.



Personne ne regrette l'absence de piste de karting, de toboggans aquatiques, de simulateurs de Formule 1 ou autres qui ne seraient ici qu' incongruités.



Et aucun n'y pense! Les passagers vivent libérés des contraintes dans le raffinement, le romantisme et le rêve. On dirait la véritable marine, stylée et authentique. Une vraie expérience maritime et un grand souvenir.