Star Clippers met les voiles pour sa prochaine saison en Méditerranée

Les rencontres du Ditex avec Béatrice Frantz-Clavier directrice des ventes France de Star Clippers

La saison se présente bien pour Star Clippers avec des départs de Cannes, Rome, Venise et d'Athènes pour des croisières Méditerranée. Béatrice Frantz-Clavier directrice des ventes France reste à la disposition des agences de voyages pour des formations ou organiser des soirées clients et des opérations pour faire connaître ces 4 voiliers répliques des clippers du XIXe siècle. La compagnie profitera de sa présence à Cannes pour faire visiter ses navires. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient vivre l'expérience en live, Star Clippers propose des tarifs agents de voyages.

Le point avec Béatrice Frantz-Clavier directrice des ventes France de Star Clippers sur le salon du Ditex qui se tenait à Marseille les 30 et 31 mars 2023.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 4 Avril 2023

