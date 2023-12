Eté 2024 : Star Clippers dévoile ses offres early booking

- Croisière de 8 jours/7 nuits à bord du Star Flyer, départ et retour de/à Civitavecchia (Rome) les 4 mai et 6 juillet 2024 avec des escales à Lipari (îles Eoliennes), Messine (Sicile), Amalfi, Sorrente et Ponza.

Tarif early booking : à partir de 1 863€/personne au lieu de 2 070€



- Croisière de 8 jours/7 nuits à bord du Star Flyer, départ et retour de/à Cannes les 20 juillet et 3 août 2024 avec des escales à Portofino (Italie), l’île Rousse, Calvi, plage Saint Antoine (Corse) et Saint Tropez.

Tarif early booking : à partir de 1 863€/personne au lieu de 2 070€



- Croisière de 8 jours/7 nuits à bord du Star Flyer, départ de Cannes et arrivée à Civitavecchia (Rome) les 15 juin et 10 août 2024 avec des escales à Monaco, l’île Rousse, Ajaccio, Bonifacio, Bastia (Corse) et Portoferraio (Italie).

Tarif early booking : à partir de 1 863€/personne au lieu de 2 070€