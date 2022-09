Star Clippers naviguera au Costa Rica en 2022 - 2023

Star Clippers qui opère trois des plus grands voiliers au monde annonce des nouvelles croisières au Costa Rica à partir de décembre 2022 à bord du 4 mâts Star Clipper, d'une capacité 166 passagers et 83 cabines.



Le compagnie propose deux croisières de sept nuits aller et retour au départ de Puntarenas sur la côte ouest du pays.



Le premier itinéraire fait escale à San Juan del Sur au Nicaragua, Playa Panama, Bahia Potrero/Flamingo, Quepos et les Islas Tortugas au Costa Rica.



Le deuxième itinéraire offre des escales à Isla Coiba et Isla Parida, au Panama ; Golfito, Quepos et les Islas Tortugas au Costa Rica. Il s’agit d’un itinéraire qui inclut aussi des belles escales balneaires avec possibilité de baignade et snorkeling.



Les points forts de cette croisière : la découverte du Parc National Manuel Antonio et la visite de la ville coloniale de Granada.