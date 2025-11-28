TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Un flagship nord-américain totalement repensé


Porté par une rénovation d’envergure, le Sofitel New York rouvre ses portes avec une nouvelle identité mêlant élégance française et énergie manhattanite, avec ses chambres entièrement repensées, ses suites panoramiques, son bar-bistrot revisité et ses espaces événementiels modernisés.


Sofitel New York : la métamorphose d’une adresse emblématique - Photo : Sofitel
Le Sofitel New York, véritable flagship de la marque française aux États-Unis, dévoile sa transformation, alliant l’art de vivre à la française au dynamisme de Manhattan.

Cette rénovation, qui touche l’ensemble des espaces publics, des chambres, des suites et du bar-bistrot de l’hôtel, marque un tournant pour Sofitel sur le marché nord-américain.

L’inspiration principale de la rénovation puise dans le patrimoine Art déco partagé par Paris et New York.

Les architectes et designers de HBA San Francisco ont repensé les b[398 chambresb (346 chambres et 52 suites)].

Les 52 suites de l’hôtel, dont certaines disposent de terrasses ou de balcons, offrent des vues panoramiques sur Manhattan, avec des perspectives sur des monuments emblématiques comme le Chrysler Building et l’Empire State Building.

La nouvelle Suite Collection comprend sept suites, dont le Penthouse de 112 m² situé au 28ᵉ étage, alliant mobilier sur-mesure, marbres contrastés et éclairages géométriques.

Sofitel New-York : Social 45 et espaces événementiels

Le Social 45, Bar & Bistro, devient le point central de l’expérience client.

Conçu comme un espace convivial et élégant, il propose une carte mêlant classiques français et créations inspirées de New York, ainsi qu’une sélection de cocktails et amuse-bouches.

La Haute Croissanterie transforme le petit-déjeuner en expérience gastronomique originale, réinventant le croissant à travers des saveurs locales et des savoir-faire internationaux. Un café en plein air est prévu pour le printemps 2026.

Le Sofitel New York a également rénové ses espaces de réunion et d’événementiel.

La Paris Ballroom, au sommet du Grand Escalier, illustre le thème Art déco avec un relief mural et une moquette graphique.

Sept autres salles de réunion, dotées de technologies audiovisuelles intégrées et de grandes baies vitrées, offrent lumière naturelle et vues spectaculaires sur la ville, accompagnées d’une offre culinaire sur-mesure.

Lire aussi : Les ambitions MICE du Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel


