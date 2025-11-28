Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Le Sofitel New York, véritable flagship de la marque française aux États-Unis, dévoile sa transformation, alliant l’art de vivre à la française au dynamisme de Manhattan.
Cette rénovation, qui touche l’ensemble des espaces publics, des chambres, des suites et du bar-bistrot de l’hôtel, marque un tournant pour Sofitel sur le marché nord-américain.
L’inspiration principale de la rénovation puise dans le patrimoine Art déco partagé par Paris et New York.
Les architectes et designers de HBA San Francisco ont repensé les b[398 chambresb (346 chambres et 52 suites)].
Les 52 suites de l’hôtel, dont certaines disposent de terrasses ou de balcons, offrent des vues panoramiques sur Manhattan, avec des perspectives sur des monuments emblématiques comme le Chrysler Building et l’Empire State Building.
La nouvelle Suite Collection comprend sept suites, dont le Penthouse de 112 m² situé au 28ᵉ étage, alliant mobilier sur-mesure, marbres contrastés et éclairages géométriques.
Cette rénovation, qui touche l’ensemble des espaces publics, des chambres, des suites et du bar-bistrot de l’hôtel, marque un tournant pour Sofitel sur le marché nord-américain.
L’inspiration principale de la rénovation puise dans le patrimoine Art déco partagé par Paris et New York.
Les architectes et designers de HBA San Francisco ont repensé les b[398 chambresb (346 chambres et 52 suites)].
Les 52 suites de l’hôtel, dont certaines disposent de terrasses ou de balcons, offrent des vues panoramiques sur Manhattan, avec des perspectives sur des monuments emblématiques comme le Chrysler Building et l’Empire State Building.
La nouvelle Suite Collection comprend sept suites, dont le Penthouse de 112 m² situé au 28ᵉ étage, alliant mobilier sur-mesure, marbres contrastés et éclairages géométriques.
Sofitel New-York : Social 45 et espaces événementiels
Autres articles
-
Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international
-
Voyage en français Premium : une nouvelle offre réservée aux AGV
-
Les ambitions MICE du Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel
-
Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027
-
W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique
Le Social 45, Bar & Bistro, devient le point central de l’expérience client.
Conçu comme un espace convivial et élégant, il propose une carte mêlant classiques français et créations inspirées de New York, ainsi qu’une sélection de cocktails et amuse-bouches.
La Haute Croissanterie transforme le petit-déjeuner en expérience gastronomique originale, réinventant le croissant à travers des saveurs locales et des savoir-faire internationaux. Un café en plein air est prévu pour le printemps 2026.
Le Sofitel New York a également rénové ses espaces de réunion et d’événementiel.
La Paris Ballroom, au sommet du Grand Escalier, illustre le thème Art déco avec un relief mural et une moquette graphique.
Sept autres salles de réunion, dotées de technologies audiovisuelles intégrées et de grandes baies vitrées, offrent lumière naturelle et vues spectaculaires sur la ville, accompagnées d’une offre culinaire sur-mesure.
Lire aussi : Les ambitions MICE du Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel
Conçu comme un espace convivial et élégant, il propose une carte mêlant classiques français et créations inspirées de New York, ainsi qu’une sélection de cocktails et amuse-bouches.
La Haute Croissanterie transforme le petit-déjeuner en expérience gastronomique originale, réinventant le croissant à travers des saveurs locales et des savoir-faire internationaux. Un café en plein air est prévu pour le printemps 2026.
Le Sofitel New York a également rénové ses espaces de réunion et d’événementiel.
La Paris Ballroom, au sommet du Grand Escalier, illustre le thème Art déco avec un relief mural et une moquette graphique.
Sept autres salles de réunion, dotées de technologies audiovisuelles intégrées et de grandes baies vitrées, offrent lumière naturelle et vues spectaculaires sur la ville, accompagnées d’une offre culinaire sur-mesure.
Lire aussi : Les ambitions MICE du Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille