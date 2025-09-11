W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique

W Hotels, marque lifestyle du portefeuille Marriott Bonvoy, a levé le voile sur la spectaculaire métamorphose du W New York - Union Square, son établissement phare.
Avec une rénovation intégrale de 100 millions de dollars, l’hôtel de 256 chambres est transformé. Il a misé sur un design contemporain en plus de son héritage architectural, et conserve son accueil de luxe.
Installé dans l’ancien Guardian Life Building (1911) de New York, l’hôtel conserve son caractère Beaux-Arts tout en offrant des espaces réinventés.
Le Living Room, lobby signature de la marque, devient un véritable lieu de vie ouvert sur la ville, animé par une programmation culturelle éclectique allant de la musique live aux performances artistiques.
Un rooftop unique au W New York - Union Square
Les chambres et suites, inspirées par les saisons de Union Square Park, mêlent confort haut de gamme et détails créatifs rappelant l’esprit new-yorkais. La Penthouse Suite, de 113 m², offre une vue imprenable sur Manhattan et des prestations exclusives.
La transformation s’accompagne de nouvelles adresses culinaires. La brasserie Seahorse, signée Mercer Street Hospitality, propose une cuisine marine raffinée, du crudo aux pâtes maison, dans un décor conçu par le Rockwell Group.
Au sommet de l’hôtel, le rooftop du 17ᵉ étage devient le seul espace de ce type sur Union Square, offrant panoramas urbains et cocktails signature.
Les projets de W Hotels d'ici 2028
L’accent est aussi mis sur le bien-être avec un espace FIT entièrement réinventé, intégrant le premier Peloton Studio en hôtel (dédié au vélo et au fitness).
Le W New York - Union Square dispose également de 240 m² dédiés aux événements et réunions, équipés de technologies avancées.
Avec cette rénovation, W Hotels annonce une nouvelle dynamique. L’objectif annoncé est de transformer 80% de son portefeuille mondial d’ici 2028.
