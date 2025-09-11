W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique

Les chambres et suites, inspirées par les saisons de Union Square Park, mêlent confort haut de gamme et détails créatifs rappelant l’esprit new-yorkais. La Penthouse Suite, de 113 m², offre une vue imprenable sur Manhattan et des prestations exclusives.



La transformation s’accompagne de nouvelles adresses culinaires. La brasserie Seahorse, signée Mercer Street Hospitality, propose une cuisine marine raffinée, du crudo aux pâtes maison, dans un décor conçu par le Rockwell Group.



Au sommet de l’hôtel, le rooftop du 17ᵉ étage devient le seul espace de ce type sur Union Square, offrant panoramas urbains et cocktails signature.