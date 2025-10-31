Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Depuis 2021, CNEWYORK propose notamment des visites guidées exclusives, assurées par des guides français, tous certifiés par la ville de New York et qui ont toutes les autorisations, les visas correspondants et les assurances.



L'idée depuis le départ est de proposer des circuits là où les Français ont envie d'aller - le Queens, Brooklyn, Bushwick - et pas uniquement la tournée des incontournables. Tout de suite, nous avons rencontré un certain succès

Nous avons les meilleures conditions pour les comédies musicales, nous sommes aussi très bons sur le sport : NBA pour le basket, NLH pour le hockey, baseball, etc.

Nous comptons 400 000 membres

Nous sommes sur Instagram, LinkedIn, TikTok, X, Pinterest. Nous étions même sur Google+ à l’époque.



Le site a suivi toutes les évolutions d’Internet

En 2020, il décide de sauter le pas et dépose un dossier de garantie financière à l'APST en mars 2020 qui va lui permettre de reprendre l'activité au moment de la réouverture des frontières des Etats-Unis. Entre temps, la pandémie ayant stoppé une large partie de l'activité mondiale, Didier Forray va préparer son offre. De la même façon, l'agence vend des entrées pour toutes sortes d'activités. L'ancienneté du site et la qualité de son contenu lui permettent, 25 ans plus tard, de bénéficier d'un fort référencement. À cela s'ajoute désormais toute une stratégie de communication digitale, souligne Didier Forray, qui emploie aujourd'hui une équipe et toute une équipe de guides outre-Atlantique.