Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Didier Forray, fondateur de CNEWYORK, entouré de Katia (à gauche) et Gwendoline (à droite), les deux conseillères voyages du groupe - Photo : CNEWYORK
En 1999, Didier Forray se rend pour la première fois de sa vie à New York. Journaliste pour la presse magazine touristique, il a l’habitude de voyager.
Mais la Big Apple, c’est autre chose. « New York est une ville qui m'a tout de suite attiré. La première fois que j'y suis allé, c'était un choc. Quand tu es dans Midtown et qu'une majeure partie des buildings mesurent 300 mètres de haut, c'est la Tour Eiffel à tous les coins de rue !
Il y a une offre culturelle absolument incroyable, tant de diversité, ça part dans tous les sens, du gospel à Harlem aux opéras les plus pointus. Et à chaque fois que j'y vais, je découvre des aspects différents. »
À son retour, il décide de faire développer, de scanner et de publier 24 photos de son périple sur un site perso qu’il vient de créer. « À cette époque, il y avait très peu de sites en français sur Internet », recontextualise Didier Forray.
Très rapidement, son site se transforme en une galerie photos dédiée à la ville, alimentée par les images reçues par ses amis, sa famille, ses collègues de retour de New York. Un ancêtre d’Instagram ou de Facebook pour ainsi dire, baptisée « La galerie des visiteurs ».
CNEWYORK, une montée en puissance progressive
Son créateur décidé alors de déposer le nom de domaine CNEWYORK.net, le C représentant visuellement le Copyright américain, et se prononçant comme le verbe anglais « see » (voir).
Au moment du 11 septembre 2001, le site opère un virage, car les voyageurs français sont à la recherche d’informations sur New York. Or, entre temps, Didier Forray a agrémenté sa galerie photos d’articles d’informations - déformation professionnelle oblige - et d’un forum où les (futurs) voyageurs ont pris l’habitude de partager leurs bons tuyaux.
Constatant la montée en puissance du web, mais aussi de son site, il va alors commencer à intégrer des liens d’affiliation vers des activités à réserver à New York (billets d’entrée, transferts aéroport, etc.). « Au milieu des années 2000, l’e-commerce commençait à prendre, et les gens pouvaient réserver leurs voyages sur Internet, mais aussi leurs activités. Nous mettions donc beaucoup de bannières publicitaires et de produits en affiliation ».
En parallèle, le journaliste continue à publier très régulièrement des informations sur les ouvertures de lignes aériennes, les nouvelles boutiques ou attractions à découvrir, etc.
Quand le site devient une agence de voyages...
Et puis, en 2020, il décide de sauter le pas et de proposer ses propres produits.
Il dépose un dossier de garantie financière à l’APST en mars 2020 qui va lui permettre de s’immatriculer auprès d’Atout France au moment de la réouverture des frontières des Etats-Unis.
Entre temps, la pandémie ayant stoppé une large partie de l’activité mondiale, Didier Forray va préparer son offre, destinée à une clientèle B2C. « Depuis 2021, CNEWYORK propose notamment des visites guidées exclusives, assurées par des guides français, tous certifiés par la ville de New York et qui ont toutes les autorisations, les visas correspondants et les assurances.
L'idée depuis le départ est de proposer des circuits là où les Français ont envie d'aller - le Queens, Brooklyn, Bushwick - et pas uniquement la tournée des incontournables. Tout de suite, nous avons rencontré un certain succès ».
De la même façon, l’agence vend des entrées pour toutes sortes d’activités. « Nous avons les meilleures conditions pour les comédies musicales, nous sommes aussi très bons sur le sport : NBA pour le basket, NLH pour le hockey, baseball, etc. », ajoute Didier Forray.
L’ancienneté du site et la qualité de son contenu lui permettent, 25 ans plus tard, de bénéficier d’un fort référencement. À cela s’ajoute désormais toute une communauté sur les réseaux sociaux. « Nous comptons 400 000 membres sur Facebook. Nous sommes sur Instagram, LinkedIn, TikTok, X, Pinterest. Nous étions même sur Google+ à l’époque.
Le site a suivi toutes les évolutions d’Internet », souligne Didier Forray, qui emploie aujourd’hui sept personnes en Europe, dont Gwendoline et Katia, les deux conseillères voyages de CNEWYORK, et toute une équipe de guides outre-Atlantique.
CNEWYORK : un nouvel espace B2B
Intéressées par l’offre, des agences de voyages ont contacté les équipes de CNEWYORK dès 2022 - 2023. « Nous avons peu à peu commencé à revendre nos visites à des distributeurs qui, de leur côté, se chargeaient de réserver le reste : hébergements, vols, etc.
Il s’agit essentiellement de demandes pour des individuels, pour des séjours à la carte, mais aussi des petits groupes. Nous avons même quelques demandes très particulières, comme une agence qui voulait un programme autour de l’architecture pour un groupe de clients architectes », explique Didier Forray.
Il rajoute : « Tout est faisable. Nous sommes très agiles et à l'écoute des agences, même des demandes particulières ».
Certaines agences étant devenues des « fidèles », CNEWYORK a donc décidé de se lancer cette année en B2B, en mettant au point un portail dédié pour les distributeurs. « Il leur suffit de nous demander un accès, puis ils pourront se connecter en entrant leur adresse et leur mot de passe.
Les tarifs étant affichés en net, ils sont plus avantageux pour le B2B et les réservations se font en quelques clics », commente Didier Forray. Et comme pour le grand public, les deux conseillères voyages sont présentes pour répondre aux demandes spécifiques des agences.
Vizitoo, nouvelle plateforme d'activités partout dans le monde
Mais ce portail B2B ne contient pas uniquement une offre dédiée à New York.
Car entre temps, Didier Forray et ses équipes ont élargi le spectre de leurs offres. En 2015, le groupe a lancé le site CLondres.com, puis en 2016, DestinationRome.fr, et encore durant la pandémie, CfarWest.com, dédié à l’Ouest américain, sur le même modèle que CNEWYORK.
« Les aléas géopolitiques, puis la pandémie nous ont poussé à ouvrir d’autres destinations, c’était nécessaire », analyse le fondateur du groupe.
Aujourd’hui, cette stratégie se traduit par le lancement officiel de Vizitoo, une plateforme qui propose des activités partout dans le monde.
« Elle est amenée à devenir notre marque ombrelle, notamment en B2B », annonce Didier Forray, tandis qu’un site grand public Vizitoo.com est déjà accessible.
« L’idée de Vizitoo est de proposer une sélection des meilleurs produits, des incontournables de chaque destination, essentiels aux agences de voyages. Pour l’heure, le site est en cours de développement mais dispose déjà d’offres sur le Japon, Dubaï ou encore l’Europe.
Nos équipes se rendent dans les destinations, mais aussi sur les salons pour rencontrer les prestataires, sans oublier le développement de toute la partie techno ».
Pour le voyageur lambda, le site permet simplement de réserver des activités en payant avec une carte de crédit et de retrouver les billets dans un espace dédié.
En revanche, pour les clients B2B, « la plateforme agit comme un back office, et va leur permettre de réaliser et de retrouver l’ensemble des vouchers pour le compte de leurs clients. Ils peuvent modifier ou annuler une réservation. Il y a aussi un système de facturation automatique et de suivi des factures. Tout est automatique. Il y a un gros travail de développement derrière ».
Reste à faire connaître ce nouvel outil aux distributeurs. « L’idée c’est vraiment de dire aux agences qui viennent chez nous pour New York que nous avons aussi d'autres destinations », martèle Didier Forray.
Pour cela, l’agence, membre du Visit USA Committee France, sera présente sur les prochains workshops de l’association : Le Havre (25 novembre), Montpellier (9 décembre) et Lyon (11 décembre).
Autre défi de taille à l’heure du GEO (Generative Engine Optimization) : faire comprendre aux agents IA que les sites du groupe sont les plus pertinents pour la réservation de visites ou d’activités.
Alors qu’il a interviewé, durant plusieurs décennies, de nombreux acteurs du tourisme, Didier Forray apprend désormais à évoluer dans l’envers du décor. « Avant, j’interrogeais les professionnels sur leurs nouveautés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des clients qui partent tous les jours et des galères qui arrivent tous les jours. Aujourd’hui, je les vis au quotidien.
C’est une autre façon de faire vivre sa passion pour une destination, résume-t-il. Là où le journaliste va donner envie d’y aller, l’agent de voyages va faire en sorte que le voyage soit inoubliable ».
Que propose CNEWYORK pour les agences de voyages ?
- un large choix d'activités à New York : pass, billets pour les observatoires et les musées, comédies musicales, vols en hélicoptère, croisières, tours en bus, transferts, sports (NBA, NHL, baseball, football), etc. ;
- une offre exclusive de visites guidées en français : messe gospel à Harlem, visites des principaux quartiers de New York, visites saisonnières (Halloween, Noël) et visites thématiques (jazz, pompiers) ;
- des tarifs B2B avantageux ;
- une plateforme dédiée pour suivre les réservations et un accompagnement personnalisé.
Comment accéder à la plateforme B2B de CNEWYORK ?
Les agences de voyages doivent simplement demander leur code d'accès personnel en contactant l'équipe de CNEWYORK à l'adresse reservations@cnewyork.net ou au 01 84 88 63 00.
CNEWYORK propose aussi un guide papier DESTINATION NEW YORK. La 6e édition a été mise à jour en 2025.
3 questions à Didier Forray sur New York
TourMaG - Le shutdown a-t-il un impact sur l'activité de CNEWYORK ?
Didier Forray : Non, la situation pose des problèmes à Washington, pour l'accès à certains musées notamment, mais pas à New York. D'autant plus que la statue de la liberté reste ouverte.
En revanche, nous avons senti un moment de flottement en février-mars, au moment des annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Là, ça a commencé un peu à tanguer, dans le sens où certains voyageurs ont dit qu'ils allaient boycotter la destination.
Mais ce mouvement anti-américain est passé assez vite, d'autant plus vite à New York que la ville n'est pas assimilée à Trump, et presque pas aux États-Unis. Elle a vraiment ce statut de ville-monde.
Actuellement, les vacances de la Toussaint s'achèvent, avec une activité supérieure à l'an dernier et notre programme est quasiment complet sur toutes les dates d'Halloween. Idem pour les vacances de Noël où, pour les visites guidées, certaines dates commencent à bien être remplies.
Notamment notre visite spéciale du quartier de Dyker Heights à Brooklyn, qui est progressivement devenu une attraction touristique grâce aux illuminations qui sont installées par les habitants. Le quartier étant grand, nos guides partent chaque année en repérage pour créer un parcours des plus belles maisons. Et les agences sont intéressées par ce type de produits.
Idem pour les places de NBA pour les vacances de Noël. Certaines dates sont complètes, ou alors il ne reste que des places hors de prix au premier rang.
Tout cela pour dire que le marché à New York est vraiment reparti.
TourMaG - Les fêtes de fin d'année représentent-elles une grosse partie de votre activité ?
Didier Forray : La ville est devenue, en effet, une destination très prisée au mois de décembre. C'était moins le cas il y a 20 ans.
A l'époque, personne n'allait à Dyker Heights. Les shows ont aussi pris de l'ampleur. Cette année, celui des Rockettes fête ses 100 ans. Dans Midtown, tout a énormément changé. Le sapin de Noël du Rockefeller aujourd'hui, si tu n'y vas pas en début d'après-midi, il n'y a pas de place.
Les vitrines des grands magasins sont toujours autant décorées, et New York est devenue une vraie destination de Noël.
TourMaG - La hausse des prix de l'aérien et des hébergements ne freine donc pas les voyageurs français ?
Didier Forray : Effectivement, New York n'est pas la destination la moins chère. Je constate que beaucoup de voyageurs optent pour des hébergements dans le New Jersey ou à Long Island City. Mais au final, l'expérience que les voyageurs en retirent par rapport au tarif vaut le coup. Nos clients, quand ils rentrent, sont contents.
Et puis, sur la question des tarifs, il y a des astuces, comme les pass que nous vendons de plus en plus et qui permettent d'accéder à plusieurs attractions avec un tarif spécial.
En règle générale à New York, si on veut payer moins cher, il faut réserver à l'avance : NBA, comédies musicales, tours en hélicoptère - qui sont de plus en plus limités !
Lire aussi : La Compagnie veut élargir sa flotte et monter en gamme
