Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Mais, tout le monde ne va pas au Mexique ou aux Philippines fêter ses chers disparus.



Dans notre douce France, le premier jour de novembre reste le moment privilégié et quasiment incontournable pour laver et fleurir les tombes. Parfois seuls, souvent en famille.



Bien qu’il soit difficile d’évaluer le nombre de déplacements occasionnés par cette fête, il semblerait que 70% de nos compatriotes visitant les cimetières les visitent une fois seulement dans l’année. Et c’est à cette occasion. Mais un tiers ne met jamais les pieds parmi les tombes.



A ce sujet, il convient de préciser que religion et visites de cimetières sont étroitement liées. Toujours selon le Credoc, 62% des pratiquants se déplacent systématiquement à la Toussaint, contre 47% des non-pratiquants et 37% des non-croyants.



C’est-à-dire à quel point la déchristianisation de nos sociétés est en train d’affaiblir une tradition et un rituel millénaire.



De plus, les auteurs de l’étude du Credoc font aussi remarquer que « le cimetière apparaît de moins en moins comme le lieu unique du recueillement ». Les hommages aux défunts se célèbrent mais sous d’autres formes, dans d’autres lieux plus intimes, évoquant mieux la personne disparue.



Son domicile, son café favori, son spectacle préféré ou tout autre mise en scène leur sont consacrés, parfois organisés par des agences d’événementiel.



Enfin, dernier constat, les personnes qui fréquentent le plus les cimetières sont les personnes âgées. Ce sont surtout les 80 ans et plus et les 70-79 ans qui sont susceptibles d'avoir une proximité géographique et émotionnelle avec un défunt.