Halloween 2025 : découvrez le programme monstrueux des parcs d’attractions !

Les parcs d’attractions sortent le grand jeu pour frissonner

Du Futuroscope à Nigloland, en passant par le Parc Astérix, la Mer de Sable, France Miniature ou encore PortAventura, les parcs d’attractions sortent le grand jeu pour Halloween. Entre décors, maisons hantées, spectacles inédits et animations pour petits et grands, la saison automnale s’annonce riche en frissons. Tour d’horizon des principales nouveautés à ne pas manquer.



Rédigé par Amélia Brille le Samedi 27 Septembre 2025

