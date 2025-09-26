Halloween 2025 : découvrez le programme monstrueux des parcs d’attractions !

Les parcs d’attractions sortent le grand jeu pour frissonner pour Halloween - Depositphotos @TeriVirbickis
Du 4 octobre au 2 novembre 2025, France Miniature se transforme en terrain de jeux frissonnant.
Nouveauté de la saison : le Camp Maudit, une version revisitée de l’espace Koh-Lanta en mode horreur.
Les visiteurs plongeront aussi dans un décor de citrouilles, squelettes et korrigans farceurs. Un jeu de piste familial et un espace photo thématisé complètent l’expérience, avec animations incluses dès 22€ l’entrée.
A partir du 4 octobre également, La Mer de Sable se métamorphose en Épouvantable Mer de Sable.
Cette 9e édition propose quatre nouveautés, dont Mission Fantômes un jeu interactif avec bracelet connecté, une nouvelle Maison Hantée (dès le 18 octobre), et le Train des Âmes. Plus de 2 000 citrouilles habilleront le site.
Côté spectacles, c’est le retour des Revenants de West City et, dès le 26 octobre, un spectacle de feu et artifices à la tombée de la nuit.
Peur sur le Parc pour un Halloween Gaulois
Le Parc Astérix a inauguré cette année Cétautomatix, la première montagne russe tournoyante à propulsion d’Europe.
Mais la vraie vedette de l’automne reste Peur sur le Parc, du 4 octobre au 11 novembre 2025.
Au programme, une nouvelle zone de frissons, le Camp des Lames d’Acier, deux spectacles inédits, 12 nocturnes jusqu’à 1h du matin avec tarif unique web de 51€ et 55€ sur place, et toujours ses incontournables maisons hantées, dont Les Enfers de Pompéi (5€), Les Catacombes ou Le Tombeau des Dieux.
Comme chaque année, trois zones thématiques permettent aux visiteurs de choisir leur degré de sensations : Petit Frisson pour les plus prudents, Frayeur Modérée pour les indécis, et Grosse Terreur pour les plus téméraires.
Plus de 300 artistes animeront chaque jour l’expérience Peur sur le Parc. Le parc se pare pour l’occasion de 14 tonnes de citrouilles et de centaines de bottes de paille.
À PortAventura World, un Halloween grandeur nature
En Espagne, PortAventura World a déjà ouvert la saison d’Halloween le 20 septembre et jusqu’au 11 novembre.
Plus de 50 jours de spectacles et d’animations, dont la nouveauté familiale "1,2,3... C’est déjà Halloween !" avec les personnages de Sesame Street.
Défilés, scare zones et attractions phares (La Isla Maldita, REC Experience, La Muerte Viva) rythmeront la saison.
Le resort renforce aussi son offre internationale en prolongeant ses dates pour coïncider avec le pont de l’armistice.
Un Halloween familial au Futuroscope avec Futuroween
Le Futuroscope mise sur un Halloween festif et humoristique du 18 octobre au 11 novembre 2025.
Parmi les temps forts : les Lapins Crétins aux couleurs d’Halloween, des décors sonorisés et fumigènes, un repas thématique au restaurant La Table d’Arthur, le film 3D Famille Monstre, le retour et le spectacle nocturne La Clé des Songes, porté par le méchant « Groscauchemar ».
Une programmation résolument pensée pour les familles.
Du 4 octobre au 11 novembre 2025, Nigloland plonge ses visiteurs dans une ambiance unique avec la 24e édition de Nigloween.
Au programme, trois nouveaux spectacles (Cosmos, La Métamorphose du Loup-Garou, Anomalie), une ambiance rock avec Rocktober Fest, le Village des Sorcières et de nombreuses animations immersives.
