Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Le Pirate de la Seine fait frissonner petits et grands

Pour Halloween, Vedettes de Paris transforme la Seine en terrain de jeu fantastique. Du 29 au 31 octobre 2025, petits et grands pourront embarquer pour une croisière d’une heure pleine de frissons, contes de pirates et maquillages, tout en admirant les monuments emblématiques de la capitale depuis un bateau électrique.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 30 Septembre 2025

