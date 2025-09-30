Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Vedettes de Paris transforme la Seine en terrain de jeu frissonnant - Depositphotos @rclassenlayouts
À l’occasion des vacances de la Toussaint, Vedettes de Paris revisite ses croisières emblématiques en lançant une expérience inédite et éphémère, la « Croisière Halloween – Le Pirate de la Seine », programmée du 29 au 31 octobre 2025.
Le temps d’une heure, petits et grands sont invités à embarquer depuis le Port de Suffren, au pied de la Tour Eiffel, pour une traversée familiale ponctuée de frissons et de légendes maritimes.
Animée par un conteur professionnel aux allures de flibustier, la croisière plonge les passagers dans une histoire mystérieuse mêlant pirates, trésors et fantômes.
Pour compléter l’immersion, une maquilleuse transformera les enfants en véritables mousses ou capitaines intrépides, tandis que les familles sont invitées à venir déguisées.
Une croisière Halloween au fil de la Seine
À bord des bateaux électriques de Vedettes de Paris, les passagers redécouvrent les berges de la capitale et ses monuments emblématiques, de Notre-Dame au Louvre, en passant par le Pont Alexandre III, dans une ambiance à la fois festive et fantastique, avec collations sucrées et boissons réconfortantes pour compléter l’expérience.
Cette croisière thématique se déroule du 29 au 31 octobre 2025, avec deux départs quotidiens à 13h15 et 15h00 depuis le Port de Suffren, au pied de la Tour Eiffel.
D’une durée d’une heure, elle est proposée au tarif de 10 € pour les enfants (4-11 ans) et 21 € pour les adultes (+12 ans), offrant aux familles et visiteurs une façon originale de célébrer Halloween tout en profitant d’un panorama unique sur Paris.
Publié par Amelia Brille
