2026, une année résolument optimiste pour New York City ?

Sans être euphorique, l'année touristique 2025 ne se termine pas mal pour New York.
"Selon les derniers chiffres disponibles, nous avons reçu 64,7 millions de touristes", a assuré, à TourMaG, Julie Coker, la présidente et CEO de NYC Tourism + Conventions, l’organisation officielle dédiée au marketing et à la promotion de New York City, rencontrée à Paris, la semaine dernière.
Ces chiffres sont très légèrement en hausse, comparés à ceux de 2024 (64,3 millions de touristes). Cependant, en regardant en détail, on constate qu'en 2025, la fréquentation touristique totale de New York s'est répartie entre 52,4 millions d'Américains (soit +2%) et 12,3 millions de visiteurs internationaux, en baisse, eux, de 5%.
Initialement, "Big Apple" espérait, portée par les célébrations des 400 ans de sa fondation, enregistrer en 2025 un nouveau record de fréquentation avec plus de 67 millions de visiteurs.
Las, au début de l'année, la réélection de Donald Trump faisait fuir les Européens, mais aussi les Canadiens, si bien qu'en février, le NYC Tourism + Conventions devait revoir à la baisse ses prévisions 2025 avec près de 2 millions de touristes internationaux attendus en moins. Un coup dur.
En effet, s'ils représentent seulement 20% du nombre total, les visiteurs internationaux sont à l'origine d'environ 50% des dépenses totales, ce qui les rend essentiels à l'économie de la ville.
New York City : en 2026, deux événements d'envergure boosteront le tourisme
La catastrophe redoutée ayant finalement été évitée, Julie Coker s'est réjouie devant TourMaG : "les visiteurs ont su faire la part des choses, les expériences proposées par la destination New York sont restées attractives et ce qui se passe à la Maison Blanche a finalement assez peu d'influence".
Et les Français ? En 2024, New York en avait reçu 788 000. Au début de cette année, la ville anticipait une baisse de 7% par rapport à 2024. Pour l'heure, les chiffres 2025 ne sont pas encore connus.
Le constat définitif ne saurait cependant être anodin. La France est, en effet, le troisième marché émetteur de touristes à New York. Et, en 2024, les visiteurs français avaient dépensé 1,6 milliard de dollars à New York, soit 2 000 dollars par visiteur et par séjour...
Après les sueurs froides de début 2025, Julie Coker se montre résolument optimiste pour 2026.
"Avec 8 millions de visiteurs attendus entre Thanksgiving et le Nouvel An, New-Yorkais et voyageurs profiteront d'expériences inoubliables tout en soutenant l'économie des cinq boroughs (quartiers)", dit-elle.
En outre, la présidente et CEO de NYC Tourism + Conventions anticipe une hausse de la fréquentation touristique de la ville l'an prochain, grâce aux nombreux événements prévus, parmi lesquels deux s'annoncent vraiment exceptionnels.
Pour commencer, la Coupe du Monde 2026. En effet, New York et le New Jersey accueilleront 8 matchs, dont les phases de poule les 13, 16, 22, 25 et 27 juin, les 16e de finale le 30 juin, la 8e de finale le 5 juillet et, cerise sur le gâteau, la finale le 19 juillet.
Toutes les informations utiles sont sur le site World Cup Comes To NYC.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter aussi le site FIFA World Cup 26TM
En outre, la présidente et CEO de NYC Tourism + Conventions anticipe une hausse de la fréquentation touristique de la ville l'an prochain, grâce aux nombreux événements prévus, parmi lesquels deux s'annoncent vraiment exceptionnels.
Pour commencer, la Coupe du Monde 2026. En effet, New York et le New Jersey accueilleront 8 matchs, dont les phases de poule les 13, 16, 22, 25 et 27 juin, les 16e de finale le 30 juin, la 8e de finale le 5 juillet et, cerise sur le gâteau, la finale le 19 juillet.
Toutes les informations utiles sont sur le site World Cup Comes To NYC.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter aussi le site FIFA World Cup 26TM
Nouveaux hôtels
Sofitel New York : la métamorphose d’une adresse emblématique - Photo : Sofitel
De plus, le 4 juillet 2026, les États-Unis célèbreront le 250e anniversaire de leur Déclaration d’indépendance.
A cette occasion, outre les impressionnants feux d'artifice sponsorisés par Macy’s - ils seront tirés depuis le pont de Brooklyn ainsi que depuis 4 barges dans l’East River -, seront organisés à New York moult festivals et événements, notamment une démonstration aérienne des Blue Angels, une Fleet Week spéciale et surtout le Sail4th 250 : pendant six jours, du 3 au 9 juillet, les grands voiliers du monde entier seront accueillis dans le port de New York City. Un rassemblement historique !
L'arrivée de nouveaux hôtels (et restaurants) devrait également renforcer l'attractivité de New York.
A noter, parmi les (ré)ouvertures récentes, celle, en juillet dernier, de l'iconique Waldorf Astoria New York après une restauration complète ou celle, en septembre 2025, du W New York. Ou encore, début décembre, la réouverture du Sofitel New York, véritable flagship de la marque française aux États-Unis, dont les 398 chambres et suites ont été repensées en puisant dans la patrimoine Art déco.
A venir, l'ouverture, en février 2026, du Kimpton Era Midtown New York/Midtown Manhattan - un hôtel de 33 étages et 529 chambres au Rockfeller Center, avec des vues panoramiques sur la skyline - et celle du The Livingston/ Dowtown Brooklyn, un hôtel de 22 étages et 100 chambres qui sera le premier Hyatt à Brooklyn, à quelques pas du Barclays Center.
Ou encore, en septembre 2026, celle du The Rhyland Hotel/Flushing, Queens, un établissement de 202 chambres qui mettra l'accent sur la durabilité et les pratiques responsables.
A venir, l'ouverture, en février 2026, du Kimpton Era Midtown New York/Midtown Manhattan - un hôtel de 33 étages et 529 chambres au Rockfeller Center, avec des vues panoramiques sur la skyline - et celle du The Livingston/ Dowtown Brooklyn, un hôtel de 22 étages et 100 chambres qui sera le premier Hyatt à Brooklyn, à quelques pas du Barclays Center.
Ou encore, en septembre 2026, celle du The Rhyland Hotel/Flushing, Queens, un établissement de 202 chambres qui mettra l'accent sur la durabilité et les pratiques responsables.
Le luxe, mais pas que...
Ces établissements étant, tous, haut de gamme voire très haut de gamme, faut-il en conclure que l'avenir du tourisme à New-York se conjugue seulement sur le mode luxe ?
"Il n'en est rien", a rassuré Julie Coker, pourtant de passage à Paris à son retour de l'ILTM de Cannes.
Certes, la clientèle luxe représente déjà 17% de la fréquentation touristique de New York City, mais la ville est accessible aux autres clientèles, faisait-elle valoir. "En janvier et février, les prix des hôtels et des billets d’avions sont plus bas", rappelait-elle à TourMaG, et, si alors il peut faire froid ou même neiger, New-York City n'en offre pas moins un agenda d'événements fourni et attractif.
Par ailleurs, Julie Coker suggérait d'explorer d'autres quartiers (moins chers) que Manhattan. Et de citer le Queens, Brooklyn ou encore Staten Island.
Enfin, insistait-elle, le New York Pass, dont le prix varie selon la durée du séjour et les saisons, b[permet de faire des gains substantiels].
Depuis deux ans, plus de Airbnb loué pour moins de 30 jours
New York a beaucoup de charme l'hiver. Et si les prix y sont moins élevés, il peut tout de même y faire très froid - DepositPhotos.com, rabbit75_dep
Lorsque l'on objectait que, tout de même, le coût de la vie et du logement sont devenus si chers à New York qu'ils représentent un handicap, même pour les habitants, suscitant un mécontentement qui a contribué à l'élection du nouveau maire de la ville, Zohran Mamdani, situé à gauche du parti démocrate, Julie Coker s'est montrée confiante.
"Mamdani se soucie du prix des logements pour les travailleurs, c'est une bonne chose. Il souhaite pousser les petites entreprises (small business), par exemple les petits restaurants, les artisans, les petites usines, c'est encourageant pour nous tous".
Et d'ajouter : "Je suis optimiste pour l'avenir. Car Mamdani sait très bien que le tourisme est un atout pour New York : le tourisme est pourvoyeur d'emplois et permet aussi de collecter des taxes".
Et qu'en est-il de la multiplication, si décriée à New-York, des appartements loués en Airbnb au détriment des locations à l'année ? Une pratique qui a eu sa responsabilité dans la montée des prix.
Julie Coker a balayé la remarque. "Depuis deux ans, il est impossible de louer à New York un Airbnb pour un séjour de moins de 30 jours", a-t-elle rappelé, à TourMaG.
De fait, depuis le 5 septembre 2023, pour pouvoir mettre un bien en location, les propriétaires doivent impérativement s'inscrire à l'OSE (Office of Special Enforcement), l'organisme chargé de répertorier les locations courte durée, et faire respecter les nouvelles règles contenues dans la loi locale 18.
Développer la clientèle d'affaires
Jusqu'ici New-York est d'abord perçue comme une destination idéale pour des vacances, en particulier par les Européens.
La clientèle d'affaire n'est pourtant pas absente : environ un visiteur sur cinq se rend à New York dans un cadre professionnel, soit quelque 12,5 millions de personnes en 2024 (11,8 en 2023).
Qu'elle voyage à titre individuel pour ses affaires, ou pour se rendre à un congrès, un meeting ou un événement, la clientèle d'affaires représente déjà 17% de la fréquentation touristique totale de New York.
A la tête du New York City Tourism + Conventions depuis décembre 2024, Julie Coker qui a occupé auparavant, et pendant plus de vingt ans, des postes à responsabilité à Philadelphie, à San Diego et au sein du groupe Hyatt à Chicago, entend faire en sorte que New York demeure un chef de file mondial du tourisme.
Selon elle, la dynamisation du tourisme d'affaires peut y contribuer : "on peut encore développer le business travel", a-t-elle assuré à TourMaG.
