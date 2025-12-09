2026, une année résolument optimiste pour New York City ?

"Mamdani se soucie du prix des logements pour les travailleurs, c'est une bonne chose. Il souhaite pousser les petites entreprises (small business), par exemple les petits restaurants, les artisans, les petites usines, c'est encourageant pour nous tous"

Je suis optimiste pour l'avenir. Car Mamdani sait très bien que le tourisme est un atout pour New York : le tourisme est pourvoyeur d'emplois et permet aussi de collecter des taxes

Depuis deux ans, il est impossible de louer à New York un Airbnb pour un séjour de moins de 30 jours"

Lorsque l'on objectait que, tout de même, le, suscitant un mécontentement qui a contribué à l'élection du nouveau maire de la ville, Zohran Mamdani, situé à gauche du parti démocrate, Julie Coker s'est montrée confiante.Et d'ajouter : "".Et qu'en est-il de la multiplication, si décriée à New-York, des appartements loués en Airbnb au détriment des locations à l'année ? Une pratique qui a eu sa responsabilité dans la montée des prix.Julie Coker a balayé la remarque. ", a-t-elle rappelé, à TourMaG.De fait,, pour pouvoir mettre un bien en location, les propriétaires doivent impérativement s'inscrire à l'OSE (Office of Special Enforcement), l'organisme chargé de répertorier les locations courte durée, et faire respecter les