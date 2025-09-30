Tourisme USA : l’hécatombe évitée, 2026 sera l'année de la relance ? [ABO]

" C'est une situation très marginale.



Quelques cas ont été effectivement médiatisés, sans doute pour chercher le scoop, on va le dire ainsi. Sauf que la grande majorité des visiteurs qui sont entrés aux États-Unis n'ont eu aucun problème pour passer les frontières.



Dans le même temps, des systèmes novateurs ont été mis en place pour accélérer et faciliter le passage à la sécurité, " tente de recadrer Charles Julien, le responsable des relations BtoB pour Visit USA.



Les responsables et spécialistes de la destination espèrent que l'année 2026 permettra de tourner la page d'un exercice particulier.



Tout d'abord, la parité entre l'euro et le dollar joue en faveur des Européens qui ont déjà gagné près de 15% de pouvoir d'achat en l'espace de 8 mois. De plus, les tarifs de l'aérien ont tendance à baisser.



Ce n'est pas tout, car l'année prochaine sera celle de la fête et des commémorations outre-Atlantique.



" De grands évènements arrivent, comme le 250e anniversaire des États-Unis qui sera un évènement majeur, puis le 100e anniversaire de la route 66. Cela peut paraître anecdotique en France, quoique elle fasse aussi partie de l'imaginaire des voyageurs français.



C'est la route mythique par excellence.



Puis pour finir, la Coupe du Monde de football va se tenir en partie aux USA. Dans les médias, on entendra parler des États-Unis de manière positive et ça devrait aider lors de la prise de décision, " conclut Charles Julien.



Pour réussir 2026, il faudra aussi éviter que le 47e président US ne fasse peur aux touristes. La semaine dernière, il a expliqué que des matchs du mondial pourraient être délocalisés pour des raisons de sécurité.



S'il y a bien une chose que les voyageurs n'aiment pas, bien avant la politique et l'économie, c'est l'instabilité.



Après le grand schisme entre l'Europe et les USA en 2025, l'année prochaine sera-t-elle celle de la réconciliation et de la croissance du tourisme américain ?