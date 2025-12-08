TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La France célèbre, elle aussi, les 250 ans de l’indépendance des Etats-Unis

Paris-Plages et la Tour Eiffel aux couleurs des Etats-Unis durant l’été prochain


Regroupés sous le label « America250 France », de nombreux événements vont célébrer le lien particulier qui unit les deux pays depuis la guerre d’indépendance en 1776.


Rédigé par le Lundi 8 Décembre 2025

Charles Kushner, ambassadeur des Etats-Unis en France, et Anne Hidalgo, maire de Paris. (c).T.Beaurepère
Charles Kushner, ambassadeur des Etats-Unis en France, et Anne Hidalgo, maire de Paris. (c).T.Beaurepère
250 ans après l’indépendance des Etats-Unis, en 1776, Georges Washington n’a jamais été aussi vivant !

Dans un salon feutré de la résidence de l’ambassadeur américain à Paris décoré par un tableau de Joséphine Baker, la projection d’un tableau du premier président américain a soudain pris vie, par la magie de l’intelligence artificielle.

Cette amusante mise en scène a marqué le lancement officiel des célébrations de l’indépendance des Etats-Unis mais de ce côté-ci de l’Atlantique, baptisées America250 France.

Des événements à Paris et partout en France

On connaissait déjà en partie le programme qui va animer le pays de l’oncle Sam, de New à Los Angeles et de Chicago à Miami. Il faudra également compter sur les événements et expositions qui vont jalonner la vie culturelle française en 2026.

Lire aussi : Brand USA mise sur les temps forts de 2026 !

De quoi rappeler les liens entre les deux pays, unis par La Fayette et la guerre d’indépendance ; et de les renforcer alors qu’ils sont parfois distendus depuis le retour de Donald Trump à la présidence.

« Les Etats-Unis n’auraient pas exister sans la France, qui a tout fait pour que nous puissions prospérer. Il faut nous assurer que ce lien demeure fort et pérenne » a déclaré en préambule Charles Kushner, l’ambassadeur des Etats-Unis en France.

« Quand les Etats-Unis gagnent, la France gagne, et vice-versa » a-t-il ajouté, devant un aréopage de personnes triées sur le volet, représentants du monde économique français et américains et personnalités de la culture.

Paris aux couleurs américaines durant l’été

La maire de Paris Anne Hidalgo lui a répondu avec tout autant de diplomatie, rappelant notamment les liens étroits de Benjamin Franklin, l’un des pères fondateurs des Etats-Unis, avec Paris où il fut ambassadeur et négocia plusieurs traités.

« Vous aimez Paris autant que j’aime New York. Les 250 de l’indépendance sont l’occasion parfaite pour célébrer notre relation. Les Etats-Unis sont un allié précieux de la France, nous partageons des valeurs communes, comme la liberté » a-t-elle précisé.

Puis de détailler quelques-uns des événements qui jalonneront la vie de la capitale en 2026. Ainsi, Paris-Plages se mettra aux couleurs américaines avec des animations culturelles, sportives, musicales et gastronomiques, tout comme la Tour Eiffel.

Les institutions culturelles parisiennes au diapason

Les musées gérés par la ville de Paris (accessibles gratuitement) seront en première ligne, notamment le musée Carnavalet dédié à l’histoire de la capitale et le musée de la mode Galliera.

De son côté, le Petit Palais (face au Grand Palais) occupera une place importante, avec divers événements qui seront prochainement annoncés. A noter également l’exposition « Des alliés amérindiens à la cour de Louis XV » au château de Versailles (jusqu’au 3 mai).

D’autres manifestations viendront grossir le programme dans les prochaines semaines, à Paris et dans les régions, à consulter sur le site de l’ambassade des Etats-Unis.

Un label pour valoriser les événements

Pour l’occasion, la création d’un label « America250 France » permettra de donner de la visibilité aux différentes manifestations organisées partout dans l’Hexagone et de valoriser les initiatives.

Les opérations, validées par un comité de sélection interne, tout au long de l’année, pourront utiliser le logo et profiter d’une inscription au calendrier officiel des événements. Selon les projets, le label pourra également inclure un soutien de communication.

Cette double exposition médiatique, du côté des Etats-Unis et de la France, pourrait contribuer à doper le tourisme en 2026, dans les deux sens.

Français aux Etats-Unis : -6% comparé à 2024

Alors que de nombreuses coupes budgétaires ont été effectuées, l’organisme de promotion Brand USA, partenaire de America250, a confirmé le maintien de sa branche en France. « Notre budget a été diminué mais nous allons pouvoir continuer à organiser de belles opérations dans l’Hexagone » précise son directeur William Mondello.

Lire aussi : Brand USA licencie 15 % de son personnel et ferme GoUSA TV

Selon les derniers chiffres, les Etats-Unis ont accueilli 1 362 308 visiteurs français de janvier à octobre 2025, en recul de 7% par rapport à 2024 mais en progression de 1% comparé à 2023. La France demeure le 3ème marché européen, derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne.

« La reprise amorcée cet été, par de nombreuses réservations en dernière minute, continue au-delà selon les dernières observations des professionnels du tourisme en France » commente William Mondello.

Il met notamment en avant un taux euro/dollar plus favorable et une offre aérienne toujours dynamique, à l’image de l’ouverture d’un vol direct Paris/Las Vegas par Air France à compter du 15 avril 2026.

