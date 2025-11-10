TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

Dimanche 9 novembre, plus de 10 000 vols retardés et près de 3 000 annulés


Le week-end s’annonçait tendu dans le ciel américain, en raison des restrictions imposées par le gouvernement fédéral, pour éviter toute catastrophe. Résultat, il a tourné au chaos. Au total, plus de 4 500 vols ont été annulés et près de 18 000 retardés en seulement deux jours. Toutefois, une bonne nouvelle se profile pour les voyageurs, puisque le shutdown semble enfin toucher à son épilogue.



Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

Dimanche 9 novembre, plus de 25 000 vols retardés et près de 3 000 annulés aux USA à cause du shutdown - Crédiphotos : depositphotos @ronniechua
Dimanche 9 novembre, plus de 25 000 vols retardés et près de 3 000 annulés aux USA à cause du shutdown - Crédiphotos : depositphotos @ronniechua
Legends and Paradise
La semaine dernière, il y a eu les menaces, puis les actes.

Après avoir averti qu’une partie du ciel américain pourrait être fermée en raison du manque de contrôleurs aériens, le secrétaire aux Transports américain a finalement décidé de réduire de 10 % le nombre de vols dans 40 aéroports du pays, dont certains parmi les plus fréquentés.

Jusque-là, les passagers devaient "seulement" patienter, parfois plusieurs heures, mais depuis la mise en place de cette mesure vendredi dernier, c’est le chaos complet qui s’est abattu sur le trafic aérien américain.

Sur la seule journée du 7 novembre, 1 025 vols ont été annulés et 7 017 retardés — des chiffres déjà lourds, qui n’ont cessé de grimper tout au long du week-end.

Le samedi, 7 545 vols ont connu des retards, tandis que 1 566 ont été purement et simplement annulés. Et la journée d’hier a battu tous les records.

Selon FlightAware, 10 399 vols ont été retardés et 2 951 annulés.

L’aéroport de Détroit a vu 68 % de ses vols partir en retard, contre 54 % à Orlando International et 52 % à La Guardia.

Shutdown USA : Air France pas concernée, les AGV françaises pas impactées !

L’infrastructure ayant connu le plus grand nombre d’annulations est l’aéroport international de Newark Liberty, avec 34 % de ses vols annulés dimanche dernier, tandis que LaGuardia affichait un triste 30 %.

À noter que l’aéroport le plus fréquenté du pays, et accessoirement du monde, celui d’Atlanta, a vu 18 % de ses vols supprimés et accuse un retard moyen de 282 minutes.

Des chiffres déjà conséquents, qui pourraient bien empirer dans les prochains jours.

En effet, la FAA avait d’abord imposé "seulement" une réduction de 4 % du trafic aérien le week-end dernier, pour faire face aux conséquences du shutdown.

Mais ce taux devrait grimper à 6 % ce mardi 11 novembre, avant de se stabiliser à 10 % d’ici le vendredi 14 novembre.

Air France a indiqué ne pas être impactée par ces restrictions, précisant qu’elles concernent uniquement les vols domestiques américains.

Au moment où nous écrivons ces lignes, Les Entreprises du Voyage, qui avaient anticipé la pagaille de fin de semaine, n’ont reçu ni remontées ni plaintes de la part de leurs adhérents.

Même son de cloche du côté de Jean Eustache, président d’Amérigo : "nous n’avons pas eu de problème particulier au niveau des vols. Sur place, chaque État gère plutôt bien, donc ça va."

Les agences de voyages françaises peuvent donc souffler… du moins, temporairement.

Shutdown USA : jusqu'à 20% de vols annulés ?

Face au blocage politique qui empêche toujours de valider le budget fédéral, Sean Duffy a reconnu que la première réduction du trafic n’était qu’une étape.

Elle pourrait rapidement grimper jusqu’à 20 % si la situation ne se débloque pas.

"Le trafic aérien va se réduire à néant.

Beaucoup de gens veulent rentrer chez eux pour les fêtes, voir leur famille… Eh bien, beaucoup d’entre eux ne pourront tout simplement pas prendre l’avion si la situation ne s’améliore pas," a déclaré le secrétaire aux Transports, cité par The Guardian.

Le même Sean Duffy a même évoqué la possibilité de faire appel à des contrôleurs militaires, afin de renforcer des équipes épuisées et démobilisées. Et pour cause, les chiffres donnent le vertige.

Delta Airlines affiche 16 % de vols annulés et 37 % de retards, Spirit fait à peine mieux avec 14 % d’annulations et 36 % de retards, tandis que JetBlue atteint 9 % d’annulations et 49 % de retards… pour la seule journée de dimanche.

Ce lundi 10 novembre semble marquer un léger répit, même si la journée ne fait que commencer outre-Atlantique, avec déjà 1 478 annulations et 788 retards recensés.

Pour rappel, les contrôleurs aériens et les agents de la sécurité aéroportuaire figurent parmi les services dits "essentiels", de fait ils sont donc réquisitionnés, contraints de travailler gratuitement, leurs salaires étant gelés faute de budget fédéral.

Shutdown : vers la sortie de crise aux USA ?

Autres articles
L’Association nationale des contrôleurs aériens (NATCA) a déclaré que de nombreux contrôleurs travaillent gratuitement "10 heures par jour et six jours par semaine en raison de la pénurie de personnel persistante, le tout sans être payés.

Cette situation engendre des perturbations considérables pour les personnes qui effectuent déjà un travail extrêmement stressant.

La pression financière et psychologique accroît les risques au sein du système national de l'espace aérien, le rendant moins sûr chaque jour qui passe en raison de la fermeture."

S’ils sont 13 000 à être mobilisés à travers le pays, entre 1 000 et 2 000 contrôleurs manquent encore à l’appel.

Selon les tours de contrôle, le taux d’absentéisme varie entre 20 et 40 %, comme l’a rappelé Bryan Bedford, administrateur de la FAA.

Mais face à cette situation critique, une éclaircie est enfin apparue au Sénat américain.

Hier soir, huit sénateurs démocrates ont voté aux côtés de leurs homologues républicains en faveur d’un texte permettant de financer le gouvernement au moins jusqu’en janvier.

En contrepartie, les élus ont obtenu la réintégration des 4 000 fonctionnaires limogés au début du shutdown, ainsi qu’une prolongation des crédits d’impôt liés à l’assurance santé Obamacare, comme le rappelle Courrier International.

"On dirait qu’on s’approche de la fin du shutdow," a même lancé Donald Trump.

La prochaine étape se déroulera à la Chambre des représentants, qui devra à son tour débattre et voter le budget déjà validé par le Sénat.


Lu 287 fois

Tags : shutdown, usa, vols annulés
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 10 Novembre 2025 - 07:18 Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province

Vendredi 7 Novembre 2025 - 18:34 Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï

Climats du Monde

Brand news AirMaG

République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve

République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve
Deuxième plus grande île des Caraïbes avec ses 48 000 kilomètres carrés, la République dominicaine...
Dernière heure

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

Séjour All Inclusive Pas Cher : Réservez Vol + Hôtel à Prix Mini

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !

Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias