USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

L’infrastructure ayant connu le plus grand nombre d’annulations est l’aéroport international de Newark Liberty, avec 34 % de ses vols annulés dimanche dernier, tandis que LaGuardia affichait un triste 30 %.



À noter que l’aéroport le plus fréquenté du pays, et accessoirement du monde, celui d’Atlanta, a vu 18 % de ses vols supprimés et accuse un retard moyen de 282 minutes.



Des chiffres déjà conséquents, qui pourraient bien empirer dans les prochains jours.



En effet, la FAA avait d’abord imposé "seulement" une réduction de 4 % du trafic aérien le week-end dernier, pour faire face aux conséquences du shutdown.



Mais ce taux devrait grimper à 6 % ce mardi 11 novembre, avant de se stabiliser à 10 % d’ici le vendredi 14 novembre.



Air France a indiqué ne pas être impactée par ces restrictions, précisant qu’elles concernent uniquement les vols domestiques américains.



Au moment où nous écrivons ces lignes, Les Entreprises du Voyage, qui avaient anticipé la pagaille de fin de semaine, n’ont reçu ni remontées ni plaintes de la part de leurs adhérents.



Même son de cloche du côté de Jean Eustache, président d’Amérigo : " nous n’avons pas eu de problème particulier au niveau des vols. Sur place, chaque État gère plutôt bien, donc ça va. "



Les agences de voyages françaises peuvent donc souffler… du moins, temporairement.