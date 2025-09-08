Brand USA licencie 15 % de son personnel et ferme GoUSA TV

Douze postes ont été supprimés

Brand USA licencie 15 % de ses effectifs et ferme GoUSA TV, après une réduction drastique de son financement fédéral, selon une information du journal spécialisé Skift.



Rédigé par Céline Eymery le Lundi 8 Septembre 2025

