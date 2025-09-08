Brand USA licencie 15 % de son personnel et ferme GoUSA TV

Brand USA a procédé à une réduction de 15 % de ses effectifs et à une réorganisation interne, après la baisse de 80 % de son financement fédéral en juillet dernier dans le cadre de la loi budgétaire One Big Beautiful, rapporte Skift. Douze postes ont été supprimés dans plusieurs départements.
Le porte-parole Chris Heywood a déclaré à Skift que cette restructuration visait à « rationaliser les opérations et mieux aligner l’organisation sur les réalités budgétaires actuelles ». Selon lui, cette réorganisation « renforce l’efficacité opérationnelle » de l’agence.
En parallèle, Brand USA a annoncé la fermeture de GoUSA TV, son service de streaming financé par la publicité, pour concentrer ses moyens sur d’autres initiatives, notamment la campagne America the Beautiful.
« Nous réorientons nos investissements marketing vers des initiatives à fort impact », a précisé Chris Heywood.
D’après les données gouvernementales publiées en juillet 2025, les arrivées internationales aux États-Unis (hors Canada et Mexique) représentaient encore seulement 80 % des volumes de juin 2019.
Après une baisse de 2,8 % en mai, les visites en provenance de l’étranger ont reculé de 3,4 % en juin.
