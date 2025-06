Brand USA relance la machine touristique avec "America the Beautiful"

Prévue pour un lancement en août, la campagne de Brand USA "America Beautiful" s’appuie sur une plateforme numérique éponyme qui propose plus de 250 destinations à travers le pays. Elle s’adresse aux voyageurs internationaux avec une " approche émotionnelle et personnalisée ", grâce à un partenariat avec Mindtrip, une startup spécialisée dans la planification de voyage assistée par IA. L’idée ? Mieux comprendre ce qui inspire les visiteurs, pour leur proposer des contenus adaptés.



En parallèle, Brand USA mise sur les grands événements internationaux à venir pour dynamiser les arrivées : Ryder Cup, Super Bowl, Coupe du Monde de la FIFA 2026, Jeux olympiques 2028 et 2034, et les toutes premières Coupes du monde de rugby (2031 et 2033) organisées aux États-Unis. L’année 2026 marquera aussi les 250 ans de l’indépendance américaine (America250) et le centenaire de la Route 66, autant d’occasions de mettre en scène l’histoire, la diversité et la modernité du pays.



La connectivité aérienne continue de s’améliorer avec 44 nouvelles liaisons internationales prévues en 2025. Côté attractions, les nouveautés fleurissent : parcs à thème, musées, hébergements...