Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel au cœur de Vienne

Un nouvel écrin alliant patrimoine architectural et design contemporain


Mandarin Oriental fait ses débuts en Autriche avec l’ouverture du Mandarin Oriental Vienna, installé dans un bâtiment historique de la Ringstrasse, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entièrement restauré et repensé, l’hôtel mêle architecture viennoise du début du XXᵉ siècle, design contemporain, haute gastronomie et expériences bien-être inspirées de la culture locale.


Rédigé par le Mardi 9 Décembre 2025

Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel en Autriche - DepositPhotos.com, pio3
Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel en Autriche - DepositPhotos.com, pio3
Érigé au début du XXᵉ siècle par l’architecte Alfred Keller comme tribunal de commerce, le bâtiment du nouveau Mandarin Oriental Vienna a été entièrement restauré et repensé par le studio Goddard Littlefair pour accueillir le premier établissement de la marque en Autriche.

L’hôtel compte 86 chambres et 52 suites réparties sur quatre étages, conçues comme des espaces sereins, baignés de lumière naturelle et dotés de mobilier sur-mesure.

Une cour intérieure a été restaurée, mettant en valeur le grand escalier d’origine et une verrière spectaculaire qui structure les espaces d’accueil.

Mandarin Oriental Vienna : une offre gastronomique et bien-être ancrée dans la culture viennoise

Le chef Thomas Seifried supervise l’ensemble des restaurants de l’hôtel, où la cuisine rend hommage à la tradition culinaire autrichienne tout en intégrant des influences internationales.

Le Spa propose, quant à lui, une approche holistique, mêlant soins inspirés de l’héritage asiatique de Mandarin Oriental et patrimoine artistique viennois, avec une sélection de rituels et d’expériences centrés sur l’harmonie et le renouveau.

Pour accompagner l’ouverture, Mandarin Oriental Vienna lance l’offre « Be the First to Stay », comprenant petit-déjeuner, crédit hôtelier, cocktail de bienvenue et un cadeau culturel.

A lire aussi : Venise : Mandarin Oriental prend les rênes de l'hôtel San Clemente, Palace

