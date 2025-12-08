Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel au cœur de Vienne

Un nouvel écrin alliant patrimoine architectural et design contemporain

Mandarin Oriental fait ses débuts en Autriche avec l’ouverture du Mandarin Oriental Vienna, installé dans un bâtiment historique de la Ringstrasse, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entièrement restauré et repensé, l’hôtel mêle architecture viennoise du début du XXᵉ siècle, design contemporain, haute gastronomie et expériences bien-être inspirées de la culture locale.



Rédigé par Noah Penalva le Mardi 9 Décembre 2025

