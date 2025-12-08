Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel au cœur de Vienne

Érigé au début du XXᵉ siècle par l’architecte Alfred Keller comme tribunal de commerce, le bâtiment du nouveau Mandarin Oriental Vienna a été entièrement restauré et repensé par le studio Goddard Littlefair pour accueillir le premier établissement de la marque en Autriche.
L’hôtel compte 86 chambres et 52 suites réparties sur quatre étages, conçues comme des espaces sereins, baignés de lumière naturelle et dotés de mobilier sur-mesure.
Une cour intérieure a été restaurée, mettant en valeur le grand escalier d’origine et une verrière spectaculaire qui structure les espaces d’accueil.
L’hôtel compte 86 chambres et 52 suites réparties sur quatre étages, conçues comme des espaces sereins, baignés de lumière naturelle et dotés de mobilier sur-mesure.
Une cour intérieure a été restaurée, mettant en valeur le grand escalier d’origine et une verrière spectaculaire qui structure les espaces d’accueil.
Mandarin Oriental Vienna : une offre gastronomique et bien-être ancrée dans la culture viennoise
Autres articles
-
Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
-
Un nouveau directeur général à la tête du Mandarin Oriental, Paris
-
Venise : Mandarin Oriental prend les rênes de l'hôtel San Clemente, Palace
-
Le Lutetia, unique palace de la rive gauche devient le Mandarin Oriental Lutetia, Paris
-
Mandarin Oriental Hotel Group : ShaoWei Ong nommée Chief People & Culture Officer
Le chef Thomas Seifried supervise l’ensemble des restaurants de l’hôtel, où la cuisine rend hommage à la tradition culinaire autrichienne tout en intégrant des influences internationales.
Le Spa propose, quant à lui, une approche holistique, mêlant soins inspirés de l’héritage asiatique de Mandarin Oriental et patrimoine artistique viennois, avec une sélection de rituels et d’expériences centrés sur l’harmonie et le renouveau.
Pour accompagner l’ouverture, Mandarin Oriental Vienna lance l’offre « Be the First to Stay », comprenant petit-déjeuner, crédit hôtelier, cocktail de bienvenue et un cadeau culturel.
A lire aussi : Venise : Mandarin Oriental prend les rênes de l'hôtel San Clemente, Palace
Le Spa propose, quant à lui, une approche holistique, mêlant soins inspirés de l’héritage asiatique de Mandarin Oriental et patrimoine artistique viennois, avec une sélection de rituels et d’expériences centrés sur l’harmonie et le renouveau.
Pour accompagner l’ouverture, Mandarin Oriental Vienna lance l’offre « Be the First to Stay », comprenant petit-déjeuner, crédit hôtelier, cocktail de bienvenue et un cadeau culturel.
A lire aussi : Venise : Mandarin Oriental prend les rênes de l'hôtel San Clemente, Palace