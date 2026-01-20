Mandarin Oriental ouvrira son premier hôtel à Majorque au printemps 2026

Chaque espace rend hommage à l’héritage de Majorque, à la quiétude de la Méditerranée et à la chaleur de ses habitants

Conçu dans un esprit contemporain, lerevendique une architecture et des intérieurs largement inspirés de l’île.La pierre locale, installée à la main, les matières naturelles et une palette de tons doux structurent les chambres et suites, pensées comme de véritables cocons ouverts sur le paysage méditerranéen.L’établissement compteraavec plunge pool, ainsi que, offrant un haut niveau d’intimité, aussi bien pour les couples que pour les familles.L’art occupera également une place centrale, avec des œuvres d’artistes locaux et internationaux intégrées aux espaces, transformant jardins et terrasses en galeries à ciel ouvert.", souligne Duarte Correia, General Manager du Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca.