Mandarin Oriental ouvrira son premier hôtel à Majorque au printemps 2026 - Depositphotos.com, @rglinsky
Le groupe Mandarin Oriental poursuit son développement en Europe du Sud et annonce l’ouverture de son premier établissement à Majorque au printemps 2026.
Implanté à Calvià, à proximité de Puerto Portals, le Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca viendra enrichir l’offre haut de gamme de l’île avec un resort de 131 chambres et suites, pensé comme un écrin de luxe discret face à la Méditerranée.
Perché sur le site emblématique de Punta Negra, entre pins d’Alep et criques préservées, le futur établissement bénéficiera d’un emplacement stratégique, offrant des vues panoramiques sur la mer et un accès exclusif à deux calanques.
Un positionnement qui s’inscrit dans la volonté du groupe de proposer une expérience immersive, mêlant hospitalité de luxe, nature et identité locale.
Implanté à Calvià, à proximité de Puerto Portals, le Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca viendra enrichir l’offre haut de gamme de l’île avec un resort de 131 chambres et suites, pensé comme un écrin de luxe discret face à la Méditerranée.
Perché sur le site emblématique de Punta Negra, entre pins d’Alep et criques préservées, le futur établissement bénéficiera d’un emplacement stratégique, offrant des vues panoramiques sur la mer et un accès exclusif à deux calanques.
Un positionnement qui s’inscrit dans la volonté du groupe de proposer une expérience immersive, mêlant hospitalité de luxe, nature et identité locale.
Mandarin Oriental Punta Negra, un resort ancré dans l’âme majorquine
Autres articles
-
Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel au cœur de Vienne
-
Hyatt dévoile un nouvel hôtel dans les Baléares
-
Un nouveau directeur général à la tête du Mandarin Oriental, Paris
-
Venise : Mandarin Oriental prend les rênes de l'hôtel San Clemente, Palace
-
Le Lutetia, unique palace de la rive gauche devient le Mandarin Oriental Lutetia, Paris
Conçu dans un esprit contemporain, le Mandarin Oriental Punta Negra revendique une architecture et des intérieurs largement inspirés de l’île.
La pierre locale, installée à la main, les matières naturelles et une palette de tons doux structurent les chambres et suites, pensées comme de véritables cocons ouverts sur le paysage méditerranéen.
L’établissement comptera 26 suites, neuf casitas indépendantes, 19 chambres et suites avec plunge pool, ainsi que trois suites rooftop dotées de piscines privées, offrant un haut niveau d’intimité, aussi bien pour les couples que pour les familles.
L’art occupera également une place centrale, avec des œuvres d’artistes locaux et internationaux intégrées aux espaces intérieurs et extérieurs, transformant jardins et terrasses en galeries à ciel ouvert.
"Chaque espace rend hommage à l’héritage de Majorque, à la quiétude de la Méditerranée et à la chaleur de ses habitants", souligne Duarte Correia, General Manager du Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca.
La pierre locale, installée à la main, les matières naturelles et une palette de tons doux structurent les chambres et suites, pensées comme de véritables cocons ouverts sur le paysage méditerranéen.
L’établissement comptera 26 suites, neuf casitas indépendantes, 19 chambres et suites avec plunge pool, ainsi que trois suites rooftop dotées de piscines privées, offrant un haut niveau d’intimité, aussi bien pour les couples que pour les familles.
L’art occupera également une place centrale, avec des œuvres d’artistes locaux et internationaux intégrées aux espaces intérieurs et extérieurs, transformant jardins et terrasses en galeries à ciel ouvert.
"Chaque espace rend hommage à l’héritage de Majorque, à la quiétude de la Méditerranée et à la chaleur de ses habitants", souligne Duarte Correia, General Manager du Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca.
Une nouvelle scène gastronomique à Majorque
Avec six concepts de restauration, le resort ambitionne de devenir une destination culinaire à part entière sur l’île.
Parmi les enseignes phares figure Matsuhisa, le restaurant imaginé par Nobu Matsuhisa, proposant une cuisine Nikkei raffinée face à la mer. Autre signature de renom : Leña by Dani García, steakhouse contemporain mettant à l’honneur le feu, la fumée et les viandes maturées.
L’offre sera complétée par Jacinta, dédié à la cuisine mexicaine revisitée, Leppoc, une table méditerranéenne et levantine ouverte toute la journée, Sobretaula, axé sur les tapas espagnoles dans une ambiance décontractée, et Aubara, restaurant et pool bar proposant une restauration légère en bord de piscine.
Fidèle à l’ADN de la marque, le bien-être occupera une place centrale avec un Spa signature Mandarin Oriental en bord de mer.
Le sanctuaire comprendra neuf cabines de soins, dont des suites pour couples, et proposera des rituels exclusifs mêlant traditions locales et inspirations orientales, à l’image de la Curandero Experience ou de la Tea Ceremony.
Côté loisirs, le resort disposera de trois piscines extérieures, dont deux réservées aux adultes, d’une piscine intérieure, d’un centre de fitness, ainsi que d’espaces dédiés à la relaxation : hammams, bassins d’hydromassage, cold plunges et douches d’aromathérapie.
Parmi les enseignes phares figure Matsuhisa, le restaurant imaginé par Nobu Matsuhisa, proposant une cuisine Nikkei raffinée face à la mer. Autre signature de renom : Leña by Dani García, steakhouse contemporain mettant à l’honneur le feu, la fumée et les viandes maturées.
L’offre sera complétée par Jacinta, dédié à la cuisine mexicaine revisitée, Leppoc, une table méditerranéenne et levantine ouverte toute la journée, Sobretaula, axé sur les tapas espagnoles dans une ambiance décontractée, et Aubara, restaurant et pool bar proposant une restauration légère en bord de piscine.
Fidèle à l’ADN de la marque, le bien-être occupera une place centrale avec un Spa signature Mandarin Oriental en bord de mer.
Le sanctuaire comprendra neuf cabines de soins, dont des suites pour couples, et proposera des rituels exclusifs mêlant traditions locales et inspirations orientales, à l’image de la Curandero Experience ou de la Tea Ceremony.
Côté loisirs, le resort disposera de trois piscines extérieures, dont deux réservées aux adultes, d’une piscine intérieure, d’un centre de fitness, ainsi que d’espaces dédiés à la relaxation : hammams, bassins d’hydromassage, cold plunges et douches d’aromathérapie.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille