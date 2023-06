Mandarin Oriental : des résidences privées à Madrid en 2025

Ces résidences exceptionnelles sublimeront l’expérience du luxe pour les résidents, avec l'accès aux équipements et services légendaires de notre marque

Les résidences dont, seront réparties sur sept étages. Elles compteront des. Chaque résidence disposera d’un balcon privé, et six des résidences seront équipées d'une piscine privée., dont un lounge, un jardin paysager, un salon de beauté, un centre de remise en forme et un parking souterrain sécurisé.Pour les hôtes enquête d’une bulle de détente en pleine vie citadine, les Résidences disposeront également d'une piscine extérieure chauffée, de salles de soins, d'un couloir de nage intérieur et de vestiaires.", assure James Riley , directeur général de Mandarin Oriental Hotel Group.A partir de ses racines asiatiques, ce groupe hôtelier est devenu une marque internationale renommée.Mandarin Oriental exploite désormais 36 hôtels Madarin Oriental et sept résidences dans 24 pays et territoires, chaque propriété reflétant l'héritage oriental du groupe.Il est notamment propriétaire du Mandarin Oriental Paris qui est un hôtel situé au 251 rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris. C'est Thierry Marx, le célèbre chef qui officie en cuisine au Restaurant Sur Mesure.Le groupe a également élaboré un important plan de développements d'hôtels de luxe et de résidences. Il est membre du groupe Jardine Matheson.