Mandarin Oriental Hotel Group : ShaoWei Ong nommée Chief People & Culture Officer

Nous sommes ravis d’accueillir ShaoWei au sein de Mandarin Oriental. Son expérience approfondie dans plusieurs secteurs, combinée à son expertise en matière de leadership et de transformation culturelle fait d’elle un atout précieux pour notre équipe. Nous sommes convaincus que sa vision et son discernement inspireront nos collaborateurs à travers le monde et renforceront encore notre service légendaire et nos expériences clients exceptionnelles.

Forte de plus de 22 ans d'expérience en gestion des ressources humaines, ShaoWei Ong a travaillé dans divers secteurs, allant de l’hôtellerie à la banque, en passant par la fintech, la musique et l'ingénierie.Elle rejoint Mandarin Oriental après avoir été Directrice des Ressources Humaines du groupeElle a également été Vice-Présidente des Ressources Humaines pour Sony Music Group en Asie/Moyen-Orient et Directrice de la Starwood Academy Asia Pacific à Shanghai, où elle a contribué à former la prochaine génération de dirigeants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Elle a aussi occupé des postes de Direction chezShaoWei Ong est titulaire d'une licence en économie de l'Université de Waterloo et sera basée au siège du Groupe à Hong Kong." déclare Laurent Kleitman, Group Chief Executive, Mandarin Oriental.