Le Lutetia bientôt dans le giron de Mandarin Oriental ?

Ulysse

Fondé en 1910 par la famille Boucicaut propriétaire du Bon Marché, l’Hôtel Lutetia occupe un immense immeuble mêlant Art nouveau et Art Déco, à l'angle du boulevard Raspail à Paris.Symbole de l'élégance et de la culture parisiennes, il était rapidement devenu un lieu de rencontre pour l'élite intellectuelle et artistique de la capitale. Au fil des ans, il a accueilli des personnalités telles que les peintres Picasso et Matisse, Charles de Gaulle ou encore l'écrivain irlandais James Joyce qui y a terminé son roman "".Le nom du Lutetia est également associé à des périodes sombres l'histoire de France puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait été réquisitionné par l’occupant allemand. A la Libération, c'est dans ses murs qu'étaient accueillis les déportés revenus de l'enfer des camps de concentration.Après avoir bénéficié d’une complète, somptueuse et coûteuse rénovation à 200 millions d’euros, dirigée par. Tout en introduisant des nouveautés, cette rénovation avait soigneusement préservé le caractère de l'établissement et notamment le plafond en vitrail du salon central ou encore les fresques romanes restaurées du Bar Joséphine.. Parmi ses points forts, le(700 m2) et laqui, située à l'angle du Boulevard Raspail et de la Rue de Sèvres, est une institution gastronomique parisienne.Jusqu'ici géré par la marque The Set,