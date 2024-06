Paris : j'ai testé pour vous le Spa du Lutetia 🔑

Pas besoin de s'encombrer d'effets personnels. Le Spa Akasha fournit peignoir, chaussons et serviette.



Une fois installée dans l'une des six cabines de soins (dont une double), l'échange avec "ma" thérapeute permet de cibler plus précisément ce qui correspond à mes besoins du moment.



Après avoir décliné l'infusion dépurative qui sert de rituel de bienvenue, il me faut tout de même choisir l'huile qui sera utilisée pour les massages corporels. Au choix : ambre, jasmin et bois de oud ; fleur d'oranger et néroli ; framboise-vanille; ou encore, rose, bois de rose et note de citronnelle.



Devant mon embarras, Louane me propose de sentir chaque flacon. Après avoir un peu d'hésitation, je décide que les senteurs de fleur d'oranger et néroli m'accompagneront pendant cette séance de bien-être. Je ne le regretterai pas.



Il n'y a alors plus qu'à me déshabiller, à grimper sur la table de massage puis à me glisser sans tarder sous les grandes serviettes qui la recouvrent. Tout est à la bonne température. Effet d'une mise en scène subtile, la lumière est tamisée dans la pièce et une musique douce renforce l'ambiance de détente.