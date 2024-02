Les meilleurs spas de France selon le Condé Nast Johansens

Autre établissement français distingué en 2024 par Condé Nast Johansens : le Couvent des Minimes Hôtel & Spa L’Occitane se trouve à Mane dans les Alpes de Hautes Provence.



Les 49 chambres et suites de cet établissement raffiné qui vient de rouvrir après rénovation, ont une décoration épurée grâce à l’utilisation de matériaux nobles : bois, lin, osier. Les deux restaurants travaillent sous la houlette du chef Louis Gachet.



Quant au Spa de 2800 m2 ouvert depuis un peu plus d'un an, il coche tous les superlatifs. Il dispose d'un premier espace multisensoriel avec deux piscines, intérieure et extérieure, deux saunas à 70°C et 90°C, deux douches sensorielles, salle de relaxation, hammam, grotte de sel et bassin sensoriel.



Le deuxième espace, consacré aux soins, comprend 10 cabines spacieuses. Salle de fitness, salle de yoga et tisanerie. La gamme de produits est fournie par L’Occitane en Provence spa.