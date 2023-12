Hôtels de luxe : la sélection 2024 du Condé nast est...

NSPIRATIONS

édité par Condé Nast, également éditeur de Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller et Vanity Fair,C'est un bel ouvrage queLes clients ont en effet plaisir à feuilleter cet ouvrage et aussi à puiser des idées pour de futurs séjours. Ce guide Luxury Hotels propose en effet un- répondant à des critères de qualité.: environnement, chambres, restaurant, spa, activités dans et autour l’hôtel, informations pratiques.Avec son classement par zone géographique - Europe et Méditerranée, Amérique du Nord, Sud et Centrale, Caraïbes, Afrique et Océan Indien, Asie et Océanie et par pays, le guide Condé Nast Johansens Luxury Hotels se veut d'ailleurs une formidable, une simple escapade ou un voyage au long cours. En fin du guide, un index par pays facilite la recherche.Sur la version en ligne , on retrouve les mêmes informations, ainsi qu’une rubrique « I» régulièrement enrichie par des thématiques de voyages et des idées de séjours dans les différents hôtels Condé Nast Johansens.