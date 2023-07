Patricia Grelot-Collomb, l'art de vivre au sommet 🔑

Avec mon mari, nous avons pris la décision ensemble ! Dans la foulée, ma belle-mère est venue habiter à côté de chez nous pour pouvoir s'occuper des enfants

Lorsque Patricia Grelot-Collomb a hérité de cet établissement ouvert par la famille Collomb cent-dix ans plus tôt, il était dans un état déplorable. Non seulement ce trois étoiles mis en location-gérance pendant plusieurs années avait été fortement négligé, mais, toute fille d'hôtelier qu'elle soit, Patricia Grelot-Collomb n'était plus très familière des us et coutumes de ce milieu.D'abord diplômée en mécanique quantique et physique nucléaire de l'université de Grenoble, elle avait poursuivi ses études avec un MBA à la NorthWestern University de Chicago.Elle avait ensuite pratiqué pendant quatre années le conseil en stratégie d'entreprise dans un cabinet américain avant de diriger, pendant cinq ans, le département de la soie chez Hermès.En 2005, elle avait pris la direction des boutiques de Celine (LVMH) avant de rejoindre la direction générale d'une agence de conseil en marketing fondée par son mari, Yannick Grelot.Ces compétences multiples lui ont, depuis, été bien utiles ! Pour reprendre l'hôtel familial, il ne lui en a pas moins fallu changer de vie et accepter de passer plusieurs jours à l'Alpe d'Huez, chaque semaine. Un véritable challenge !A l'époque, elle habitait en région parisienne avec son mari et ses deux fils - aujourd'hui étudiants à Boston (Etats-Unis) - qui n'avaient encore que 9 et 15 ans. "", confie-t-elle.