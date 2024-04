L’hôtel Portrait Milano inaugure un spa d'un nouveau genre

propose des protocoles de longévité basés sur le froid, le détox et la conscience esthétique. Parmi ces innovations figure le traitement, qui utilise la. Cette technologie permet de flotter à sec au-dessus de 400 litres d'eau chaude, "facilitant la récupération d'énergie et ayant des effets bénéfiques sur le stress, les douleurs musculaires et articulaires, le sommeil, la concentration et la récupération globale."Une autre caractéristique de The Longevity Spa sont ses rituels signature inspirés des "", des régions avec une espérance de vie très élevée. Ces rituels incluent le rituel de bénédiction Jet-Lag de Loma Linda, qui aide à “réinitialiser les rythmes biologiques”, et le Rituel Aéras, qui s'inspire des pratiques de thalassothérapie de la Sardaigne, améliorant la circulation et “l'équilibre bioénergétique”.Enfin, le spa établit un partenariat exclusif pour l' Italie avec le Dr Barbara Sturm, une médecin allemande renommée, offrantCe spa offre des, pour combiner soins corporels et, dont la carte propose des plats en harmonie avec le concept proposé dans l’établissement.