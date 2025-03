Avec la réouverture de Paris - Milan, la SNCF affirme ses ambitions italiennes

110 000 places ont déjà été achetées jusqu’à la fin du mois d’août

Dix-huit mois après l’interruption du trafic ferroviaire Paris/Milan pour cause d’, et après de longs travaux pour reconstruire la section endommagée, la SNCF a célébré laDepuis le 31 mars, le transporteur propose, soit environ 2 000 places, avec une. A bord, les passagers bénéficient du wifi gratuit et d’un service de restauration franco-italien.Les prix, relevés sur le site SNCF Connect, oscillent. Les ventes sont ouvertes jusqu’au 13 décembre.» s’est félicité Christophe Fanichet , p-dg de SNCF Voyageurs, lors d’une conférence de presse. La croissance atteint 8% comparé à 2023, avec un taux d’occupation qui flirte avec les 70%.