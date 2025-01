Trenitalia rouvre Milan et lance Marseille au départ de Paris

Après 19 mois d’interruption, cette réouverture, le 1er avril 2025, est l’une des étapes clés de l’accélération de la croissance de Trenitalia sur l’année 2025. La compagnie prévoit deux allers-retours par jour, avec des départs de Paris à 7h30 et à 15h20 et des départs de Milan à 6h25 et 15h53, pour un temps de trajet global entre 6h30 et 7h.



Le train desservira désormais les arrêts suivants entre Paris et Milan : Lyon - Chambéry - Saint-Jean-de-Maurienne (desservis le week-end depuis le 15 décembre 2024) - Modane - Oulx - Turin.



Les billets pour cette ligne sont disponibles dès aujourd’hui sur le site trenitalia.com, via l’application Trenitalia France, dans les billetteries physiques ainsi que dans les bornes en libre-service.