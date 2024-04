Avec Trenitalia Pro, le transporteur investit le marché corporate L’interview de Marco Caposciutti, Président de Trenitalia France et de Fabrice Toledano, Directeur Marketing et Commercial.

En lançant son offre Trenitalia Pro, Trenitalia France veut offrir un service dédié à la clientèle affaires. Le transporteur veut également développer des partenariats pour faciliter sa distribution auprès des agences de voyages d'affaires.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mercredi 10 Avril 2024

TourMaG.com - Quel bilan faîtes-vous de votre activité en France ?



Fabrice Toledano : <span class="podle-arthur"> Nous avons lancé nos activités en France, il y a un peu plus de deux ans, en décembre 2021.



La ligne historique Paris - Milan a tout de suite bien fonctionné. Elle transporte des Français et des Italiens. Notre offre est particulièrement bien connue en Italie, il était assez naturel pour les Italiens de venir en France par l’offre Frecciarossa. Nous avions un taux de remplissage très élevé de l’ordre de 80% à 85%.



Malheureusement, elle a été



Au printemps 2022, nous avions lancé Paris – Lyon, avec trois allers et retours quotidiens.



L’offre Paris - Lyon a commencé plus progressivement. Il a fallu du temps pour faire connaître l’offre au marché Français. Aujourd’hui, le taux de remplissage est de 60% à 65%, ce qui est tout fait en ligne avec nos prévisions.



Nous sommes plutôt satisfaits du taux de remplissage et encore plus de la satisfaction de nos voyageurs qui atteint 96%. L’intention de réachat est de 94%, le taux de recommandation est de 95%.



L’ambition de



Par exemple, sur le Rome – Milan, l’offre a quasiment doublé en quelques années. Le nombre de clients a suivi la même tendance avec +90%. A l’ouverture du marché, le Rome – Milan était effectué à 80% en avion, aujourd’hui, le train représente 80%.</span>



TourMaG.com – La libéralisation du rail influence également les politiques de prix.



Trenitalia : flexibilité et service de qualité TourMaG.com – Que proposez-vous en termes de services ?



Fabrice Toledano : Nous proposons plusieurs classes de confort. La standard est proche de la seconde classe, la Business équivaut à la première classe et intègre en plus une offre de restauration avec des boissons fraîches et chaudes, du snack sucré et salé.



Ensuite, nous avons deux niveaux de confort supplémentaires qui n’existent pas en France. La classe « executive » compte une voiture de 10 sièges très larges et pivotables couplés à une offre de restauration à volonté et un personnel dédié. Le niveau de confort se rapproche de la première classe aérienne. C’est une exclusivité sur le marché ferroviaire en France.



Nous proposons également une vraie salle de réunion, qui peut accueillir jusqu’à cinq personnes.



En termes de services, en standard et en business, nous proposons deux espaces : « Silenzio » pour voyager au calme et « allegro » destiné aux groupes et aux familles.



Le choix de l’espace est gratuit au moment de la réservation. Il est possible de choisir sa place via une seatmap.



La restauration est un axe important du train italien tournée vers la gastronomie italienne. C’est une manière de revendiquer notre ADN italien.

Le mode de distribution se fait en voiture bar, mais un trolley va également desservir l’ensemble des voitures. Il est équipé de vraies machines à café. C’est important, car l’une des causes de stress est de se déplacer et de laisser ses affaires sans surveillance.



Il est également possible de réserver un repas qui sera livré à la place.



Enfin, le train est équipé d’un WIFI gratuit et non bridé, tous les sièges ont une prise électrique.



TourMaG.com – Comment vous positionnez-vous en termes de tarifs ?



Fabrice Toledano : Nous proposons un seul tarif qui évolue selon le remplissage.



Le tarif Serenita sur le Paris – Lyon commence à 23€ en classe standard et 29€ en Business.



Il permet une grande flexibilité puisque le billet peut être changé autant de fois que nécessaire avec un réajustement tarifaire éventuel. En cas d’annulation, il est possible de se faire rembourser 80% du billet. Nous imposons 20% de pénalité pour éviter les annulations massives.

Trenitalia Pro une offre pro sans engagement, ni abonnement TourMaG.com - Que représente la clientèle affaires ?



Fabrice Toledano :



Selon des enquêtes menées régulièrement à bord, 44% de nos voyageurs affirmaient voyager pour des raisons professionnelles. Il s’agit à la fois de déplacements professionnels et de

Historiquement, nous avons toujours eu dans notre clientèle des voyageurs d’affaires, même sans avoir une offre tarifaire, ni de fonctionnalités de réservation dédiées. Simplement parce que beaucoup de nos services sont totalement adaptés à cette clientèle professionnelle.Selon des enquêtes menées régulièrement à bord, 44% de nos voyageurs affirmaient voyager pour des raisons professionnelles. Il s’agit à la fois de déplacements professionnels et de bleisure.

TourMaG.com - Que proposez-vous à travers votre nouvelle offre Trenitalia Pro ?



Fabrice Toledano : Trenitalia Pro est une plateforme réservée aux professionnels, qui va permettre la gestion de billets. Un administrateur va pouvoir créer des comptes pour l’ensemble des collaborateurs de son entreprise.



Un certain nombre de fonctionnalités facilite la gestion des budgets. L’administrateur est en capacité de faire des réservations, des modifications de billets et peut avoir une vue globale sur les réservations. Il est également capable de gérer le budget de déplacement de l’entreprise, soit en définissant une enveloppe budgétaire de déplacement ou en affectant un budget à chaque utilisateur.



Trenitalia Pro donne accès aux tarifs Serenita Pro, calqués en termes de flexibilité sur les tarifs Serenita. La seule différence est que le tarif reste fixe.



Pourquoi ? Parce que les voyageurs professionnels voyagent régulièrement et sont aussi régulièrement amenés à échanger leurs billets en dernière minute.



Ils n’auront pas besoin de faire de notes de frais, ni d’avancer des frais. C’est l’intérêt majeur de donner un tarif fixe à l’ensemble des professionnels.



Aucun engagement, ni abonnement ne sont nécessaires pour souscrire à cette offre.

"De nouvelles lignes sont à l’étude, mais rien n’est arrêté pour le moment" TourMaG.com - Comment travaillez-vous avec la distribution en France ? Avez-vous prévu de nouer de nouveaux partenariats avec des TMC, GDS... ?



Fabrice Toledano : L’offre Trenitalia Pro est disponible sur notre site internet et notre application mobile.



Nous sommes en train de travailler activement sur le développement de partenariats avec les GDS, les plateformes de distributions, les agrégateurs et les agences de voyages en direct.



Certaines sont déjà ouvertes, grâce à notre partenariat avec Trainline, l’un de nos grands distributeurs.



Nous travaillons avec d’autres agrégateurs pour avoir accès à l’ensemble des agences de voyages.



Amadeus va accélérer la mise à disponibilité de notre offre. Le sujet a pris du temps, mais est entré dans sa phase active.



TourMaG.com - Prévoyez-vous d'ouvrir de nouvelles lignes ou d'augmenter des fréquences ?



Marco Caposciutti : Pour 2024 et 2025, Trenitalia France reste concentrée sur Paris/Lyon et la réouverture de Paris/Milan.



Aujourd’hui, cinq trains circulent entre Paris-Lyon. Fin 2024, nous passerons à neuf rames, avec la possibilité de couplage de trains.



De nouvelles lignes sont à l’étude, mais rien n’est arrêté pour le moment.



Paris - Genève a un intérêt stratégique pour rejoindre Milan, car c’est une alternative à la fragilité de la ligne Paris - Milan. Pour rappel, elle a déjà été fermée plusieurs semaines en 2018 pour des risques d’éboulement.

Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

