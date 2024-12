La SNCF va lancer une offre TGV d'ici deux ans en Italie

La nomination de Caroline Chabrol s’inscrit dans un contexte où le secteur du transport ferroviaire en Italie montre des signes importants de résilience et de croissance, poursuit la SNCF.Selon les données de SIFET (Société italienne de physique et de transport), le marché du transport ferroviaire représentait environ 6,5 milliards d'euros en 2023, soit une croissance de 5% par rapport à l'année précédente.Les prévisions indiquent une poursuite de la croissance dans les années à venir, avec un taux de croissance annuel de 4,5 % jusqu'en 2026, en comptant également sur les investissements prévus par le Plan national de relance et de résilience (PNRR) pour le développement de l'infrastructure et les innovations technologiques qui amélioreront encore l'efficacité et l'attractivité des services ferroviaires.