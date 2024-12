SNCF et SNCB lancent une liaison OUIGO entre Paris et Bruxelles

OUIGO Train Classique met l’accent sur une mobilité plus durable et économique. Selon Olivier Piron, Head of International Alliances à la SNCB, “ Cette nouvelle liaison s’inscrit dans la volonté de la SNCB d’offrir à ses clients l’accès à des voyages écologiques à travers l’Europe. L’empreinte carbone d’un voyageur à bord d’un de nos nouveaux trains entre Bruxelles et Paris sera en effet 7 fois moins importante qu’un voyageur qui effectue le même trajet par la route. Cette nouvelle liaison permet aussi de renforcer notre offre entre la Belgique et la France, tant avec Paris qui reste la destination internationale de la SNCB la plus sollicitée par nos voyageurs, qu’au plan transfrontalier avec un lien direct entre Mons et la région des Hauts-de-France ”. Cette liaison vise également à renforcer les connexions entre la France et la Belgique, notamment entre Mons et la région des Hauts-de-France.



Les services proposés par OUIGO incluent une place réservée, le transport gratuit d’un bagage à main et d’un bagage cabine, ainsi que des options pour les vélos démontés. Les enfants de moins de quatre ans voyageront gratuitement. Enfin, cette nouvelle offre s’ajoute à celles existantes de OUIGO Train Classique, notamment Paris-Nantes et Paris-Rennes.