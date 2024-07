Supertripper intègre l'offre Ouigo

C'est un nouvel acteur qui propose désormais l'offre Ouigo. Supertripper , spécialiste des déplacements professionnels vient d'annoncer que le tarif d’entrée de gamme OUIGO Essentiel (incluant un bagage à main et un bagage cabine par voyageur) est disponible vers plus de 50 destinations en France.Les entreprises clientes de l’agence de voyage d’affaires peuvent réserver et modifier, directement en ligne, leurs billets de train OUIGO sur la plateforme et l’application mobile.Le tarif OUIGO Plus et le choix des sièges seront prochainement disponibles