Portrait Milano, élu meilleur hôtel du monde 73 chambres et suites, des restaurants, un bar, des boutiques de luxe, un espace événementiel et bientôt un espace de bien-être

Membre de la Lungarno Collection, lancée en 1995 par la famille Ferragamo, le 5 étoiles "Portrait Milano" vient d’être élu Meilleur Nouvel Hôtel du Monde 2023 lors de la 17ème cérémonie des ULTRA organisée à Dubaï.



Rédigé par PAULA BOYER le Mardi 19 Décembre 2023

Lungarno Collection de la famille Ferragamo, n'avait pas lésiné sur les moyens. Il voulait que ce soit la nouvelle place « to be » de Milan, la capitale lombarde.



Pari gagné. Le " Portrait Milano " vient d’être élu Meilleur Nouvel Hôtel du Monde 2023 lors de la 17ème cérémonie des ULTRA organisée à Dubaï. Les ULTRA sont des prix attribués chaque année par les quelque 25 millions de membres du programme de fidélité GHA Discovery aux leaders internationaux de l’industrie touristique, dans 18 catégories différentes.



Inauguré il y a tout juste un an, le Portrait Milano est bel et bien la nouvelle adresse incontournable de la capitale lombarde, en plein cœur du quartier du luxe, le fameux Quadrilatero de la Moda.



Cette prestigieuse adresse (Corso Venezia, 11) regroupe, dans le cadre historique d’un ancien séminaire complètement rénové, un hôtel 5 étoiles (73 chambres et suites) membre de The Leading Hotels of the World, des restaurants, un bar, des boutiques de luxe, un espace événementiel.



Portrait Milano : dernier-né de la Lungarno Collection Le Portrait Milano est le dernier-né de la chaîne de 5 étoiles Portrait, membre de la Lungarno Collection de la famille Ferragamo.



La marque Lungarno Collection a été lancée en 1995 en tant que société de gestion hôtelière appartenant à la famille Ferragamo. Chaque hôtel a sa propre personnalité, s'inspirant de la culture urbaine, de l'histoire et du style pour créer des expériences très personnelles mises en valeur par l'élégance, un design distinctif et un service attentionné.



La collection Lungarno compte plusieurs hôtels à Florence : l'hôtel Lungarno avec le restaurant Borgo San Jacopo (1 étoile Michelin) et le Picteau Bistrot & Bar ; l'hôtel Continentale avec bar sur le toit La Terrazza ; Gallery Hotel Art avec The Fusion Bar & Restaurant ; Portrait Firenze avec le Caffè dell'Oro.



La Collection Lungarno compte également un établissement dans la capitale italienne, le Portrait Roma.

