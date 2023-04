Milan : le cinq étoiles Portrait Milano, nouvelle adresse luxe

to be

L’un de nos principaux objectifs est d’en faire un centre de culture, de la mode et du design

lieux de vie

La piazza del Quadrilatero, une vaste cour carrée de 2800 m2 située en plein cœur du quartier de la mode de Milan, est enfin ouverte au public.A n’en pas douter, ce sera la nouvelle place «» de la capitale lombarde. Ainsi l’a voulu Valeriano Antonioli , PDG du groupe hôtelier Lungarno Collection de la famille Ferragamo qui n’a pas lésiné sur les moyens.Lorsque Valeriano Antonioli a pris conscience du potentiel de cet édifice, il lui a d’abord fallu convaincre l’Archidiocèse de lui confier sa restauration. Puis, il a chargé l’architecte Michele de Lucchi de respecter l’histoire du lieu tout en lui donnant une nouvelle vocation, à la fois privée et publique.Autour de la majestueuse colonnade XVIe siècle d’un des plus anciens séminaires au monde, entièrement rénové, on trouve donc désormais, mais aussi le restaurant Beefbar et des boutiques de mode. S’y joindra des l’automne prochain, un spa.», explique Valeriano Antonioli. Accessible du 11 Corzo Venezia comme du 10, via Sant’Andrea, deux des rues les plus huppés de Milan, ce nouveau temple du luxe devrait devenir un des «» emblématiques du Milan en pleine renaissance économique, immobilière et culturelle.