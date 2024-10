Mandarin oriental affiche une stratégie ambitieuse de développement

, souligne un communiqué de Mandarin Oriental Avec, pour commencer, un, dans la région de Setouchi, autour de la mer intérieure de Seto, rendant hommage aux traditions et à l’histoire de cette région côtière ;Par ailleurs, ladotée de ses propres thermes ;Ensuite, l’, dans la péninsule du Yucatan, soigneusement conçu pour respecter la biodiversité de son environnement naturel et se fondre dans la culture locale.Et aussi,, chacune nichée dans un écrin verdoyant à proximité des joyaux historiques et sites archéologiques de la "ville éternelle".Enfin,Ainsi, détaille le communiqué de Mandarin Oriental, le groupeoù il voit des opportunités pour plus d'un hôtel, comme à Londres, Pékin, Hong Kong et Dubaï". L’ouverture du Mandarin Qianmen, Beijing en septembre 2024 a ainsi marqué la dixième adresse du Groupe dans la région de la Grande Chine et sa seconde à Beijing, à côté du Mandarin Oriental Wangfujing. Mais c’était aussi la première d’une série d’ouvertures prévues à Tianfu, Chengdu, Hangzhou et Nanjing.Mandarin oriental s’attache également à "et d’explorer des régions, c’est notamment le cas avec Zurich, Genève et Lucerne, Milan et le Lac de Côme, ou encore Abu Dhabi et Dubaï".Avectelles qu’Athènes, Rome, Budapest, Miami, Koweït, Le Caire et Vienne, le Groupe s'est donc lancé dans une aventure ambitieuse.Manadarin Oriental, avec de nouvelles ouvertures annoncées à Bali, en Sardaigne, à Setouchi, au Vietnam, aux Maldives, au Mexique, à Majorque, sur l’île de Grand Cayman et à Cortina.