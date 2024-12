Mandarin oriental : "Nous cherchons sans cesse à améliorer l'expérience client" [ABO]

Riche de plus de 150 ans d'expérience, nous sommes très fiers de notre héritage. C'est de lui que nous tirons notre philosophie et notre tradition d’hospitalité. Elles s'incarnent notamment dans la sophistication du légendaire The Oriental Bangkok, fondé il y a plus d’un siècle, et dans l’élégance raffinée du Mandarin Hong Kong, ouvert en 1963.



Ces deux établissements ont contribué à définir le service irréprochable et le savoir-faire intemporel qui sont devenus la marque de chacune de nos adresses, des plus emblématiques aux toutes nouvelles, comme Mandarin Oriental Mascate, Londres Mayfair, et Pékin Qianmen.



La transmission de cet héritage passe par le respect de nos standards de services. Tous nos hôtels sont tenus de respecter plus de mille critères. Chaque petit geste correspond donc à des critères de qualité.

Pour nous en assurer, nous veillons très étroitement à la formation de nos collaborateurs.



Nous venons d’ailleurs de nous engager dans une collaboration avec Sommet Education, une grande école suisse spécialisée en management hôtelier et dans le domaine des arts culinaires qui s'engage à offrir une expérience étudiante exceptionnelle et à développer les talents pour offrir une meilleure expérience client.



Il est nécessaire de préparer les recrutements de demain. Car nous devrons encore recruter et notamment dès l’année prochaine, pour constituer les équipes des hôtels qui ouvriront à Dubaï, Majorque et Vienne.



Comme vous le savez, l’industrie hôtelière connaît des difficultés de recrutement. En outre, des jeunes très bien formés en école hôtelière et, de surcroît, polyglottes préfèrent parfois aller travailler, par exemple, dans la finance.



C’est pour toutes ces raisons que, depuis quelques années, Mandarin Oriental investit beaucoup dans la formation et a créé un programme de formation au management. C’est pour cette raison aussi qu’il nous a paru nécessaire d’aller au-delà des relations habituelles avec les écoles hôtelières, en nous rapprochant de Sommet Education.