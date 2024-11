Mandarin Oriental : deux nominations dans les instances dirigeantes Amanda Hyndman et Scott Woroch

Le prestigieux groupe hôtelier d'origine asiatique poursuit son ambitieuse stratégie de développement. Dans le cadre de sa stratégie d'expansion accélérée, Amanda Hyndman vient d'être nommée directrice des opérations et Scott Woroch, administrateur indépendant non exécutif.



Vendredi 15 Novembre 2024

Du nouveau dans les instances dirigeantes du groupe Mandarin Oriental International Limited. Désormais, est directrice des opérations. Elle a pris la suite, depuis le 1er novembre, de Christoph Mares, qui a pris sa retraite. Elle continuera également d’exercer ses fonctions actuelles en tant que Chief People & Culture Officer.



Forte de plus de trente ans de carrière dans l’hôtellerie de luxe, Amanda Hyndman travaille depuis dix-huit ans pour le groupe Mandarin oriental au sein duquel elle a occupé des postes de direction dans plusieurs hôtels et des postes d'Area Manager. Elle y a également occupé le poste de Group Director of Quality & Room en 2020, puis, depuis mai 2023, de Chief People & Culture Officer.



Par ailleurs, Scott Woroch vient d'être nommé Administrateur Indépendant Non Exécutif. Avec son arrivée, le Conseil d'Administration de Manadrin Oriental compte désormais 50 % d'administrateurs non exécutifs indépendants.



Avec de plus de trente ans d'expérience dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, notamment au sein Four Seasons Hotels and Resorts, Scott Woroch a cofondé et dirigé Kadenwood Partners, qui fournit des services de conseil en matière de capital et de stratégie à des clients dans les secteurs de l’hospitalité, de l'immobilier résidentiel de marque et de l'immobilier à usage mixte.



Mandarin Oriental : une stratégie d'expansion accélérée Ces nominations s’inscrivent dans la nouvelle stratégie du groupe Mandarin Oriental qui, sous la houlette, de Laurent Kleitman, Group Chief Executive, a annoncé son intention d'accélérer son expansion et d' investir "dans des expériences de luxe exceptionnelles et de développer son portefeuille, en particulier dans les grandes capitales et dans des régions clés comme le Moyen-Orient, le Japon et l'Amérique du Nord".



Objectif : doubler son portefeuille au cours des dix prochaines années.







Le groupe hôtelier Mandarin Oriental est propriétaire et exploitant d’hôtels et résidences parmi les plus luxueux au monde.



Le groupe hôtelier Mandarin Oriental est propriétaire et exploitant d'hôtels et résidences parmi les plus luxueux au monde.

Depuis ses origines asiatiques il y a plus de soixante ans, Mandarin Oriental est devenu une marque internationale qui exploite désormais 41 hôtels, 12 résidences et 24 Exclusive Homes dans 26 pays et territoires, avec de nombreux projets en cours de développement.

