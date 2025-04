Aujourd’hui marque un nouveau chapitre pour Mandarin Oriental, alors que nous accueillons officiellement ce Palace parisien légendaire dans notre portefeuille

Notre double présence à Paris souligne notre engagement profond envers cette ville emblématique, offrant à nos hôtes deux expressions distinctes mais complémentaires de l'hospitalité Mandarin Oriental

Paris rime avec Lutetia, et Lutetia rime avec Paris ! Nous sommes heureux que le Groupe Mandarin Oriental prenne la gestion de l’établissement ; nous partageons une vision commune pour le Lutetia : honorer son héritage et son esprit, tout en élevant l’hôtel vers de nouveaux sommets d’excellence

Avec l’arrivée du, le groupe renforce sa présence dans la capitale française en y proposant deux visions du luxe hôtelier : une expérience intimiste et sophistiquée rue Saint-Honoré, et une autre fondée sur la grandeur historique et le raffinement Rive Gauche. Laurent Kleitman , Group Chief Executive de Mandarin Oriental , déclare : «. » Il ajoute : «. »La famille Akirov, propriétaire du Lutetia, se félicite de ce partenariat : «. »L’établissement continuera à accueillir ses clients dans ses, parmi lesquels la Brasserie Lutetia, le Bar Joséphine, le Spa Akasha ou encore ses suites d’exception. L’objectif affiché est d’enrichir l’expérience client en conjuguant héritage et modernité, avec un service haut de gamme façonné par une double influence culturelle.Las’est tenue en présence de Georgi, Alfred et Hava Akirov, Laurent Kleitman et Jean-Pierre Trevisan, Directeur Général du Mandarin Oriental Lutetia, Paris.