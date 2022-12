Vietnam : Mandarin Oriental va ouvrir un nouveau complexe hôtelier

Mandarin Oriental Hotel Group va exploiter un nouveau complexe hôtelier doublé de résidences dans le Phú Yên, province côtière du Vietnam. Le nouvel établissement, qui sera la troisième adresse du Groupe au Vietnam, ouvrira ses portes en 2026.



Le projet est porté par le promoteur Indochina Kajima, issu d’une joint-venture entre Indochina Capital au Vietnam, et Kajima Development Pte, filiale du promoteur japonais Kajima Corporation, à Singapour.



Le Mandarin Oriental, Bai Nom se situe sur une plage de 800 mètres de long.



" Au total, 72 suites et villas, dont 25 Résidences Mandarin Oriental, seront réparties sur un site de 29 hectares. Dotés de terrasses et de piscines privées, les espaces de villégiature de l’hôtel seront implantés directement sur la plage et disséminés dans les collines avoisinantes. Les résidences Mandarin Oriental, de trois à cinq chambres, seront quant à elles aménagées sur de vastes terrains avec jardin, piscine et terrasse privés " indique un communiqué de presse.



Le complexe comptera trois restaurants et bars ainsi qu'un Spa. Un bassin de nage de 30 mètre ainsi qu'un poste d’observation du coucher de soleil complèteront l'ensemble.



Un Club pour enfants avec une piscine dédiée sera également à leur disposition avec un "centre d’activités doté d’espaces d’aventure en extérieur, avec des courts de tennis et de padel".



Ce nouveau projet vient s’ajouter à deux autres hôtels déjà en cours de réalisation à Hô Chi Minh-Ville et Da Nang au Vietnam.