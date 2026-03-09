TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Patrimoine mondial UNESCO : les incontournables brésiliens à (re)proposer à vos clients


Destination plurielle par excellence, le Brésil s’appuie sur un portefeuille exceptionnel de sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour les agences et tour-opérateurs, ces lieux constituent de véritables piliers d’itinéraires premium : repères rassurants pour les clients, signatures fortes dans un programme et leviers de différenciation commerciale.
Entre nature spectaculaire, héritage colonial, modernisme architectural et sanctuaires écologiques, ces destinations permettent de structurer des voyages à forte valeur ajoutée, tout en intégrant des établissements adaptés au marché français et des conditions commerciales optimisées.


Rédigé par Passion Brazil le Lundi 9 Mars 2026 à 00:05

Ilha Grande © Shutterstock
Ilha Grande © Shutterstock
TourMaG

NATURE SPECTACULAIRE : le pouvoir du “wow effect”


L'Amazonie Centrale, le grand récit nature :
Forêts inondées, archipels fluviaux et biodiversité exceptionnelle composent l’un des ensembles naturels les plus protégés au monde.

Exploration en pirogue, randonnées guidées, observation nocturne de la faune et rencontres avec les communautés locales permettent une immersion authentique et structurée. Une extension premium idéale pour des clients en quête de nature préservée.


Nos suggestions de lodges partenaires :

- Anavilhanas Jungle Lodge
- Juma Amazon Lodge
- Evolução Ecolodge

Le Pantanal, alternative sud-américaine au safari africain :

Plus grande zone humide tropicale de la planète, le Pantanal s'impose comme l’une des meilleures régions d’Amérique du Sud pour l’observation animalière. Safaris en véhicule ouvert, recherche du jaguar en bateau, balades équestres ou sorties nocturnes structurent un programme immersif, souvent comparé à un « safari sud-américain ».

Avec une fréquentation touristique maîtrisée et des lodges intimistes, le Pantanal séduit une clientèle en quête d’authenticité et d’exclusivité, aussi bien au nord comme au sud de la région. Une extension idéale après Iguaçu pour renforcer la dimension nature et premium du voyage.

Nos suggestions de lodges partenaires :

- Araras Eco Lodge
- Caiman Ecological Refuge
- Pousada Rio Mutum
Pantanal © Shutterstock
Pantanal © Shutterstock

Les Chutes d’Iguaçu, signature d’un itinéraire :

Situées à la frontière du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay, les Chutes d’Iguaçu figurent parmi les sites naturels les plus spectaculaires au monde. Passerelles panoramiques, navigation au pied des cascades ou rencontre avec une communauté guarani : l’expérience combine contemplation et sensations fortes.

La découverte se fait idéalement des deux côtés des chutes, brésilien et argentin, offrant des approches complémentaires et des activités bien différenciées. Véritable ‘wow factor’ d’un itinéraire brésilien, Iguaçu s’intègre facilement en début ou en fin de séjour.

Nos suggestions d’hôtels partenaires :

- Grand Carimã Resort & Convention Center
- Belmond Hotel das Cataratas
- Sanma Hotel

HÉRITAGE COLONIAL : Des villes-musées à forte identité

Paraty & Ilha Grande, patrimoine vivant entre mer et forêt atlantique :

Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son centre historique colonial parfaitement préservé et son environnement naturel exceptionnel, Paraty séduit par son atmosphère hors du temps. Ruelles pavées, maisons blanches aux encadrements colorés et riche héritage culturel en font une étape idéale entre Rio de Janeiro et São Paulo. À quelques heures de navigation, Ilha Grande, intégrée au même ensemble classé, complète l’expérience avec ses plages sauvages, sa forêt atlantique protégée ainsi que ses cascades et ses criques accessibles uniquement par bateau.

Nos suggestions d’hôtels partenaires :

- Pousada Literária
- Casa Turquesa
- Pousada do Ouro
- Porto Imperial
Paraty © Shutterstock
Paraty © Shutterstock

Ouro Preto, joyau baroque du Minas Gerais :

Ancienne capitale minière du Minas Gerais, Ouro Preto incarne l’âge d’or du baroque brésilien. Églises monumentales, ruelles pavées, train historique vers Mariana et panoramas vallonnés composent un décor classé à l’UNESCO.

La découverte peut être enrichie par des ateliers artisanaux ou des expériences culturelles locales, idéales pour compléter un itinéraire dans le Sud-Est.

Elle séduit une clientèle sensible au patrimoine et aux expériences culturelles immersives.

Nos suggestions d’hôtels partenaires :

- Solar do Rosário
- Pousada Clássica
- Pousada do Mondego

Salvador de Bahia, matrice afro-brésilienne :

Dans le centre historique de Salvador, classé par l’UNESCO, l’histoire coloniale rencontre l’héritage africain. Le quartier du Pelourinho, les initiations et démonstrations de capoeira - art afro-brésilien qui mêle danse, combat et musique, pratiqué en cercle au rythme des percussions et inscrit au patrimoine immatériel -, la gastronomie bahianaise ou encore une croisière dans la Baía de Todos os Santos offrent une immersion sensorielle complète.

Salvador s'intègre parfaitement après une étape à Rio de Janeiro ou un séjour dans le Minas Gerais, et apporte une dimension culturelle vivante et identitaire à un programme au Brésil.

Nos suggestions d’hôtels partenaires :

- Bahia Café Hotel
- Fera Palace Hotel
- Fasano Salvador
- Villa Bahia

BRÉSIL CONTEMPORAIN : architecture & territoires protégés

Fernando de Noronha, conclusion exclusive :

Classé pour la richesse de son écosystème marin, l’archipel de Fernando de Noronha séduit par ses plages préservées et ses fonds marins spectaculaires. Régulation des flux touristiques et politique environnementale stricte renforcent son positionnement haut de gamme.

En fin de circuit, l’île constitue une parenthèse balnéaire exclusive, parfaitement alignée avec les attentes d’une clientèle premium.

Nos suggestions d’hôtels partenaires :

- Hamares Boutique Hotel
- Pousada Maravilha

Brasília, manifeste moderniste :

Classée à l’UNESCO pour son urbanisme visionnaire, Brasília incarne le Brésil du XXe siècle. Imaginée par Oscar Niemeyer, la capitale fédérale séduit les amateurs d’architecture et de design. Le Congrès national du Brésil, la Cathédrale métropolitaine de Brasília et ses musées illustrent cette modernité monumentale, apportant une touche contemporaine à un circuit culturel.

Nos suggestions d’hôtels partenaires :

- Brasília Palace Hotel
- B Hotel
Brasilia © Shutterstock
Brasilia © Shutterstock

STRUCTUREZ VOS PROGRAMMES AVEC PASSION BRAZIL

Ces sites UNESCO offrent des repères forts permettant de construire des itinéraires cohérents, rassurants et valorisables commercialement. L’enjeu : combiner incontournables, expériences immersives et partenaires hôteliers sélectionnés pour la qualité de leur service, tout en maîtrisant la logistique d’un territoire vaste et contrasté.

Passion Brazil est un DMC franco-brésilien spécialisé dans les voyages sur mesure, les groupes ad hoc et les départs garantis à travers les plus belles régions du Brésil. Nos spécialistes francophones accompagnent les professionnels dans la conception de programmes mettant en lumière la diversité du pays et la richesse de ses expériences.

Grâce à une connaissance fine du terrain, une maîtrise opérationnelle locale et une parfaite compréhension des attentes européennes, Passion Brazil accompagne ses partenaires à chaque étape, du circuit clé en main à la proposition sur mesure.

Dans un marché en quête de sens, d’authenticité et de différenciation, le Brésil confirme ainsi son potentiel : une destination capable d’allier émotion, patrimoine et exclusivité.

Nous vous invitons à contacter nos équipes pour concevoir ensemble un itinéraire parfaitement adapté à vos clients.

Nos contacts :

Pour les demandes d’individuels sur mesure : fit@passionbrazil.com
Pour les demandes de groupes et départs garantis : groups@passionbrazil.com

Laure Drouvot
SALES EXECUTIVE

+ 55 21 3959.4346 / 2549.8457

sales@passionbrazil.com
Passion Brazil




TravelJobs

Emploi & Formation

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
