Patrimoine mondial UNESCO : les incontournables brésiliens à (re)proposer à vos clients

Ouro Preto, joyau baroque du Minas Gerais :



Ancienne capitale minière du Minas Gerais, Ouro Preto incarne l’âge d’or du baroque brésilien. Églises monumentales, ruelles pavées, train historique vers Mariana et panoramas vallonnés composent un décor classé à l’UNESCO.



La découverte peut être enrichie par des ateliers artisanaux ou des expériences culturelles locales, idéales pour compléter un itinéraire dans le Sud-Est.



Elle séduit une clientèle sensible au patrimoine et aux expériences culturelles immersives.



Salvador de Bahia, matrice afro-brésilienne :



Dans le centre historique de Salvador, classé par l’UNESCO, l’histoire coloniale rencontre l’héritage africain. Le quartier du Pelourinho, les initiations et démonstrations de capoeira - art afro-brésilien qui mêle danse, combat et musique, pratiqué en cercle au rythme des percussions et inscrit au patrimoine immatériel -, la gastronomie bahianaise ou encore une croisière dans la Baía de Todos os Santos offrent une immersion sensorielle complète.



Salvador s'intègre parfaitement après une étape à Rio de Janeiro ou un séjour dans le Minas Gerais, et apporte une dimension culturelle vivante et identitaire à un programme au Brésil.



