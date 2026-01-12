Carnaval de Rio 2026 avec Passion Brazil : dernières opportunités pour faire vivre cet événement iconique à vos clients

À quelques semaines du Carnaval de Rio 2026, qui se tiendra du 13 au 21 février, il est encore possible d’offrir à vos clients l’opportunité de participer à l’une des plus grandes célébrations au monde.

Rio de Janeiro s’apprête, une fois de plus, à devenir l’épicentre mondial de la musique, des couleurs et de la fête. Une période idéale pour proposer un voyage événementiel à forte valeur émotionnelle, combinant immersion culturelle et expériences exclusives.

Le Carnaval de Rio : une expérience incontournable, encore accessible

Le Carnaval de Rio est une expérience unique mêlant festivités populaires et spectacles d’envergure internationale.



Les fêtes de rue – Blocos

Dans toute la ville, les rythmes de la samba envahissent les rues. Costumés, Cariocas et visiteurs célèbrent ensemble dans une ambiance festive et spontanée, notamment dans des quartiers emblématiques tels que Copacabana, Ipanema ou Santa Teresa.



Les défilés des écoles de samba au Sambodrome

Il s’agit d’une compétition, avec les défilés des écoles de samba de deuxième division les vendredi 13 et samedi 14 février au soir. Les défilés des écoles de première division, les plus prestigieuses, ont lieu le dimanche, le lundi et le mardi (15, 16 et 17 février 2026).



Les résultats de cette compétition sont connus le mercredi 18 février et le Défilé des Champions, organisé le samedi 21 février, clôture les festivités avec la présentation des six meilleures écoles, dans un ordre décroissant jusqu’à la grande gagnante.

Sambodrome : des options adaptées à chaque client

Passion Brazil accompagne les agences dans le choix des meilleures catégories de places, en fonction du niveau de confort recherché :



• Arquibancada – Gradins : vue panoramique sur l’ensemble du défilé, ambiance populaire et immersion totale.

• Frisas – loges avant : loges ouvertes proches de la piste, offrant une excellente visibilité des détails des chars et costumes et davantage de confort.

• Camarotes – Salons VIP : expérience haut de gamme avec prestations premium incluant concerts privés, restauration et boissons à volonté, transferts, services de maquillage, massages et mêmes essayages de costumes sur mesure et animations.

Des hôtels encore disponibles pour le Carnaval de Rio 2026 Alors que de nombreux établissements affichent déjà complet, Passion Brazil dispose de plusieurs hôtels partenaires offrant encore des disponibilités sur la période du Carnaval, permettant de construire des programmes attractifs, même à l’approche de l’événement. Que ce soit en hôtels 3 étoiles, 4 étoiles ou même 5 étoiles, n’hésitez pas à proposer à vos clients les dernières chambres disponibles pour participer à cette grande fête incontournable.

Des programmes sur mesure autour du Carnaval Les équipes de Passion Brazil accompagnent les agences dans la création de programmes personnalisés, en intégrant hébergement, billets pour le Sambodrome et expériences exclusives avant, pendant ou après le Carnaval.



Il est également possible de combiner les festivités du Carnaval de Rio avec quelques jours de détente, par exemple dans l’un des magnifiques balnéaires cariocas ou du Nordeste brésilien, ou encore au cœur de la nature en Amazonie ou dans le Pantanal, offrant ainsi à vos clients une expérience sur mesure mêlant fête, repos et découverte.

Passion Brazil, votre expert DMC pour le Carnaval de Rio



Nous vous invitons à contacter nos équipes dès à présent pour vérifier les disponibilités et construire ensemble des programmes Carnaval sur mesure ou recevoir davantage d’informations.



Nos contacts :

Pour les demandes d’individuels sur mesure :

Passion Brazil est un DMC franco-brésilien spécialisé dans les voyages sur mesure, les groupes ad-hoc et les événements à forte valeur expérientielle au Brésil. Nos équipes francophones mettent à profit leur expertise terrain pour concevoir des itinéraires adaptés aux attentes de vos clients, alliant immersion culturelle, confort et logistique maîtrisée.

À noter également : Offre spéciale Départ Garanti – Mars 2026 : -10 % Passion Brazil propose une remise exceptionnelle de 10 % sur son GIR “L’Essentiel du Brésil”, avec un départ déjà confirmé du 12 au 19 mars 2026.



Cet itinéraire combine les incontournables du pays : Rio de Janeiro, les Chutes d’Iguaçu et Salvador de Bahia, avec la possibilité d’ajouter une extension à la charmante cité portuaire coloniale de Paraty.



Tarifs promotionnels



• L’Essentiel du Brésil : USD 1 403,00 / personne en chambre double

(au lieu de USD 1 592,00 / personne)



• Extension Paraty : USD 482,00 / personne en chambre double

(au lieu de USD 546,00 / personne)



Les départs garantis Passion Brazil sont confirmés dès 2 participants, avec un maximum de 12 personnes par groupe francophone, garantissant une découverte fluide, immersive et qualitative du Brésil.



Contactez notre équipe pour connaître l’ensemble des dates de départ disponibles tout au long de l’année 2026.

Entre l’effervescence du Carnaval de Rio et la découverte des grands incontournables du Brésil, Passion Brazil accompagne les agences dans la création de voyages uniques, porteurs d’émotions et de sens.



Nos équipes sont à votre écoute pour imaginer, dès aujourd’hui, les prochains projets de vos clients.



Passion Brazil, Réceptif Brésil

