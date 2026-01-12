TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Carnaval de Rio 2026 avec Passion Brazil : dernières opportunités pour faire vivre cet événement iconique à vos clients


À quelques semaines du Carnaval de Rio 2026, qui se tiendra du 13 au 21 février, il est encore possible d’offrir à vos clients l’opportunité de participer à l’une des plus grandes célébrations au monde.
Rio de Janeiro s’apprête, une fois de plus, à devenir l’épicentre mondial de la musique, des couleurs et de la fête. Une période idéale pour proposer un voyage événementiel à forte valeur émotionnelle, combinant immersion culturelle et expériences exclusives.


Rédigé par Passion Brazil le Lundi 12 Janvier 2026

Carnaval de Rio au Sambodrome © Shutterstock
Carnaval de Rio au Sambodrome © Shutterstock
Worldia

Le Carnaval de Rio : une expérience incontournable, encore accessible


Le Carnaval de Rio est une expérience unique mêlant festivités populaires et spectacles d’envergure internationale.

Les fêtes de rue – Blocos
Dans toute la ville, les rythmes de la samba envahissent les rues. Costumés, Cariocas et visiteurs célèbrent ensemble dans une ambiance festive et spontanée, notamment dans des quartiers emblématiques tels que Copacabana, Ipanema ou Santa Teresa.

Les défilés des écoles de samba au Sambodrome
Il s’agit d’une compétition, avec les défilés des écoles de samba de deuxième division les vendredi 13 et samedi 14 février au soir. Les défilés des écoles de première division, les plus prestigieuses, ont lieu le dimanche, le lundi et le mardi (15, 16 et 17 février 2026).

Les résultats de cette compétition sont connus le mercredi 18 février et le Défilé des Champions, organisé le samedi 21 février, clôture les festivités avec la présentation des six meilleures écoles, dans un ordre décroissant jusqu’à la grande gagnante.

Carnaval de rue à Rio de Janeiro © Shutterstock
Carnaval de rue à Rio de Janeiro © Shutterstock

Sambodrome : des options adaptées à chaque client


Passion Brazil accompagne les agences dans le choix des meilleures catégories de places, en fonction du niveau de confort recherché :

Arquibancada – Gradins : vue panoramique sur l’ensemble du défilé, ambiance populaire et immersion totale.
Frisas – loges avant : loges ouvertes proches de la piste, offrant une excellente visibilité des détails des chars et costumes et davantage de confort.
Camarotes – Salons VIP : expérience haut de gamme avec prestations premium incluant concerts privés, restauration et boissons à volonté, transferts, services de maquillage, massages et mêmes essayages de costumes sur mesure et animations.

Des hôtels encore disponibles pour le Carnaval de Rio 2026

Alors que de nombreux établissements affichent déjà complet, Passion Brazil dispose de plusieurs hôtels partenaires offrant encore des disponibilités sur la période du Carnaval, permettant de construire des programmes attractifs, même à l’approche de l’événement. Que ce soit en hôtels 3 étoiles, 4 étoiles ou même 5 étoiles, n’hésitez pas à proposer à vos clients les dernières chambres disponibles pour participer à cette grande fête incontournable.

Des programmes sur mesure autour du Carnaval

Les équipes de Passion Brazil accompagnent les agences dans la création de programmes personnalisés, en intégrant hébergement, billets pour le Sambodrome et expériences exclusives avant, pendant ou après le Carnaval.

Il est également possible de combiner les festivités du Carnaval de Rio avec quelques jours de détente, par exemple dans l’un des magnifiques balnéaires cariocas ou du Nordeste brésilien, ou encore au cœur de la nature en Amazonie ou dans le Pantanal, offrant ainsi à vos clients une expérience sur mesure mêlant fête, repos et découverte.

Passion Brazil, votre expert DMC pour le Carnaval de Rio

Passion Brazil est un DMC franco-brésilien spécialisé dans les voyages sur mesure, les groupes ad-hoc et les événements à forte valeur expérientielle au Brésil. Nos équipes francophones mettent à profit leur expertise terrain pour concevoir des itinéraires adaptés aux attentes de vos clients, alliant immersion culturelle, confort et logistique maîtrisée.

Nous vous invitons à contacter nos équipes dès à présent pour vérifier les disponibilités et construire ensemble des programmes Carnaval sur mesure ou recevoir davantage d’informations.

Nos contacts :
Pour les demandes d’individuels sur mesure : fit@passionbrazil.com
Pour les demandes de groupes et événements : groups@passionbrazil.com

À noter également : Offre spéciale Départ Garanti – Mars 2026 : -10 %

Passion Brazil propose une remise exceptionnelle de 10 % sur son GIR “L’Essentiel du Brésil”, avec un départ déjà confirmé du 12 au 19 mars 2026.

Cet itinéraire combine les incontournables du pays : Rio de Janeiro, les Chutes d’Iguaçu et Salvador de Bahia, avec la possibilité d’ajouter une extension à la charmante cité portuaire coloniale de Paraty.

Tarifs promotionnels

L’Essentiel du Brésil : USD 1 403,00 / personne en chambre double
(au lieu de USD 1 592,00 / personne)

Extension Paraty : USD 482,00 / personne en chambre double
(au lieu de USD 546,00 / personne)

Les départs garantis Passion Brazil sont confirmés dès 2 participants, avec un maximum de 12 personnes par groupe francophone, garantissant une découverte fluide, immersive et qualitative du Brésil.

Contactez notre équipe pour connaître l’ensemble des dates de départ disponibles tout au long de l’année 2026.

Salvador de Bahia © Shutterstock
Salvador de Bahia © Shutterstock
Entre l’effervescence du Carnaval de Rio et la découverte des grands incontournables du Brésil, Passion Brazil accompagne les agences dans la création de voyages uniques, porteurs d’émotions et de sens.

Nos équipes sont à votre écoute pour imaginer, dès aujourd’hui, les prochains projets de vos clients.

Carnaval de Rio 2026 avec Passion Brazil : dernières opportunités pour faire vivre cet événement iconique à vos clients

Laure Drouvot
SALES EXECUTIVE

+ 55 21 3959.4346 / 2549.8457

sales@passionbrazil.com
Passion Brazil

>> PASSION BRAZIL dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 170 fois

Tags : Passion Brazil
Notez

Brand News DestiMaG

Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !

Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !
Immense, iconique, inspirante… L’Amérique du Nord fait partie de ces destinations qui déclenchent...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Colombia Memories : immersion au coeur du voyage sur mesure dans une agence réceptive locale

Colombia Memories : immersion au coeur du voyage sur mesure dans une agence réceptive locale
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !

Tous nos voeux 2026 - Revamerica Tours DMC USA

Toundra Voyages lance sa haute saison estivale en Amérique du Nord, entre valeurs sûres et agilité renouvelée

Kenya, immersion au cœur de la destination légendaire du safari

Balkans : le catalogue city break qui change la donne

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
AirMaG

AirMaG

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
CruiseMaG

CruiseMaG

Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot

Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot
Distribution

Distribution

Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026

Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
La Travel Tech

La Travel Tech

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Production

Production

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
TravelJobs

Emploi & Formation

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias