Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil : une parenthèse confidentielle au cœur du Nordeste

Les mois de juin, septembre et octobre, situés en dehors des périodes de plus forte fréquentation, offrent des conditions idéales pour proposer cet itinéraire : nature spectaculaire et atmosphère plus paisible.
Pensé pour les voyageurs en quête d’authenticité et de tranquillité, ce parcours revisité privilégie des étapes confidentielles, loin des flux touristiques traditionnels, tout en conservant l’essence même de la Route des Émotions : paysages grandioses, expériences sensorielles et rencontres locales.
Pensé pour les voyageurs en quête d’authenticité et de tranquillité, ce parcours revisité privilégie des étapes confidentielles, loin des flux touristiques traditionnels, tout en conservant l’essence même de la Route des Émotions : paysages grandioses, expériences sensorielles et rencontres locales.
Un itinéraire signature, pensé pour voyager autrement
Ce parcours, loin des routes classiques, se distingue par des étapes soigneusement sélectionnées, offrant une expérience plus intime, exclusive et hors des sentiers battus. Construit sur une base de 7 nuits / 8 jours, cet itinéraire a été pensé comme un fil conducteur inspirant et peut bien entendu être adapté, allongé ou réajusté en fonction des envies des clients, de leur rythme de voyage, du temps dont ils disposent et de leur budget.
Un début de voyage tout en douceur par le Ceará
Le voyage s’ouvre par un vol international Paris / Fortaleza, permettant d’éviter les hubs les plus fréquentés. Après une première nuit à Fortaleza, ou en bord de mer dans un village à proximité - idéale pour s’imprégner de l’atmosphère du Nordeste - les voyageurs prennent ensuite la route vers les premières étapes plus confidentielles de la Route des Émotions, en direction du littoral sauvage du Ceará.
Icaraizinho de Amontada : l’élégance décontractée
Le deuxième arrêt se fait à Icaraizinho de Amontada pour deux nuits, ancien village de pêcheurs devenu une adresse prisée des voyageurs avertis. Ici, pas de tourisme de masse : plages immaculées, pousadas de charme, kitesurf, couchers de soleil spectaculaires et art de vivre au ralenti, idéal pour une parenthèse de déconnexion.
Un début de voyage tout en douceur par le Ceará
Le voyage s’ouvre par un vol international Paris / Fortaleza, permettant d’éviter les hubs les plus fréquentés. Après une première nuit à Fortaleza, ou en bord de mer dans un village à proximité - idéale pour s’imprégner de l’atmosphère du Nordeste - les voyageurs prennent ensuite la route vers les premières étapes plus confidentielles de la Route des Émotions, en direction du littoral sauvage du Ceará.
Icaraizinho de Amontada : l’élégance décontractée
Le deuxième arrêt se fait à Icaraizinho de Amontada pour deux nuits, ancien village de pêcheurs devenu une adresse prisée des voyageurs avertis. Ici, pas de tourisme de masse : plages immaculées, pousadas de charme, kitesurf, couchers de soleil spectaculaires et art de vivre au ralenti, idéal pour une parenthèse de déconnexion.
Tatajuba : immersion entre dunes et lagunes
L’itinéraire se poursuit ensuite vers Tatajuba, avec une pause en chemin pour profiter d’un pique-nique au cœur des dunes, au bord d’une lagune isolée. Après le déjeuner, un temps libre permet de s’imprégner pleinement du cadre naturel, de se détendre ou de se baigner.
Une expérience gastronomique exclusive, avec installation dédiée et chef privé au milieu des dunes isolées, peut également être envisagée.
Ilha das Canárias : une escale confidentielle au cœur du Delta
Découverte de Ilha das Canárias, avec une installation pour une nuit au cœur du delta de Parnaíba. Encore très préservée, cette étape offre une immersion totale dans un environnement naturel exceptionnel. En fin de journée, les voyageurs embarquent pour un tour en bateau à la rencontre des ibis rouges (« guaras »), dont le rouge éclatant illumine les mangroves au coucher du soleil. Un moment fort en émotions, emblématique de la Route des Émotions, alliant contemplation, nature et authenticité.
L’itinéraire se poursuit ensuite vers Tatajuba, avec une pause en chemin pour profiter d’un pique-nique au cœur des dunes, au bord d’une lagune isolée. Après le déjeuner, un temps libre permet de s’imprégner pleinement du cadre naturel, de se détendre ou de se baigner.
Une expérience gastronomique exclusive, avec installation dédiée et chef privé au milieu des dunes isolées, peut également être envisagée.
Ilha das Canárias : une escale confidentielle au cœur du Delta
Découverte de Ilha das Canárias, avec une installation pour une nuit au cœur du delta de Parnaíba. Encore très préservée, cette étape offre une immersion totale dans un environnement naturel exceptionnel. En fin de journée, les voyageurs embarquent pour un tour en bateau à la rencontre des ibis rouges (« guaras »), dont le rouge éclatant illumine les mangroves au coucher du soleil. Un moment fort en émotions, emblématique de la Route des Émotions, alliant contemplation, nature et authenticité.
Santo Amaro : l’expérience des Lençóis Maranhenses
Les voyageurs rejoignent ensuite Tutóia lors d’une excursion en bateau à travers le Delta du Parnaíba, offrant une dernière immersion au cœur de cet écosystème unique. La route se poursuit ensuite vers Santo Amaro, porte d’entrée confidentielle des Lençóis Maranhenses, où les clients séjournent pour deux nuits.
Cette étape permet de découvrir le parc national : lagunes aux eaux cristallines, dunes spectaculaires et paysages préservés.
En fin de voyage, un transfert vers São Luís est organisé pour le vol retour, concluant cet itinéraire.
Les voyageurs rejoignent ensuite Tutóia lors d’une excursion en bateau à travers le Delta du Parnaíba, offrant une dernière immersion au cœur de cet écosystème unique. La route se poursuit ensuite vers Santo Amaro, porte d’entrée confidentielle des Lençóis Maranhenses, où les clients séjournent pour deux nuits.
Cette étape permet de découvrir le parc national : lagunes aux eaux cristallines, dunes spectaculaires et paysages préservés.
En fin de voyage, un transfert vers São Luís est organisé pour le vol retour, concluant cet itinéraire.
Une approche qualitative, loin des foules
Pensé pour une clientèle sensible à la singularité des expériences, cet itinéraire s’adresse aux voyageurs recherchant :
• des hébergements de charme ou boutique-hôtels, intégrés à leur environnement
• des déplacements privatifs et une logistique maîtrisée
• du temps pour se déconnecter, loin des foules
• une découverte plus confidentielle du Nordeste brésilien
• des hébergements de charme ou boutique-hôtels, intégrés à leur environnement
• des déplacements privatifs et une logistique maîtrisée
• du temps pour se déconnecter, loin des foules
• une découverte plus confidentielle du Nordeste brésilien
Passion Brazil, créateur d’itinéraires sur mesure au Brésil
DMC franco-brésilien spécialiste du sur-mesure, Passion Brazil accompagne les agences dans la conception de voyages différenciants, adaptés aux nouvelles attentes des voyageurs.
La Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil s’inscrit pleinement dans cette démarche : proposer des itinéraires porteurs de sens, d’émotions et de valeur ajoutée, tout en sortant des sentiers battus.
Nous opérons également la version plus classique et standard de la Route des Émotions, telle qu’elle est généralement présentée dans les supports en ligne, pour les voyageurs souhaitant découvrir l’itinéraire dans sa forme la plus connue.
Nos équipes francophones sont à votre disposition pour étudier les disponibilités, adapter les durées, ajuster le niveau de confort et construire des programmes personnalisés pour vos clients tout au long de l’année.
La Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil s’inscrit pleinement dans cette démarche : proposer des itinéraires porteurs de sens, d’émotions et de valeur ajoutée, tout en sortant des sentiers battus.
Nous opérons également la version plus classique et standard de la Route des Émotions, telle qu’elle est généralement présentée dans les supports en ligne, pour les voyageurs souhaitant découvrir l’itinéraire dans sa forme la plus connue.
Nos équipes francophones sont à votre disposition pour étudier les disponibilités, adapter les durées, ajuster le niveau de confort et construire des programmes personnalisés pour vos clients tout au long de l’année.
La Route des Falaises : une alternative séduisante au départ de Fortaleza
Passion Brazil propose également la « Route des Falaises », un parcours tout aussi charmant et discret au départ de Fortaleza.
Cet itinéraire longe le littoral du Ceará et du Rio Grande do Norte, en passant par Fortim, Canoa Quebrada, Icapuí, Galinhos et São Miguel do Gostoso, jusqu’à Natal. Falaises ocre, plages sauvages, villages de pêcheurs et adresses de charme composent ce voyage idéal pour les clients en quête de paysages spectaculaires, de calme et d’authenticité.
Cet itinéraire longe le littoral du Ceará et du Rio Grande do Norte, en passant par Fortim, Canoa Quebrada, Icapuí, Galinhos et São Miguel do Gostoso, jusqu’à Natal. Falaises ocre, plages sauvages, villages de pêcheurs et adresses de charme composent ce voyage idéal pour les clients en quête de paysages spectaculaires, de calme et d’authenticité.
Fidèle à son approche DMC, Passion Brazil conçoit chaque circuit entièrement sur mesure, en fonction des attentes des clients : rythme de voyage, centres d’intérêt, durée, niveau de confort et expériences souhaitées. Chaque projet est pensé comme un voyage unique, à l’image de ceux qui le vivent.
Laure Drouvot
SALES EXECUTIVE
+ 55 21 3959.4346 / 2549.8457
sales@passionbrazil.com
Passion Brazil
>> PASSION BRAZIL dans l'Annuaire DESTIMAG
SALES EXECUTIVE
+ 55 21 3959.4346 / 2549.8457
sales@passionbrazil.com
Passion Brazil
>> PASSION BRAZIL dans l'Annuaire DESTIMAG