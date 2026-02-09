TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil : une parenthèse confidentielle au cœur du Nordeste


Alors que la saison reprend pleinement à partir du mois de juin, Passion Brazil invite les agences à (re)découvrir la célèbre Route des Émotions sous un angle plus exclusif et tourné vers la déconnexion.


Rédigé par Passion Brazil le Lundi 9 Février 2026

Lençois Maranhenses © Shutterstock
Lençois Maranhenses © Shutterstock
Climats du Monde
Les mois de juin, septembre et octobre, situés en dehors des périodes de plus forte fréquentation, offrent des conditions idéales pour proposer cet itinéraire : nature spectaculaire et atmosphère plus paisible.

Pensé pour les voyageurs en quête d’authenticité et de tranquillité, ce parcours revisité privilégie des étapes confidentielles, loin des flux touristiques traditionnels, tout en conservant l’essence même de la Route des Émotions : paysages grandioses, expériences sensorielles et rencontres locales.

Un itinéraire signature, pensé pour voyager autrement

Ce parcours, loin des routes classiques, se distingue par des étapes soigneusement sélectionnées, offrant une expérience plus intime, exclusive et hors des sentiers battus. Construit sur une base de 7 nuits / 8 jours, cet itinéraire a été pensé comme un fil conducteur inspirant et peut bien entendu être adapté, allongé ou réajusté en fonction des envies des clients, de leur rythme de voyage, du temps dont ils disposent et de leur budget.

Un début de voyage tout en douceur par le Ceará

Le voyage s’ouvre par un vol international Paris / Fortaleza, permettant d’éviter les hubs les plus fréquentés. Après une première nuit à Fortaleza, ou en bord de mer dans un village à proximité - idéale pour s’imprégner de l’atmosphère du Nordeste - les voyageurs prennent ensuite la route vers les premières étapes plus confidentielles de la Route des Émotions, en direction du littoral sauvage du Ceará.

Icaraizinho de Amontada : l’élégance décontractée

Le deuxième arrêt se fait à Icaraizinho de Amontada pour deux nuits, ancien village de pêcheurs devenu une adresse prisée des voyageurs avertis. Ici, pas de tourisme de masse : plages immaculées, pousadas de charme, kitesurf, couchers de soleil spectaculaires et art de vivre au ralenti, idéal pour une parenthèse de déconnexion.
Kitesurf Nordeste © Shutterstock
Kitesurf Nordeste © Shutterstock

Tatajuba : immersion entre dunes et lagunes

L’itinéraire se poursuit ensuite vers Tatajuba, avec une pause en chemin pour profiter d’un pique-nique au cœur des dunes, au bord d’une lagune isolée. Après le déjeuner, un temps libre permet de s’imprégner pleinement du cadre naturel, de se détendre ou de se baigner.
Une expérience gastronomique exclusive, avec installation dédiée et chef privé au milieu des dunes isolées, peut également être envisagée.

Ilha das Canárias : une escale confidentielle au cœur du Delta

Découverte de Ilha das Canárias, avec une installation pour une nuit au cœur du delta de Parnaíba. Encore très préservée, cette étape offre une immersion totale dans un environnement naturel exceptionnel. En fin de journée, les voyageurs embarquent pour un tour en bateau à la rencontre des ibis rouges (« guaras »), dont le rouge éclatant illumine les mangroves au coucher du soleil. Un moment fort en émotions, emblématique de la Route des Émotions, alliant contemplation, nature et authenticité.
Guaras - Ilha das Canárias © Shutterstock
Guaras - Ilha das Canárias © Shutterstock

Santo Amaro : l’expérience des Lençóis Maranhenses

Les voyageurs rejoignent ensuite Tutóia lors d’une excursion en bateau à travers le Delta du Parnaíba, offrant une dernière immersion au cœur de cet écosystème unique. La route se poursuit ensuite vers Santo Amaro, porte d’entrée confidentielle des Lençóis Maranhenses, où les clients séjournent pour deux nuits.
Cette étape permet de découvrir le parc national : lagunes aux eaux cristallines, dunes spectaculaires et paysages préservés.

En fin de voyage, un transfert vers São Luís est organisé pour le vol retour, concluant cet itinéraire.

Une approche qualitative, loin des foules

Pensé pour une clientèle sensible à la singularité des expériences, cet itinéraire s’adresse aux voyageurs recherchant :

• des hébergements de charme ou boutique-hôtels, intégrés à leur environnement
• des déplacements privatifs et une logistique maîtrisée
• du temps pour se déconnecter, loin des foules
• une découverte plus confidentielle du Nordeste brésilien

Passion Brazil, créateur d’itinéraires sur mesure au Brésil

DMC franco-brésilien spécialiste du sur-mesure, Passion Brazil accompagne les agences dans la conception de voyages différenciants, adaptés aux nouvelles attentes des voyageurs.
La Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil s’inscrit pleinement dans cette démarche : proposer des itinéraires porteurs de sens, d’émotions et de valeur ajoutée, tout en sortant des sentiers battus.

Nous opérons également la version plus classique et standard de la Route des Émotions, telle qu’elle est généralement présentée dans les supports en ligne, pour les voyageurs souhaitant découvrir l’itinéraire dans sa forme la plus connue.

Nos équipes francophones sont à votre disposition pour étudier les disponibilités, adapter les durées, ajuster le niveau de confort et construire des programmes personnalisés pour vos clients tout au long de l’année.

La Route des Falaises : une alternative séduisante au départ de Fortaleza

Passion Brazil propose également la « Route des Falaises », un parcours tout aussi charmant et discret au départ de Fortaleza.
Cet itinéraire longe le littoral du Ceará et du Rio Grande do Norte, en passant par Fortim, Canoa Quebrada, Icapuí, Galinhos et São Miguel do Gostoso, jusqu’à Natal. Falaises ocre, plages sauvages, villages de pêcheurs et adresses de charme composent ce voyage idéal pour les clients en quête de paysages spectaculaires, de calme et d’authenticité.
© Laure Drouvot - Passion Brazil
© Laure Drouvot - Passion Brazil

Fidèle à son approche DMC, Passion Brazil conçoit chaque circuit entièrement sur mesure, en fonction des attentes des clients : rythme de voyage, centres d’intérêt, durée, niveau de confort et expériences souhaitées. Chaque projet est pensé comme un voyage unique, à l’image de ceux qui le vivent.

Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil : une parenthèse confidentielle au cœur du Nordeste

Laure Drouvot
SALES EXECUTIVE

+ 55 21 3959.4346 / 2549.8457

sales@passionbrazil.com
Passion Brazil

>> PASSION BRAZIL dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 238 fois

Tags : Passion Brazil
Notez

Brand News DestiMaG

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud
Il y a une Italie qui ne ressemble pas aux autres. Au talon de la botte, loin des sentiers battus,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil : une parenthèse confidentielle au cœur du Nordeste

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

2026 démarre en trombe : Jans Tours surfe sur une année exceptionnelle, avec Bali élue World Destination #1

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

ASEV Travel : 30 ans d’ancrage en Asie du Sud-Est et une nouvelle étape avec ASEV Pro

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
AirMaG

AirMaG

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025
CruiseMaG

CruiseMaG

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?
Distribution

Distribution

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
La Travel Tech

La Travel Tech

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
Partez en France

Partez en France

Bretagne : 3 sites incontournables pour explorer l’âme sauvage du Cap Sizun

Bretagne : 3 sites incontournables pour explorer l’âme sauvage du Cap Sizun
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias