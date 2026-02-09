Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil : une parenthèse confidentielle au cœur du Nordeste

Ce parcours, loin des routes classiques, se distingue par des étapes soigneusement sélectionnées, offrant une expérience plus intime, exclusive et hors des sentiers battus. Construit sur une base de 7 nuits / 8 jours, cet itinéraire a été pensé comme un fil conducteur inspirant et peut bien entendu être adapté, allongé ou réajusté en fonction des envies des clients, de leur rythme de voyage, du temps dont ils disposent et de leur budget.



Un début de voyage tout en douceur par le Ceará



Le voyage s’ouvre par un vol international Paris / Fortaleza, permettant d’éviter les hubs les plus fréquentés. Après une première nuit à Fortaleza, ou en bord de mer dans un village à proximité - idéale pour s’imprégner de l’atmosphère du Nordeste - les voyageurs prennent ensuite la route vers les premières étapes plus confidentielles de la Route des Émotions, en direction du littoral sauvage du Ceará.



Icaraizinho de Amontada : l’élégance décontractée



Le deuxième arrêt se fait à Icaraizinho de Amontada pour deux nuits, ancien village de pêcheurs devenu une adresse prisée des voyageurs avertis. Ici, pas de tourisme de masse : plages immaculées, pousadas de charme, kitesurf, couchers de soleil spectaculaires et art de vivre au ralenti, idéal pour une parenthèse de déconnexion.