Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

Afin de rendre la lecture plus intuitive, Worldia a repensé sa sélection en l’organisant selon des zones géographiques plus pertinentes, en complément des villes de référence déjà présentes sur la plateforme (Alberobello, Ostuni, Monopoli, Polignano, etc). Cette approche permet d’identifier plus facilement les établissements selon leur environnement : hôtels en bord de mer, parfois éloignés des grands centres urbains, ou Masseria et agriturismo nichés au cœur de la campagne. Les hôtels côtiers sont ainsi regroupés dans « Nord du Salento : côte adriatique » et « Côte du Salento : Sud des Pouilles », tandis que les adresses rurales emblématiques se trouvent dans « Vallée d’Itria : campagne des Pouilles », des catégories facilement accessibles via la barre de recherche de la plateforme.



Au sein de cette sélection 2026, Worldia met en lumière quelques adresses coup de cœur, pensées pour séduire tous les profils de voyageurs :



La Masseria Torricella : À 4 km d'Alberobello et de ses trulli classés à l'UNESCO, cet agriturismo traditionnel au cœur d'un domaine de 40 hectares d'oliveraies et de vignobles incarne l'authenticité rurale des Pouilles. Avec la possibilité unique de dormir dans un trullo ou de séjourner en maisonnette indépendante, c'est l'adresse accessible idéale pour les couples et les familles en quête d'immersion dans le terroir.



La Masseria Fontanelle, havre de paix raffiné dans le Sud du Salento : à quelques kilomètres des plages, cette ancienne ferme restaurée offre un parfait équilibre entre authenticité et élégance. Avec ses chambres au charme discret, son spa aménagé dans une ancienne cave voûtée et son restaurant célébrant les saveurs locales, elle s'adresse aux couples et voyageurs en quête de détente loin de la foule. Un établissement intime qui conjugue l'âme des Pouilles et tout le confort moderne.



Le Borgo Canonica, coup de coeur pour son côté insolite : situé en pleine campagne de Cisternino, dans la vallée d’Itria, cet hôtel‑resort de charme 4* se distingue par son concept unique : une collection de trulli traditionnels restaurés, ces maisons emblématiques au toit conique, transformés en chambres et suites élégantes. Idéal pour les voyageurs en quête d’originalité et d’authenticité, Borgo Canonica offre une expérience calme et immersive dans le paysage d’oliviers séculaires, tout en étant à courte distance des villages incontournables de la région comme Ostuni, Locorotondo ou Alberobello.



Enfin, perchée dans la campagne de Savelletri di Fasano, la Masseria Calderisi incarne l’alliance parfaite entre luxe discret et charme authentique d’une masseria du XVIIᵉ siècle restaurée avec soin. Avec seulement 24 chambres et suites aux intérieurs épurés et lumineux, elle offre une expérience raffinée tout en restant chaleureuse et intime. L’adresse séduit les amateurs de slow life , gastronomie locale et bien‑être : piscine, accès à une plage privée à quelques minutes, spa et activités variées (yoga, balades à vélo, excursions en mer ou cours de cuisine).