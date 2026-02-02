Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

Un territoire aux mille visages
Au Nord, le Gargano : un promontoire sauvage entouré de mer qui ne ressemble à aucun autre parc naturel italien. On croirait retrouver quelque chose d'Étretat dans ces falaises calcaires, mais jamais bien loin d'une trattoria où Mario, le pêcheur du port, rapporte sa prise du jour vendue à la criée. C'est ici que commence cette Italie authentique, celle des rencontres avec les habitants, des déjeuners improvisés sur le port, des expériences en bateau le long des grottes marines.
La côte adriatique, de Barletta à Otranto, déroule ensuite ses villes portuaires emblématiques comme autant de perles le long d'un même fil : Trani et sa basilique romane jaillissant des flots, Bari et ses ruelles pavées où les mammas façonnent encore les orecchiette à la main devant leur porte, ou Polignano a Mare, juchée sur ses falaises blanches, surplombant des grottes où la mer joue sa symphonie éternelle.
Plein Sud, le Salento s'achève au cap de Santa Maria di Finibus Terrae – « le bout du monde » –, où un phare solitaire veille sur des plages de sable fin qui feraient presque penser aux Maldives si l'on fermait les yeux sur les masserie centenaires qui parsèment l'arrière-pays.
Car c'est précisément dans les terres, entre Ostuni la blanche et Alberobello aux trulli coniques, que se révèle le véritable terroir des Pouilles. Un Sud préservé, presque figé dans le temps, avec ses mille villages blanchis à la chaux émergeant d'une mer d'oliviers argentés – décor parfait pour quelque western à l'italienne. Et parce que l'on est en Italie, des églises baroques structurent chaque cité, dont les plus somptueuses se déploient à Lecce, classée à l'UNESCO. Là, au coucher du soleil, lorsque les derniers rayons du crépuscule embrasent la pierre blonde, le spectacle atteint une grâce qui aurait fait chavirer le cœur de Stendhal lui-même.
Une région pour tous, à tous les budgets
Chez Worldia, spécialiste du voyage sur mesure, nous avons composé une offre qui embrasse toute la diversité de cette région. Car les Pouilles rassemblent : elles conviennent aussi bien aux couples en quête de romantisme qu'aux familles désireuses de partager des moments authentiques, et s'adaptent à tous les budgets sans jamais renoncer à l'essentiel.
Des hébergements qui célèbrent l'hospitalité légendaire des Pouilles
Afin de rendre la lecture plus intuitive, Worldia a repensé sa sélection en l’organisant selon des zones géographiques plus pertinentes, en complément des villes de référence déjà présentes sur la plateforme (Alberobello, Ostuni, Monopoli, Polignano, etc). Cette approche permet d’identifier plus facilement les établissements selon leur environnement : hôtels en bord de mer, parfois éloignés des grands centres urbains, ou Masseria et agriturismo nichés au cœur de la campagne. Les hôtels côtiers sont ainsi regroupés dans « Nord du Salento : côte adriatique » et « Côte du Salento : Sud des Pouilles », tandis que les adresses rurales emblématiques se trouvent dans « Vallée d’Itria : campagne des Pouilles », des catégories facilement accessibles via la barre de recherche de la plateforme.
Au sein de cette sélection 2026, Worldia met en lumière quelques adresses coup de cœur, pensées pour séduire tous les profils de voyageurs :
La Masseria Torricella : À 4 km d'Alberobello et de ses trulli classés à l'UNESCO, cet agriturismo traditionnel au cœur d'un domaine de 40 hectares d'oliveraies et de vignobles incarne l'authenticité rurale des Pouilles. Avec la possibilité unique de dormir dans un trullo ou de séjourner en maisonnette indépendante, c'est l'adresse accessible idéale pour les couples et les familles en quête d'immersion dans le terroir.
La Masseria Fontanelle, havre de paix raffiné dans le Sud du Salento : à quelques kilomètres des plages, cette ancienne ferme restaurée offre un parfait équilibre entre authenticité et élégance. Avec ses chambres au charme discret, son spa aménagé dans une ancienne cave voûtée et son restaurant célébrant les saveurs locales, elle s'adresse aux couples et voyageurs en quête de détente loin de la foule. Un établissement intime qui conjugue l'âme des Pouilles et tout le confort moderne.
Le Borgo Canonica, coup de coeur pour son côté insolite : situé en pleine campagne de Cisternino, dans la vallée d’Itria, cet hôtel‑resort de charme 4* se distingue par son concept unique : une collection de trulli traditionnels restaurés, ces maisons emblématiques au toit conique, transformés en chambres et suites élégantes. Idéal pour les voyageurs en quête d’originalité et d’authenticité, Borgo Canonica offre une expérience calme et immersive dans le paysage d’oliviers séculaires, tout en étant à courte distance des villages incontournables de la région comme Ostuni, Locorotondo ou Alberobello.
Enfin, perchée dans la campagne de Savelletri di Fasano, la Masseria Calderisi incarne l’alliance parfaite entre luxe discret et charme authentique d’une masseria du XVIIᵉ siècle restaurée avec soin. Avec seulement 24 chambres et suites aux intérieurs épurés et lumineux, elle offre une expérience raffinée tout en restant chaleureuse et intime. L’adresse séduit les amateurs de slow life, gastronomie locale et bien‑être : piscine, accès à une plage privée à quelques minutes, spa et activités variées (yoga, balades à vélo, excursions en mer ou cours de cuisine).
De nouvelles expériences immersives
Nous privilégions cette saison les rencontres authentiques avec les habitants : dégustations chez des producteurs d'huile d'olive, cours de fabrication de burrata avec une mamma locale, visites privées de caves avec dégustation de produits du terroir. Les expériences en bateau occupent une place de choix : navigation le long des grottes de Polignano, excursions vers les criques secrètes du Salento, ou journées de voile au départ de Gallipoli révèlent la beauté sauvage de ce littoral préservé.
Nos itinéraires, au rythme des saisons
Baignée d'un doux climat méditerranéen au printemps et à l'automne, la région se découvre pas à pas, en road trip ou lors d'un séjour établi sur deux étapes minimum pour en saisir les multiples facettes. Worldia vous propose huit itinéraires sur la région, de 8 à 13 jours, avec le plus souvent une étape à Matera, ville voisine de Basilicate elle aussi classée à l’UNESCO, ou bien en combiné avec la Campanie - Naples et côte amalfitaine - ou la Calabre sauvage.
Notre itinéraire « Les Pouilles en héritage » en dix jours, déroule les incontournables : Bari la vivante, les trulli d'Alberobello, le baroque étincelant de Lecce, et la fascinante Matera, cité troglodytique suspendue dans le temps.
Pour les voyageurs qui préfèrent délaisser la voiture, nous avons conçu un itinéraire des essentiels en train, au départ de Bari, qui relie les villes principales de la région. Cet itinéraire se combine avec des activités organisées en excursion depuis Lecce ou Bari, et peut aisément être associé par les agents de voyage à un séjour à Naples ou à Rome, toujours en privilégiant le train pour une approche plus douce du voyage.
Enfin, Worldia pense naturellement aux familles, avec un itinéraire spécialement conçu pour elles, en duo mer et campagne, fait pour voyager valises posées – et non fermées –, il permet de profiter pleinement de la nature et du calme de la région, au rythme des enfants, entre baignades dans les eaux turquoise et découverte tranquille de la campagne des Pouilles.
Chaque itinéraire demeure modulable selon vos envies : davantage d'activités nautiques pour les amoureux de la mer, focus culturel pour les passionnés d'histoire, ou rythme paisible pour les familles avec jeunes enfants. Car si les Pouilles ne sont plus un secret bien gardé, elles conservent cette capacité rare de se réinventer à chaque voyage, de se dévoiler différemment selon celui qui les regarde.
