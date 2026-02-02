TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud


Il y a une Italie qui ne ressemble pas aux autres. Au talon de la botte, loin des sentiers battus, s'étend la région des Pouilles. Longtemps restée dans une noble discrétion, à l'écart des grands circuits touristiques, elle ne s'est véritablement révélée au monde qu'à partir des années 2010, avec l'arrivée des premiers vols directs internationaux. Depuis, elle s'est imposée comme la destination tendance par excellence, vitrine d'une Italie que tout le monde aime : gastronomie généreuse, vieilles pierres dorées par le soleil, villages de caractère et plages aux eaux turquoise, le tout teinté de cette influence grecque qui donne au voyageur le sentiment d'avoir franchi une frontière invisible, d'être allé encore plus loin vers le Sud et ses mystères.


Rédigé par Worldia le Lundi 9 Février 2026

© Mathilde Ro by Unsplash
© Mathilde Ro by Unsplash
Climats du Monde

Un territoire aux mille visages


Au Nord, le Gargano : un promontoire sauvage entouré de mer qui ne ressemble à aucun autre parc naturel italien. On croirait retrouver quelque chose d'Étretat dans ces falaises calcaires, mais jamais bien loin d'une trattoria où Mario, le pêcheur du port, rapporte sa prise du jour vendue à la criée. C'est ici que commence cette Italie authentique, celle des rencontres avec les habitants, des déjeuners improvisés sur le port, des expériences en bateau le long des grottes marines.

La côte adriatique, de Barletta à Otranto, déroule ensuite ses villes portuaires emblématiques comme autant de perles le long d'un même fil : Trani et sa basilique romane jaillissant des flots, Bari et ses ruelles pavées où les mammas façonnent encore les orecchiette à la main devant leur porte, ou Polignano a Mare, juchée sur ses falaises blanches, surplombant des grottes où la mer joue sa symphonie éternelle.

Plein Sud, le Salento s'achève au cap de Santa Maria di Finibus Terrae – « le bout du monde » –, où un phare solitaire veille sur des plages de sable fin qui feraient presque penser aux Maldives si l'on fermait les yeux sur les masserie centenaires qui parsèment l'arrière-pays.

Car c'est précisément dans les terres, entre Ostuni la blanche et Alberobello aux trulli coniques, que se révèle le véritable terroir des Pouilles. Un Sud préservé, presque figé dans le temps, avec ses mille villages blanchis à la chaux émergeant d'une mer d'oliviers argentés – décor parfait pour quelque western à l'italienne. Et parce que l'on est en Italie, des églises baroques structurent chaque cité, dont les plus somptueuses se déploient à Lecce, classée à l'UNESCO. Là, au coucher du soleil, lorsque les derniers rayons du crépuscule embrasent la pierre blonde, le spectacle atteint une grâce qui aurait fait chavirer le cœur de Stendhal lui-même.

Une région pour tous, à tous les budgets

Chez Worldia, spécialiste du voyage sur mesure, nous avons composé une offre qui embrasse toute la diversité de cette région. Car les Pouilles rassemblent : elles conviennent aussi bien aux couples en quête de romantisme qu'aux familles désireuses de partager des moments authentiques, et s'adaptent à tous les budgets sans jamais renoncer à l'essentiel.

Des hébergements qui célèbrent l'hospitalité légendaire des Pouilles

Afin de rendre la lecture plus intuitive, Worldia a repensé sa sélection en l’organisant selon des zones géographiques plus pertinentes, en complément des villes de référence déjà présentes sur la plateforme (Alberobello, Ostuni, Monopoli, Polignano, etc). Cette approche permet d’identifier plus facilement les établissements selon leur environnement : hôtels en bord de mer, parfois éloignés des grands centres urbains, ou Masseria et agriturismo nichés au cœur de la campagne. Les hôtels côtiers sont ainsi regroupés dans « Nord du Salento : côte adriatique » et « Côte du Salento : Sud des Pouilles », tandis que les adresses rurales emblématiques se trouvent dans « Vallée d’Itria : campagne des Pouilles », des catégories facilement accessibles via la barre de recherche de la plateforme.

Au sein de cette sélection 2026, Worldia met en lumière quelques adresses coup de cœur, pensées pour séduire tous les profils de voyageurs :

La Masseria Torricella : À 4 km d'Alberobello et de ses trulli classés à l'UNESCO, cet agriturismo traditionnel au cœur d'un domaine de 40 hectares d'oliveraies et de vignobles incarne l'authenticité rurale des Pouilles. Avec la possibilité unique de dormir dans un trullo ou de séjourner en maisonnette indépendante, c'est l'adresse accessible idéale pour les couples et les familles en quête d'immersion dans le terroir.

La Masseria Fontanelle, havre de paix raffiné dans le Sud du Salento : à quelques kilomètres des plages, cette ancienne ferme restaurée offre un parfait équilibre entre authenticité et élégance. Avec ses chambres au charme discret, son spa aménagé dans une ancienne cave voûtée et son restaurant célébrant les saveurs locales, elle s'adresse aux couples et voyageurs en quête de détente loin de la foule. Un établissement intime qui conjugue l'âme des Pouilles et tout le confort moderne.

Le Borgo Canonica, coup de coeur pour son côté insolite : situé en pleine campagne de Cisternino, dans la vallée d’Itria, cet hôtel‑resort de charme 4* se distingue par son concept unique : une collection de trulli traditionnels restaurés, ces maisons emblématiques au toit conique, transformés en chambres et suites élégantes. Idéal pour les voyageurs en quête d’originalité et d’authenticité, Borgo Canonica offre une expérience calme et immersive dans le paysage d’oliviers séculaires, tout en étant à courte distance des villages incontournables de la région comme Ostuni, Locorotondo ou Alberobello.

Enfin, perchée dans la campagne de Savelletri di Fasano, la Masseria Calderisi incarne l’alliance parfaite entre luxe discret et charme authentique d’une masseria du XVIIᵉ siècle restaurée avec soin. Avec seulement 24 chambres et suites aux intérieurs épurés et lumineux, elle offre une expérience raffinée tout en restant chaleureuse et intime. L’adresse séduit les amateurs de slow life, gastronomie locale et bien‑être : piscine, accès à une plage privée à quelques minutes, spa et activités variées (yoga, balades à vélo, excursions en mer ou cours de cuisine).
© Jerome Maas by Unsplash
© Jerome Maas by Unsplash

De nouvelles expériences immersives

Nous privilégions cette saison les rencontres authentiques avec les habitants : dégustations chez des producteurs d'huile d'olive, cours de fabrication de burrata avec une mamma locale, visites privées de caves avec dégustation de produits du terroir. Les expériences en bateau occupent une place de choix : navigation le long des grottes de Polignano, excursions vers les criques secrètes du Salento, ou journées de voile au départ de Gallipoli révèlent la beauté sauvage de ce littoral préservé.

Nos itinéraires, au rythme des saisons

Baignée d'un doux climat méditerranéen au printemps et à l'automne, la région se découvre pas à pas, en road trip ou lors d'un séjour établi sur deux étapes minimum pour en saisir les multiples facettes. Worldia vous propose huit itinéraires sur la région, de 8 à 13 jours, avec le plus souvent une étape à Matera, ville voisine de Basilicate elle aussi classée à l’UNESCO, ou bien en combiné avec la Campanie - Naples et côte amalfitaine - ou la Calabre sauvage.

Notre itinéraire « Les Pouilles en héritage » en dix jours, déroule les incontournables : Bari la vivante, les trulli d'Alberobello, le baroque étincelant de Lecce, et la fascinante Matera, cité troglodytique suspendue dans le temps.

Pour les voyageurs qui préfèrent délaisser la voiture, nous avons conçu un itinéraire des essentiels en train, au départ de Bari, qui relie les villes principales de la région. Cet itinéraire se combine avec des activités organisées en excursion depuis Lecce ou Bari, et peut aisément être associé par les agents de voyage à un séjour à Naples ou à Rome, toujours en privilégiant le train pour une approche plus douce du voyage.

Enfin, Worldia pense naturellement aux familles, avec un itinéraire spécialement conçu pour elles, en duo mer et campagne, fait pour voyager valises posées – et non fermées –, il permet de profiter pleinement de la nature et du calme de la région, au rythme des enfants, entre baignades dans les eaux turquoise et découverte tranquille de la campagne des Pouilles.

Chaque itinéraire demeure modulable selon vos envies : davantage d'activités nautiques pour les amoureux de la mer, focus culturel pour les passionnés d'histoire, ou rythme paisible pour les familles avec jeunes enfants. Car si les Pouilles ne sont plus un secret bien gardé, elles conservent cette capacité rare de se réinventer à chaque voyage, de se dévoiler différemment selon celui qui les regarde.

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud
Worldia
19 rue Blanche
75009 Paris

Email : contact@worldia.com

Site web : https://corp.worldia.com/

linkedin


Lu 191 fois

Tags : Worldia
Notez

Brand News DestiMaG

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud
Il y a une Italie qui ne ressemble pas aux autres. Au talon de la botte, loin des sentiers battus,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil : une parenthèse confidentielle au cœur du Nordeste

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

2026 démarre en trombe : Jans Tours surfe sur une année exceptionnelle, avec Bali élue World Destination #1

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

ASEV Travel : 30 ans d’ancrage en Asie du Sud-Est et une nouvelle étape avec ASEV Pro

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
AirMaG

AirMaG

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025
CruiseMaG

CruiseMaG

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?
Distribution

Distribution

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
La Travel Tech

La Travel Tech

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
Partez en France

Partez en France

Bretagne : 3 sites incontournables pour explorer l’âme sauvage du Cap Sizun

Bretagne : 3 sites incontournables pour explorer l’âme sauvage du Cap Sizun
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias