2026 démarre en trombe : Jans Tours surfe sur une année exceptionnelle, avec Bali élue World Destination #1

Une grande nouveauté renforce l’attractivité des Philippines, et plus particulièrement de Palawan.

À partir du 29 mars 2026, tous les vols turbopropulsés de Cebgo et AirSWIFT — y compris les liaisons vers Busuanga (Coron), Naga et El Nido — seront transférés de NAIA (Manille) vers Clark International Airport (CRK).



Cette décision vise à désengorger Manille et à renforcer l’efficacité des hubs régionaux. Les avantages :



• Réduction de la congestion : horaires plus fiables et correspondances fluides

• Capacité accrue : plus de fréquences vers Cebu, Davao et El Nido

• Infrastructures modernes : installations de classe mondiale et traitement passagers optimisé



Pour Jans Tours, cette réorganisation représente une opportunité stratégique majeure : les circuits vers Palawan et les îles environnantes gagnent en flexibilité, confort et efficacité. Séjours balnéaires, escapades plongée ou circuits nature : voyager vers Palawan n’a jamais été aussi simple.

