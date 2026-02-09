2026 démarre en trombe : Jans Tours surfe sur une année exceptionnelle, avec Bali élue World Destination #1

Bali, élue World Destination 2026
Les amateurs d’aventure et de séjours sur mesure ont de quoi se réjouir : tous les voyants sont au vert pour une année mémorable.
Bali vient d’être sacrée World Destination 2026, une distinction internationale qui souligne le charme intemporel de l’île et son attractivité auprès des voyageurs du monde entier.
Entre temples majestueux, plages paradisiaques, rizières emblématiques et culture vibrante, Bali séduit par son authenticité et sa diversité. Pour Jans Tours, cette reconnaissance représente une opportunité unique : l’agence propose des circuits sur mesure, immersifs et haut de gamme, alliant détente, culture et expériences locales.
Du trekking dans les rizières à l’exploration de villages artisanaux, en passant par des expériences gastronomiques uniques, Bali s’impose comme un pilier incontournable du catalogue premium.
La Malaisie en plein essor : une destination stratégique pour Jans Tours
Autre axe fort du développement en 2026 : la Malaisie, qui connaît une croissance remarquable au sein du réseau Jans Tours.
Pilotée depuis Kuala Lumpur par Sylvain Pernois, General Manager Malaisie et ancien responsable communication chez Puma France, l’équipe malaisienne allie vision moderne, structuration et orientation client. Forte de 10 collaborateurs dont 3 francophones, elle assure un accueil et un suivi de qualité pour les clients francophones.
Entre villes dynamiques, patrimoine multiculturel, nature luxuriante et îles préservées, la Malaisie s’impose comme une destination complémentaire idéale pour les circuits en Asie du Sud-Est, parfaitement intégrée aux voyages combinés proposés par Jans Tours.
Philippines : Clark, nouveau hub stratégique pour Palawan
Une grande nouveauté renforce l’attractivité des Philippines, et plus particulièrement de Palawan.
À partir du 29 mars 2026, tous les vols turbopropulsés de Cebgo et AirSWIFT — y compris les liaisons vers Busuanga (Coron), Naga et El Nido — seront transférés de NAIA (Manille) vers Clark International Airport (CRK).
Cette décision vise à désengorger Manille et à renforcer l’efficacité des hubs régionaux. Les avantages :
• Réduction de la congestion : horaires plus fiables et correspondances fluides
• Capacité accrue : plus de fréquences vers Cebu, Davao et El Nido
• Infrastructures modernes : installations de classe mondiale et traitement passagers optimisé
Pour Jans Tours, cette réorganisation représente une opportunité stratégique majeure : les circuits vers Palawan et les îles environnantes gagnent en flexibilité, confort et efficacité. Séjours balnéaires, escapades plongée ou circuits nature : voyager vers Palawan n’a jamais été aussi simple.
Jans Tours : une année stratégique et ambitieuse
2026 ne se résume pas à des destinations phares. C’est également une année stratégique pour Jans Tours, qui confirme sa position de référence dans le tourisme sur mesure en Asie du Sud-Est.
L’agence poursuit son engagement à proposer des expériences personnalisées, combinant confort, sécurité, immersion culturelle et respect des communautés locales.
Le début d’année révèle déjà un fort engouement pour des voyages mêlant aventure, découverte et raffinement, plaçant Jans Tours dans une position idéale pour répondre à une demande exigeante et en pleine évolution.
Pourquoi choisir Jans Tours en 2026 ?
• Destinations emblématiques : Bali, Malaisie, Palawan et leurs trésors naturels
• Expertise sur mesure : circuits conçus selon les envies de chaque voyageur
• Encadrement francophone : équipes locales dédiées pour un suivi optimal
• Découverte authentique : cultures, gastronomie, nature et expériences uniques
2026 s’annonce comme une année pleine de promesses pour les voyageurs comme pour Jans Tours. Entre destinations reconnues mondialement, optimisation des itinéraires et expertise terrain renforcée, l’agence s’impose plus que jamais comme le partenaire idéal pour vivre des voyages d’exception.
Jans Tours sera notamment présent à ITB Berlin, du 3 au 5 mars 2026 (Hall 26, Stand 104), un rendez-vous incontournable pour partager nos projets et construire ensemble l’avenir du voyage.
Que vous soyez amateur de plages, passionné de nature ou curieux de cultures fascinantes, 2026 est l’année pour voyager avec Jans Tours. Avec Bali élue World Destination et des accès facilités vers Palawan et la Malaisie, l’aventure n’a jamais été aussi accessible et inspirante.
Audrey Marc
DEPUTY DIRECTOR FRANCE
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
