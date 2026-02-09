TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

2026 démarre en trombe : Jans Tours surfe sur une année exceptionnelle, avec Bali élue World Destination #1


L’année 2026 s’annonce déjà exceptionnelle pour Jans Tours ! Entre nouvelles liaisons aériennes, destinations incontournables et tendances fortes du tourisme, ce début d’année est placé sous le signe de la découverte, de l’efficacité et de l’optimisation des voyages.


Rédigé par Jans Tours le Lundi 9 Février 2026

© Canva by Getty Images
© Canva by Getty Images
Climats du Monde

Bali, élue World Destination 2026


Les amateurs d’aventure et de séjours sur mesure ont de quoi se réjouir : tous les voyants sont au vert pour une année mémorable.

Bali vient d’être sacrée World Destination 2026, une distinction internationale qui souligne le charme intemporel de l’île et son attractivité auprès des voyageurs du monde entier.

© Canva by Alemedia.id
© Canva by Alemedia.id
Entre temples majestueux, plages paradisiaques, rizières emblématiques et culture vibrante, Bali séduit par son authenticité et sa diversité. Pour Jans Tours, cette reconnaissance représente une opportunité unique : l’agence propose des circuits sur mesure, immersifs et haut de gamme, alliant détente, culture et expériences locales.

Du trekking dans les rizières à l’exploration de villages artisanaux, en passant par des expériences gastronomiques uniques, Bali s’impose comme un pilier incontournable du catalogue premium.

La Malaisie en plein essor : une destination stratégique pour Jans Tours

Autre axe fort du développement en 2026 : la Malaisie, qui connaît une croissance remarquable au sein du réseau Jans Tours.

Pilotée depuis Kuala Lumpur par Sylvain Pernois, General Manager Malaisie et ancien responsable communication chez Puma France, l’équipe malaisienne allie vision moderne, structuration et orientation client. Forte de 10 collaborateurs dont 3 francophones, elle assure un accueil et un suivi de qualité pour les clients francophones.

Entre villes dynamiques, patrimoine multiculturel, nature luxuriante et îles préservées, la Malaisie s’impose comme une destination complémentaire idéale pour les circuits en Asie du Sud-Est, parfaitement intégrée aux voyages combinés proposés par Jans Tours.

Philippines : Clark, nouveau hub stratégique pour Palawan

© Canva by Pexels
© Canva by Pexels
Une grande nouveauté renforce l’attractivité des Philippines, et plus particulièrement de Palawan.
À partir du 29 mars 2026, tous les vols turbopropulsés de Cebgo et AirSWIFT — y compris les liaisons vers Busuanga (Coron), Naga et El Nido — seront transférés de NAIA (Manille) vers Clark International Airport (CRK).

Cette décision vise à désengorger Manille et à renforcer l’efficacité des hubs régionaux. Les avantages :

Réduction de la congestion : horaires plus fiables et correspondances fluides
• Capacité accrue : plus de fréquences vers Cebu, Davao et El Nido
Infrastructures modernes : installations de classe mondiale et traitement passagers optimisé

Pour Jans Tours, cette réorganisation représente une opportunité stratégique majeure : les circuits vers Palawan et les îles environnantes gagnent en flexibilité, confort et efficacité. Séjours balnéaires, escapades plongée ou circuits nature : voyager vers Palawan n’a jamais été aussi simple.

Jans Tours : une année stratégique et ambitieuse

2026 ne se résume pas à des destinations phares. C’est également une année stratégique pour Jans Tours, qui confirme sa position de référence dans le tourisme sur mesure en Asie du Sud-Est.

L’agence poursuit son engagement à proposer des expériences personnalisées, combinant confort, sécurité, immersion culturelle et respect des communautés locales.

Le début d’année révèle déjà un fort engouement pour des voyages mêlant aventure, découverte et raffinement, plaçant Jans Tours dans une position idéale pour répondre à une demande exigeante et en pleine évolution.

Pourquoi choisir Jans Tours en 2026 ?

Destinations emblématiques : Bali, Malaisie, Palawan et leurs trésors naturels
Expertise sur mesure : circuits conçus selon les envies de chaque voyageur
Encadrement francophone : équipes locales dédiées pour un suivi optimal
Découverte authentique : cultures, gastronomie, nature et expériences uniques

2026 s’annonce comme une année pleine de promesses pour les voyageurs comme pour Jans Tours. Entre destinations reconnues mondialement, optimisation des itinéraires et expertise terrain renforcée, l’agence s’impose plus que jamais comme le partenaire idéal pour vivre des voyages d’exception.

Jans Tours sera notamment présent à ITB Berlin, du 3 au 5 mars 2026 (Hall 26, Stand 104), un rendez-vous incontournable pour partager nos projets et construire ensemble l’avenir du voyage.
© Canva by Getty Images
© Canva by Getty Images

Que vous soyez amateur de plages, passionné de nature ou curieux de cultures fascinantes, 2026 est l’année pour voyager avec Jans Tours. Avec Bali élue World Destination et des accès facilités vers Palawan et la Malaisie, l’aventure n’a jamais été aussi accessible et inspirante.

2026 démarre en trombe : Jans Tours surfe sur une année exceptionnelle, avec Bali élue World Destination #1

Audrey Marc
DEPUTY DIRECTOR FRANCE

+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours

>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 199 fois

Tags : Jans Tours
Notez

Brand News DestiMaG

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud
Il y a une Italie qui ne ressemble pas aux autres. Au talon de la botte, loin des sentiers battus,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil : une parenthèse confidentielle au cœur du Nordeste

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

2026 démarre en trombe : Jans Tours surfe sur une année exceptionnelle, avec Bali élue World Destination #1

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

ASEV Travel : 30 ans d’ancrage en Asie du Sud-Est et une nouvelle étape avec ASEV Pro

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
AirMaG

AirMaG

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025
CruiseMaG

CruiseMaG

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?
Distribution

Distribution

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
La Travel Tech

La Travel Tech

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
Partez en France

Partez en France

Bretagne : 3 sites incontournables pour explorer l’âme sauvage du Cap Sizun

Bretagne : 3 sites incontournables pour explorer l’âme sauvage du Cap Sizun
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias