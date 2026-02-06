TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025

La plateforme dépasse les 2,7 millions de passagers et affiche une croissance de 4 %.


L’Aéroport de La Réunion Roland Garros a clôturé l’année 2025 avec un niveau historique de 2 764 811 passagers locaux. Malgré une baisse de 2,2 % du nombre de mouvements d'avions, l'optimisation des capacités par les compagnies aériennes a permis cette progression. Pour 2026, l'aéroport prévoit de poursuivre ses investissements, notamment avec le projet d'une nouvelle aérogare et le renforcement de sa connectivité vers l'Asie et l'Afrique.


Vendredi 6 Février 2026

Pour 2026, l'aéroport prévoit de poursuivre ses investissements structurels ©DepositPhotos.com/EvgeniyShkolenko
L’Aéroport La Réunion Roland Garros a enregistré une croissance de 4 % de son trafic passagers en 2025, atteignant un niveau historique.

Le segment métropolitain reste le pilier de l'activité avec 1,6 million de voyageurs (+4 %), soutenu par Air Austral, Air France, Corsair et French Bee.

À l'international, la Thaïlande se distingue avec une hausse de 19,5 %, tandis que le trafic vers Mayotte progresse de 10,8 %, consolidant le rôle de hub régional de la plateforme. Le fret aérien suit cette tendance avec un tonnage record de 30 699 tonnes (+5 %), porté par les importations alimentaires et les besoins logistiques liés aux événements climatiques du début d'année.

Aéroport de la Réunion, les priorités 2026 : connectivité et infrastructures durables

L'aéroport poursuit le renforcement de son maillage avec l'ouverture confirmée d'une liaison vers Toulouse dès le 15 juin 2026.

Parallèlement, la direction engage les études pour la future aérogare de départ, dimensionnée pour accueillir 4 millions de passagers, dont la première phase de travaux est programmée pour 2027.

Sur le plan environnemental, la plateforme accélère sa transition énergétique via le développement d'une nouvelle centrale photovoltaïque. L'objectif affiché est de couvrir 50 % de la consommation d'énergie du site d'ici 2028.

A lire aussi : L'aéroport de la Réunion annonce un trafic record en juillet et août 2025

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias